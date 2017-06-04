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NBA Finals: Game 2 Warriors 132, Cavaliers 113

Warriors 132, Cavaliers 113: Cavs clean up their act, but Warriors have too much firepower, take 2-0 series lead

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 4, 2017 - 10:50 PM | Updated: June 5, 2017 - 10:09 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots between Golden State Warriors forward Draymond Green, top, guard Klay Thompson (11) and forward Kevin Durant during the first half of Game 2 of the NBA Finals Sunday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)

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CLEVELAND: When J.R. Smith’s 3-point shot bounced in and out and in with 8:15 left in the third quarter Wednesday night, it felt as if the magic that carried the Cavaliers to the 2016 championship might be returning.

Especially when a Kyrie Irving bank shot 69 seconds later hung on the rim and rolled in.

Down 0-2 against the Golden State Warriors, the Cavs faced long odds in Game 3 of the NBA Finals at Quicken Loans Arena. The Warriors were undefeated, winning the first two games of the series by a total of 41 points. The offseason addition of Kevin Durant had made them a juggernaut, presumably destined to make history.

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