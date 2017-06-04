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NBA Finals: Game 2 Warriors 132, Cavaliers 113

Warriors 132, Cavaliers 113: Cavs clean up their act, but Warriors have too much firepower, take 2-0 series lead

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 4, 2017 - 10:50 PM | Updated: June 5, 2017 - 10:09 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots between Golden State Warriors forward Draymond Green, top, guard Klay Thompson (11) and forward Kevin Durant during the first half of Game 2 of the NBA Finals Sunday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)

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