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While they saw no dirty play from Celtics, Cavs prepare for physical, chippy Game 2 Eastern Conference finals battle

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 18, 2017 - 06:15 PM | Updated: May 19, 2017 - 04:08 PM
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Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) and Boston Celtics guard Marcus Smart tangle during the third quarter of Game 1 of the NBA basketball Eastern Conference finals, Wednesday, May 17, 2017, in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

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