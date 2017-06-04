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Who needs to have a breakout performance for the Cavaliers in Game 3? (poll)

Ohio.com staff

Published: June 4, 2017 - 11:11 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:27 AM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving, seated from left, LeBron James, Richard Jefferson, Kyle Korver and J.R. Smith sit on the bench during the second half of Game 2 of basketball's NBA Finals against the Golden State Warriors in Oakland, Calif., Sunday, June 4, 2017. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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