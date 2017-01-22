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With a full year under his belt as a head coach, Cavaliers’ Tyronn Lue said it ‘feels like six years’

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 22, 2017 - 04:03 PM | Updated: January 23, 2017 - 07:43 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and head coach Tyronn Lue pose for photos during the NBA basketball team's media day, Monday, Sept. 26, 2016, in Independence, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)

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CLEVELAND: Tyronn Lue blew out the candles on his first anniversary as a head coach on Sunday. Ask him, however, and there should be a few more candles on the cake.

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