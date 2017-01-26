With tensions rising, Cavaliers coach Tyronn Lue wants focus back on winning

PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBJdCBpc24mIzgyMTc7dCBqdXN0IHRoZSBsb3NpbmcgdGhhdCBoYXMg
Q2F2YWxpZXJzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgYWdncmF2YXRlZC4gSXQmIzgyMTc7cyBhbGwgb2Yg
dGhlIGRyYW1hIHRoYXQgYWNjb21wYW5pZXMgaXQuIFRoZSBDYXZzIGhhdmUgbG9zdCB0aHJlZSBp
biBhIHJvdyBhbmQgc2l4LW9mLWVpZ2h0IGVudGVyaW5nIEZyaWRheSYjODIxNztzIGhvbWUgZ2Ft
ZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCcm9va2x5biBOZXRzIGFuZCBMdWUgaXMgdGlyZWQgb2YgdGFsa2luZyBh
Ym91dCB0aGUgcm9zdGVyLCB0cmFkZSBydW1vcnMgYW5kIExlQnJvbiBKYW1lcyYjODIxNzsgcmVt
YXJrcyB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdGUgaXQsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZCBU
aHVyc2RheS4gJiM4MjIwO0kgZ290dGEgY29tZSBhbmQgZGVhbCB3aXRoIHlvdSBndXlzIGV2ZXJ5
IHRpbWUgaXQgaGFwcGVucy4gSSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgYmVlbiBhIG1hbi4gSSBkb24mIzgy
MTc7dCBsaWtlIHdoZW4gcGVvcGxlIGNvbWUgb3V0IGFuZCBzYXksICYjODIxNjtzb3VyY2VzIHNh
eS4mIzgyMTc7IExpc3RlbiwgaWYgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IHB1dCB5b3VyIG5hbWUgYmVoaW5k
IGl0IHRoZW4gZG9uJiM4MjE3O3Qgc2F5IGl0LiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgaW4gdGhh
dC4gSSB0ZWxsIHlvdSBndXlzIGFsbCB0aGUgdGltZSwgaWYgSSBzYXkgaXQsIEkgc2F5IGl0LiBK
dXN0IGEgbG90IG9mIGRpc3RyYWN0aW9ucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVTUE4gcmVwb3J0ZWQgdGhp
cyB3ZWVrIHRoYXQgdGhlIE5ldyBZb3JrIEtuaWNrcyBhcHByb2FjaGVkIHRoZSBDYXZzIGFib3V0
IGEgdHJhZGUgaW52b2x2aW5nIENhcm1lbG8gQW50aG9ueSBhbmQgS2V2aW4gTG92ZS4gVGhlIHR3
byB0ZWFtcyBkaXNjdXNzZWQgYSBzaW1pbGFyIGRlYWwgZHVyaW5nIHRoZSB0cmFkZSBkZWFkbGlu
ZSBsYXN0IHNlYXNvbiBhbmQgdHJpZWQgaW5jbHVkaW5nIG90aGVyIHRlYW1zLiBOb3cgdGhlIENh
dnMgcmVwb3J0ZWRseSByZWplY3RlZCB0aGUgaWRlYSB0aGlzIHRpbWUuPC9wPjxwPlJlZ2FyZGxl
c3MsIHRlbnNpb25zIGFyZSBjbGVhcmx5IHJpc2luZyB3aXRoaW4gdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiwg
d2hpY2gganVzdCBtZWFucyB0aGUgc2Vhc29uIGhhcyBmaW5hbGx5IHN0YXJ0ZWQuIEphbWVzIHR1
cm5lZCBoZWFkcyB0d28geWVhcnMgYWdvIHdpdGggYSBjcnlwdGljIHR3ZWV0IGFib3V0ICYjODIy
MDtmaXR0aW5nIGluIGFuZCBmaXR0aW5nIG91dCYjODIyMTsgdGhhdCB0aG9zZSB3aXRoaW4gdGhl
IHRlYW0gbm93IGNvbmNlZGUgd2FzIGFpbWVkIGF0IExvdmUuIDwvcD48cD5MYXN0IHNlYXNvbiwg
SmFtZXMgc2VudCBvdXQgYSBzZXJpZXMgb2YgbXlzdGVyaW91cyB0d2VldHMgbmVhciB0aGUgZW5k
IG9mIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBhbmQgbm93IGhlJiM4MjE3O3MgcXVlc3Rpb25pbmcgdGhl
IG9yZ2FuaXphdGlvbiYjODIxNztzIGRlc2lyZSB0byB3aW4gYW5kIHRoZSB3YXkgdGhlIHJvc3Rl
ciBoYXMgYmVlbiBjb25zdHJ1Y3RlZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBnb3R0YSBmb2N1cyBvbiBi
YXNrZXRiYWxsLCBnZXR0aW5nIGJhY2sgdG8gd2lubmluZywmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkIFRodXJz
ZGF5LiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgdGhlIFtmb3VydGhdLWJlc3QgdGVhbSBpbiB0aGUgTkJB
IHJpZ2h0IG5vdy4gV2UmIzgyMTc7cmUgYSBncmVhdCB0ZWFtLCB3ZSYjODIxNztyZSB0aGUgY2hh
bXBzLCBzbyB3ZSBqdXN0IGdvdCB0byBnZXQgYmFjayB0byBwbGF5aW5nIGNoYW1waW9uc2hpcCBi
YXNrZXRiYWxsLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGVpciBwcm9ibGVtcyBs
YXRlbHksIGhvd2V2ZXIsIGhhdmUgYmVlbiBsaWtlIHRyeWluZyB0byBoaXQgYSBtb3ZpbmcgdGFy
Z2V0LiBUdXJub3ZlcnMgYW5kIHBvb3IgYmFsbCBtb3ZlbWVudCBoYXZlIGh1cnQgdGhlbSBhdCB0
aW1lcy4gSW4gb3RoZXIgc3RyZXRjaGVzLCBpdCB3YXMgdHJhbnNpdGlvbiBkZWZlbnNlIGFuZCBh
biBpbmFiaWxpdHkgdG8gZ3VhcmQgdGhlIDMtcG9pbnQgbGluZS4gSW4gaG9tZSBvdmVydGltZSBs
b3NzZXMgdG8gdGhlIFNhY3JhbWVudG8gS2luZ3MgYW5kIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzLCBpdCB3
YXMgcG9vciBmcmVlLXRocm93IHNob290aW5nLiA8L3A+PHA+QXMgc29vbiBhcyBvbmUgbGVhayBn
ZXRzIHBsdWdnZWQsIGFub3RoZXIgc3ByaW5ncyBvcGVuLiBBbmQgbG9vbWluZyBvdmVyIGV2ZXJ5
dGhpbmcgaXMgSmFtZXMmIzgyMTc7IGluc2lzdGVuY2Ugb24gYWRkaW5nIG1vcmUgdmV0ZXJhbnMg
d2hpbGUgR2VuZXJhbCBNYW5hZ2VyIERhdmlkIEdyaWZmaW4gc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhlcmUg
bWlnaHQgbm90IGJlIG90aGVyIG1vdmVzIHRvIG1ha2UuIDwvcD48cD5KYW1lcyBtYWRlIGNsZWFy
IGhlIGlzbiYjODIxNzt0IHVwc2V0IHdpdGggR3JpZmZpbiBhbmQgR3JpZmZpbiBzYWlkIGhlIHVu
ZGVyc3RhbmRzIEphbWVzJiM4MjE3OyBmcnVzdHJhdGlvbi4gWWV0IGl0IHN0aWxsIGZlZWxzIGxp
a2UgYSBzdGFyZWRvd24gYmV0d2VlbiBKYW1lcyBhbmQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0F0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSwgdGhpcyBpcyB3aGF0IHdlIGdvdC4gTm8gdGVh
bSBpcyBwZXJmZWN0LCYjODIyMTsgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7RXZlcnkg
dGVhbSB3YW50cyBvciBuZWVkcyBzb21ldGhpbmcuIFlvdSBnbyB0byBHb2xkZW4gU3RhdGUsIHRo
ZXkgc2FpZCB0aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoZSBwb3N0IHBsYXllcnMgdG8gcHJvdGVj
dCB0aGUgcmltLiBUaGUgUmFwdG9ycywgdGhleSBzYXkgYWZ0ZXIgS3lsZSBMb3dyeSBhbmQgRGVN
YXIgW0RlUm96YW5dLCB3aGF0IGVsc2UgdGhleSBnb3Q/IFdpdGggdXMsIFtKYW1lc10gd2FudHMg
YW5vdGhlciBwbGF5bWFrZXIuIEl0IGlzIHdoYXQgaXQgaXMuIEV2ZXJ5IHRlYW0gbmVlZHMgc29t
ZXRoaW5nLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgZm9yIHRoZSBmcm9udCBvZmZpY2UuIFdlIG9ubHkgY2FuIGNv
bnRyb2wgd2hhdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7R3V5cyBnb3QgdG8gZ2V0
IGJldHRlci4gVGhpcyBpcyB0aGUgdGVhbSB3ZSBoYXZlIHJpZ2h0IG5vdy4gVGhhdCYjODIxNztz
IGhvdyB5b3UgaGF2ZSB0byBhcHByb2FjaCB0aGUgZ2FtZS4gQ2FuJiM4MjE3O3QgZ28gb3V0IHRo
ZXJlIGhvcGluZyBmb3Igc29tZW9uZSB0byB3YWxrIHRocm91Z2ggdGhlIGRvb3IuIFBsYXkgd2l0
aCB3aG9ldmVyIHRoZSBoZWxsIHdlIGdvdCByaWdodCBub3csIGxldCYjODIxNztzIGdvIG91dCB0
aGVyZSBhbmQgd2luIHNvbWUgZ2FtZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5q
bGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.