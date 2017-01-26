With tensions rising, Cavaliers coach Tyronn Lue wants focus back on winning

PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBJdCBpc24mIzgyMTc7dCBqdXN0IHRoZSBsb3NpbmcgdGhhdCBoYXMg
Q2F2YWxpZXJzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgYWdncmF2YXRlZC4gSXQmIzgyMTc7cyBhbGwgb2Yg
dGhlIGRyYW1hIHRoYXQgYWNjb21wYW5pZXMgaXQuIFRoZSBDYXZzIGhhdmUgbG9zdCB0aHJlZSBp
biBhIHJvdyBhbmQgc2l4LW9mLWVpZ2h0IGVudGVyaW5nIEZyaWRheSYjODIxNztzIGhvbWUgZ2Ft
ZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCcm9va2x5biBOZXRzIGFuZCBMdWUgaXMgdGlyZWQgb2YgdGFsa2luZyBh
Ym91dCB0aGUgcm9zdGVyLCB0cmFkZSBydW1vcnMgYW5kIExlQnJvbiBKYW1lcyYjODIxNzsgcmVt
YXJrcyB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdGUgaXQsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZCBU
aHVyc2RheS4gJiM4MjIwO0kgZ290dGEgY29tZSBhbmQgZGVhbCB3aXRoIHlvdSBndXlzIGV2ZXJ5
IHRpbWUgaXQgaGFwcGVucy4gSSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgYmVlbiBhIG1hbi4gSSBkb24mIzgy
MTc7dCBsaWtlIHdoZW4gcGVvcGxlIGNvbWUgb3V0IGFuZCBzYXksICYjODIxNjtzb3VyY2VzIHNh
eS4mIzgyMTc7IExpc3RlbiwgaWYgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IHB1dCB5b3VyIG5hbWUgYmVoaW5k
IGl0IHRoZW4gZG9uJiM4MjE3O3Qgc2F5IGl0LiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgaW4gdGhh
dC4gSSB0ZWxsIHlvdSBndXlzIGFsbCB0aGUgdGltZSwgaWYgSSBzYXkgaXQsIEkgc2F5IGl0LiBK
dXN0IGEgbG90IG9mIGRpc3RyYWN0aW9ucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVTUE4gcmVwb3J0ZWQgdGhp
cyB3ZWVrIHRoZSBOZXcgWW9yayBLbmlja3MgYXBwcm9hY2hlZCB0aGUgQ2F2cyBhYm91dCBhIHRy
YWRlIGludm9sdmluZyBDYXJtZWxvIEFudGhvbnkgYW5kIEtldmluIExvdmUuIFRoZSB0d28gdGVh
bXMgZGlzY3Vzc2VkIGEgc2ltaWxhciBkZWFsIGR1cmluZyB0aGUgdHJhZGUgZGVhZGxpbmUgbGFz
dCBzZWFzb24gYW5kIHRyaWVkIGluY2x1ZGluZyBvdGhlciB0ZWFtcy4gTm93IHRoZSBDYXZzIHJl
cG9ydGVkbHkgcmVqZWN0ZWQgdGhlIGlkZWEgdGhpcyB0aW1lLjwvcD48cD5SZWdhcmRsZXNzLCB0
ZW5zaW9ucyBhcmUgY2xlYXJseSByaXNpbmcgd2l0aGluIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24sIHdoaWNo
IGp1c3QgbWVhbnMgdGhlIHNlYXNvbiBoYXMgZmluYWxseSBzdGFydGVkLiBKYW1lcyB0dXJuZWQg
aGVhZHMgdHdvIHllYXJzIGFnbyB3aXRoIGEgY3J5cHRpYyB0d2VldCBhYm91dCAmIzgyMjA7Zml0
dGluZyBpbiBhbmQgZml0dGluZyBvdXQmIzgyMjE7IHRoYXQgdGhvc2Ugd2l0aGluIHRoZSB0ZWFt
IG5vdyBjb25jZWRlIHdhcyBhaW1lZCBhdCBMb3ZlLiA8L3A+PHA+TGFzdCBzZWFzb24sIEphbWVz
IHNlbnQgb3V0IGEgc2VyaWVzIG9mIG15c3RlcmlvdXMgdHdlZXRzIG5lYXIgdGhlIGVuZCBvZiB0
aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gYW5kIG5vdyBoZSYjODIxNztzIHF1ZXN0aW9uaW5nIHRoZSBvcmdh
bml6YXRpb24mIzgyMTc7cyBkZXNpcmUgdG8gd2luIGFuZCB0aGUgd2F5IHRoZSByb3N0ZXIgaGFz
IGJlZW4gY29uc3RydWN0ZWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZ290dGEgZm9jdXMgb24gYmFza2V0
YmFsbCwgZ2V0dGluZyBiYWNrIHRvIHdpbm5pbmcsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZCBUaHVyc2RheS4g
JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHRoZSBbZm91cnRoXS1iZXN0IHRlYW0gaW4gdGhlIE5CQSByaWdo
dCBub3cuIFdlJiM4MjE3O3JlIGEgZ3JlYXQgdGVhbSwgd2UmIzgyMTc7cmUgdGhlIGNoYW1wcywg
c28gd2UganVzdCBnb3QgdG8gZ2V0IGJhY2sgdG8gcGxheWluZyBjaGFtcGlvbnNoaXAgYmFza2V0
YmFsbC4gVGhhdCYjODIxNztzIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlaXIgcHJvYmxlbXMgbGF0ZWx5
LCBob3dldmVyLCBoYXZlIGJlZW4gbGlrZSB0cnlpbmcgdG8gaGl0IGEgbW92aW5nIHRhcmdldC4g
VHVybm92ZXJzIGFuZCBwb29yIGJhbGwgbW92ZW1lbnQgaGF2ZSBodXJ0IHRoZW0gYXQgdGltZXMu
IEluIG90aGVyIHN0cmV0Y2hlcyBpdCB3YXMgdHJhbnNpdGlvbiBkZWZlbnNlIGFuZCBhbiBpbmFi
aWxpdHkgdG8gZ3VhcmQgdGhlIDMtcG9pbnQgbGluZS4gSW4gaG9tZSBvdmVydGltZSBsb3NzZXMg
dG8gdGhlIFNhY3JhbWVudG8gS2luZ3MgYW5kIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzLCBpdCB3YXMgcG9v
ciBmcmVlLXRocm93IHNob290aW5nLiA8L3A+PHA+QXMgc29vbiBhcyBvbmUgbGVhayBnZXRzIHBs
dWdnZWQsIGFub3RoZXIgc3ByaW5ncyBvcGVuLiBBbmQgbG9vbWluZyBvdmVyIGV2ZXJ5dGhpbmcg
aXMgSmFtZXMmIzgyMTc7IGluc2lzdGVuY2Ugb24gYWRkaW5nIG1vcmUgdmV0ZXJhbnMgd2hpbGUg
R2VuZXJhbCBNYW5hZ2VyIERhdmlkIEdyaWZmaW4gc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhlcmUgbWlnaHQg
bm90IGJlIG90aGVyIG1vdmVzIHRvIG1ha2UuIDwvcD48cD5KYW1lcyBtYWRlIGNsZWFyIGhlIGlz
biYjODIxNzt0IHVwc2V0IHdpdGggR3JpZmZpbiBhbmQgR3JpZmZpbiBzYWlkIGhlIHVuZGVyc3Rh
bmRzIEphbWVzJiM4MjE3OyBmcnVzdHJhdGlvbi4gWWV0IGl0IHN0aWxsIGZlZWxzIGxpa2UgYSBz
dGFyZWRvd24gYmV0d2VlbiBKYW1lcyBhbmQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0F0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSwgdGhpcyBpcyB3aGF0IHdlIGdvdC4gTm8gdGVhbSBpcyBw
ZXJmZWN0LCYjODIyMTsgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7RXZlcnkgdGVhbSB3
YW50cyBvciBuZWVkcyBzb21ldGhpbmcuIFlvdSBnbyB0byBHb2xkZW4gU3RhdGUsIHRoZXkgc2Fp
ZCB0aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoZSBwb3N0IHBsYXllcnMgdG8gcHJvdGVjdCB0aGUg
cmltLiBUaGUgUmFwdG9ycywgdGhleSBzYXkgYWZ0ZXIgS3lsZSBMb3dyeSBhbmQgRGVNYXIgW0Rl
Um96YW5dLCB3aGF0IGVsc2UgdGhleSBnb3Q/IFdpdGggdXMsIFtKYW1lc10gd2FudHMgYW5vdGhl
ciBwbGF5bWFrZXIuIEl0IGlzIHdoYXQgaXQgaXMuIEV2ZXJ5IHRlYW0gbmVlZHMgc29tZXRoaW5n
LiBUaGF0JiM4MjE3O3MgZm9yIHRoZSBmcm9udCBvZmZpY2UuIFdlIG9ubHkgY2FuIGNvbnRyb2wg
d2hhdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7R3V5cyBnb3QgdG8gZ2V0IGJldHRl
ci4gVGhpcyBpcyB0aGUgdGVhbSB3ZSBoYXZlIHJpZ2h0IG5vdy4gVGhhdCYjODIxNztzIGhvdyB5
b3UgaGF2ZSB0byBhcHByb2FjaCB0aGUgZ2FtZS4gQ2FuJiM4MjE3O3QgZ28gb3V0IHRoZXJlIGhv
cGluZyBmb3Igc29tZW9uZSB0byB3YWxrIHRocm91Z2ggdGhlIGRvb3IuIFBsYXkgd2l0aCB3aG9l
dmVyIHRoZSBoZWxsIHdlIGdvdCByaWdodCBub3csIGxldCYjODIxNztzIGdvIG91dCB0aGVyZSBh
bmQgd2luIHNvbWUgZ2FtZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbGxveWRA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Nh
dnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVy
LmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29u
TGxveWRBQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.