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Wizards 127, Cavaliers 115: Cavs have no defensive answers for John Wall, hot-shooting Wizards

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 25, 2017 - 10:10 PM | Updated: March 27, 2017 - 07:22 AM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) scrambles for a loose ball during the first half of a game against the Washington Wizards in Cleveland, Saturday. (AP Photo/Phil Long)


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