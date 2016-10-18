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Preseason: Wizards 96, Cavaliers 91

Wizards 96, Cavaliers 91: Cavs finish preseason with loss but in good health

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 18, 2016 - 10:38 PM
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Washington Wizards' Andrew Nicholson (right) fouls Cleveland Cavaliers' LeBron James during the first half of a preseason game, Tuesday in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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