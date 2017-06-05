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Cleveland Clinic partnership is latest endeavor for Revere graduate Caleb Perkins, a year after surviving cardiac arrest on track

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 5, 2017 - 03:34 PM | Updated: June 5, 2017 - 05:33 PM
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Revere senior Caleb Perkins poses for a portrait at the Revere High School track. Perkins collapsed on the track last spring and was saved by fast-thinking coaches. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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