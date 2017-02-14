Century mark! UConn women win 100th straight game, set the NCAA record for consecutive victories

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1RPUlJTLCBDb25uLiA6IEFkZCAxMDAgY29uc2VjdXRpdmUgd2lucyB0byB0aGUgVUNvbm4g
SHVza2llcyYjODIxNzsgbG9uZyBsaXN0IG9mIG1pbGVzdG9uZXMuPC9wPjxwPkdpdmVuIFVDb25u
JiM4MjE3O3MgZ2xpdHppZXIgbnVtYmVycyBsaW5rZWQgdG8gbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlw
cywgMTEgdGl0bGVzIGFuZCBjb3VudGluZywgaXQgbWF5IHNlZW0gaG8taHVtIHdpdGggbm8gYWRk
ZWQgc2lnbmlmaWNhbmNlLiBHZW5vIEF1cmllbW1hJiM4MjE3O3Mgc3F1YWQgYWxyZWFkeSBvd25z
IHRoZSBsb25nZXN0IHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIGluIERpdmlzaW9uIEkgY29sbGVnZSBiYXNrZXRi
YWxsIGhpc3RvcnkuIFVDb25uIGJlYXQgaXRzIG93biByZWNvcmQgb2YgOTAgY29uc2VjdXRpdmUg
d2lucyBlYXJsaWVyIHRoaXMgc2Vhc29uIHdpdGggbGl0dGxlIGZhbmZhcmUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIGhvcGUgd2UgY2FuIGZvY3VzIG9uIHRoZSBzZWFzb24gYW5kIHdoYXQmIzgyMTc7cyBjb21p
bmcgdXAgbmV4dCBhbmQgd2hhdGV2ZXImIzgyMTc7cyBpbiBzdG9yZSBmb3IgdGhpcyB0ZWFtLCYj
ODIyMTsgQXVyaWVtbWEgc2FpZC4gJiM4MjIwO0xldCYjODIxNztzIGdldCBpdCBvdmVyIHdpdGgg
YW5kIG1vdmUgb250byB0aGUgbmV4dCB0aGluZyB3aGljaCBpcyBtb3JlIGltcG9ydGFudCBpbiB0
aGUgYmlnIHNjaGVtZSBvZiB0aGluZ3MgZm9yIHRoZXNlIHBsYXllcnMgYW55d2F5LiBUaGlzIDEw
MC13aW4gc3RyZWFrIGlzbiYjODIxNzt0IHRoZWlycywgYnV0IGlmIHRoZXkgd2luIGEgbmF0aW9u
YWwgY2hhbXBpb25zaGlwICYjODIxMjsgdGhhdCYjODIxNztzIGFsbCB0aGVpcnMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGF0IG1lYW5zIGEgbG90IG1vcmUgaWYgd2UmIzgyMTc7cmUgYWJsZSB0byBkbyB0aGF0
IGRvd24gdGhlIHJvYWQuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+R2V0dGluZyBOby4gMTAwIHdhcyBhIGxpdHRs
ZSB0b3VnaGVyIHRoYW4gbWFueSBvZiB0aGUgcHJldmlvdXMgOTksIHdoaWNoIFVDb25uIHdvbiBi
eSBhbiBhdmVyYWdlIDM4LjcgcG9pbnRzLiBHYWJieSBXaWxsaWFtcyBzY29yZWQgYSBjYXJlZXIt
aGlnaCAyNiBwb2ludHMgYW5kIE5hcGhlZXNhIENvbGxpZXIgYWRkZWQgMTggdG8gaGVscCB0aGUg
dG9wLXJhbmtlZCBIdXNraWVzIGJlYXQgTm8uIDYgU291dGggQ2Fyb2xpbmEgNjYtNTUgb24gTW9u
ZGF5IG5pZ2h0IGluIGZyb250IG9mIGEgc2VsbG91dCBjcm93ZCBvZiAxMCwxNjcgdGhhdCBpbmNs
dWRlZCBwYXN0IGdyZWF0cyBTdWUgQmlyZCwgTWF5YSBNb29yZSwgVGluYSBDaGFybGVzIGFuZCBC
cmVhbm5hIFN0ZXdhcnQsIHdobyBoZWxwZWQgdGhlIEh1c2tpZXMgdG8gdGhlIGZpcnN0IDc1IHdp
bnMgb2YgdGhpcyBzdHJlYWsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGNhcnJpZWQgdGhlIHRvcmNoIGFj
cm9zcyB0aGUgZmluaXNoIGxpbmUgdG8gMTAwLCYjODIyMTsgQXVyaWVtbWEgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0lmIGl0JiM4MjE3O3MgYSByZWxheSwgdGhleSB0b29rIHRoZSBsYXN0IGJhdG9uIHRvIDEwMC4g
SWYgd2Ugd2luIGEgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwLCBpdCYjODIxNztzIGFsbCB0aGVpcnMu
IEkgd2FudCB0byBmb2N1cyBvbiB0cnlpbmcgdG8gZG8gdGhhdCBpbnN0ZWFkIG9mIHdvcnJ5aW5n
IGFib3V0IHRoZSBvdGhlciBzdHVmZi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjdXJyZW50IGdyb3VwIG9m
IEh1c2tpZXMgKDI1LTApIGhhZCB0byB3b3JrIGZvciB0aGlzIHdpbi4gU291dGggQ2Fyb2xpbmEg
KDIxLTMpIHVzZWQgaXRzIHN0ZWxsYXIgaW50ZXJpb3IgZ2FtZSBvZiBBJiM4MjE3O2phIFdpbHNv
biBhbmQgQWxhaW5hIENvYXRlcyB0byB0YWtlIGEgMjktMjggYWR2YW50YWdlIGxhdGUgaW4gdGhl
IGZpcnN0IGhhbGYuIFRoZSBIdXNraWVzIHJlc3BvbmRlZCBzY29yaW5nIHRoZSBmaW5hbCBzZXZl
biBwb2ludHMgYmVmb3JlIHRoZSBicmVhay4gQ29sbGllciBhbmQgV2lsbGlhbXMgaGFkIGFsbCBv
ZiB0aGVtLCBpbmNsdWRpbmcgYSBzdGVhbCBhbmQgbGF5dXAgYnkgQ29sbGllciB3aXRoIDMgc2Vj
b25kcyBsZWZ0IHRoYXQgbWFkZSBpdCAzNS0yOS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgYXJlIG9wcG9y
dHVuaXN0aWMsJiM4MjIxOyBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBjb2FjaCBEYXduIFN0YWxleSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhleSB3YWl0IGZvciB5b3UgdG8gbWFrZSB0aGUgbWlzdGFrZXMgYW5kIGRvbiYjODIx
Nzt0IGZvdWwgYSB3aG9sZSBsb3QuIC4uLiBZb3UgaGF2ZSB0byBleGVjdXRlIGl0IGZvciA0MCBt
aW51dGVzLCBpZiB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhleSYjODIxNztsbCBtYWtlIHlvdSBwYXkuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5Tb3V0aCBDYXJvbGluYSBjdXQgaXRzIGRlZmljaXQgdG8gNDAtMzcgbWlkd2F5
IHRocm91Z2ggdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIGJ1dCBXaWxsaWFtcyBoYWQgY29uc2VjdXRpdmUg
bGF5dXBzIHRvIHN0YXJ0IGFuIDExLTIgcnVuIHRvIGNsb3NlIHRoZSBwZXJpb2QgYW5kIGJhc2lj
YWxseSBzZWFsIHRoZSB3aW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBqdXN0IHRyaWVkIHRvIHN0YXkgcG9p
c2VkIGFuZCBrZWVwIG91ciBjb21wb3N1cmUsIGFuZCBqdXN0IGJlIG1vcmUgY29uZmlkZW50IHRo
YW4gdGhlIG90aGVyIHRlYW0sJiM4MjIxOyBXaWxsaWFtcyBzYWlkLjwvcD48cD5BZnRlciB0aGUg
Z2FtZSBlbmRlZCwgZmFrZSBodW5kcmVkIGRvbGxhciBiaWxscyBkcm9wcGVkIGZyb20gdGhlIHJv
b2Ygb2YgdGhlIGFyZW5hIHdpdGggQXVyaWVtbWEmIzgyMTc7cyBmYWNlIG9uIHRoZW0uIFRoZSBz
dHVkZW50IHNlY3Rpb24gc3BlbGxlZCBvdXQgMTAwLjwvcD48cD5BdXJpZW1tYSBuZXZlciB0aG91
Z2h0IGhpcyB0ZWFtIHdvdWxkIGNvbWUgY2xvc2UgdG8gcmVhY2hpbmcgdGhlIGNlbnR1cnkgbWFy
aywgbGV0IGFsb25lIGJyZWFrIHRoZSBwcmV2aW91cyByZWNvcmQgc2V0IGJ5IHRoZSBIdXNraWVz
IGZyb20gMjAwOC0xMC4gVGhlIEhhbGwgb2YgRmFtZSBjb2FjaCBzZXQgdXAgdGhlIG1vc3QgZGlm
ZmljdWx0IG5vbi1jb25mZXJlbmNlIHNjaGVkdWxlIGluIHRoZSBjb3VudHJ5LCBwbGF5aW5nIGZp
dmUgb2YgdGhlIHRvcCBlaWdodCB0ZWFtcyBpbiB0aGUgQVAgYmVmb3JlIE1vbmRheSwgaW5jbHVk
aW5nIHJvYWQgZ2FtZXMgYXQgTm8uIDIgTWFyeWxhbmQsIE5vLiA0IEZsb3JpZGEgU3RhdGUgYW5k
IE5vLiA3IE5vdHJlIERhbWUuPC9wPjxwPlVDb25uIGNhbWUgYXdheSB2aWN0b3Jpb3VzIGluIGVh
Y2ggb25lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgd2VyZSBhIGxvdCBvZiB3aW5zIHVwIGluIHRoZSBz
dGFuZHMgdG9uaWdodCBhbmQgYSBsb3Qgb2YgY2hhbXBpb25zaGlwcywmIzgyMjE7IEF1cmllbW1h
IHNhaWQuICYjODIyMDtJZiB0aGlzIHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBkb25lIGJ5IGxhc3QgeWVhciYj
ODIxNztzIHRlYW0sIEkgdGhpbmsgaXQgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGxlc3MgaGVyb2ljLiAuLi4g
Rm9yIHRoaXMgdGVhbSB0byBkbyBpdCwgZ2l2ZW4gd2hlcmUgd2Ugc3RhcnRlZCBhbmQgd2hlcmUg
cGVvcGxlIHByb2plY3RlZCB1cyB0byBiZSwgZ2l2ZW4gd2hvIHdlIGhhZCBjb21pbmcgYmFjayBh
bmQgZ2l2ZW4gd2hvIGV2ZXJ5Ym9keSBlbHNlIGhhZCBjb21pbmcgYmFjaywgZm9yIHRoZW0gdG8g
ZG8gaXQgSSB0aGluayBpcyB2ZXJ5IGFwcHJvcHJpYXRlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGdhbWUg
YWdhaW5zdCB0aGUgR2FtZWNvY2tzIG1heSBiZSB0aGUgSHVza2llcyYjODIxNzsgbGFzdCBjaGFs
bGVuZ2UgYmVmb3JlIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQuIFRoZXkgYXJlIDc1LTAgaW4gdGhlIEFt
ZXJpY2FuIEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2Ugc2luY2Ugam9pbmluZyBpbiAyMDEzLjwvcD48cD5D
b25zaWRlcmluZyB0aGV5IG1vc3QgbGlrZWx5IHdvbiYjODIxNzt0IGxlYXZlIHRoZSBzdGF0ZSBv
ZiBDb25uZWN0aWN1dCB1bnRpbCB0aGUgRmluYWwgRm91ciBpbiBEYWxsYXMgd2l0aCB0aGUgZmly
c3QgdHdvIHJvdW5kcyBvbiBjYW1wdXMgYW5kIHRoZW4gYSByZWdpb25hbCBpbiBCcmlkZ2Vwb3J0
LCB0aGUgc3RyZWFrIG1heSBub3QgZW5kIGFueXRpbWUgc29vbi48L3A+PHA+QklHIFBJQ1RVUkU6
PC9wPjxwPlVDb25uOiBUaGlzIHdhcyB0aGUgSHVza2llcyAxMHRoIGdhbWUgdGhpcyBzZWFzb24g
YWdhaW5zdCBhIHRlYW0gaW4gdGhlIGN1cnJlbnQgVG9wIDI1LCBidXQgb25seSB0d28gb2YgdGhv
c2UgZ2FtZXMgaGF2ZSBjb21lIHNpbmNlIEphbi4gMS4gIFVDb25uIGZhY2VzIG9uZSBtb3JlIHJh
bmtlZCBvcHBvbmVudCwgd2hlbiB0aGV5IHZpc2l0IE5vLiAyMiBTb3V0aCBGbG9yaWRhIHRvIGNs
b3NlIG91dCB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24uIC4uLiBPZiB0aGUgMTAwIGdhbWVzLCA1OSBoYXZl
IGJlZW4gZGVjaWRlZCBieSBtb3JlIHRoYW4gNDAgcG9pbnRzLiBPbmx5IHR3byAoRmxvcmlkYSBT
dGF0ZSBhbmQgTWFyeWxhbmQpIHdlcmUgZmV3ZXIgdGhhbiAxMC1wb2ludCB3aW5zLjwvcD48cD5T
b3V0aCBDYXJvbGluYTogVGhlIEdhbWVjb2NrcyBjYW1lIGludG8gdGhlIGdhbWUgc2NvcmluZyBh
biBhdmVyYWdlIG9mIDc3IHBvaW50cyBhbmQgZ2l2aW5nIHVwIGp1c3QgNTQuOS4gIFRoZSBHYW1l
Y29ja3MgZW50ZXJlZCA1LTAgYWdhaW5zdCByYW5rZWQgb3Bwb25lbnRzIHRoaXMgc2Vhc29uLiAu
Li4gVGhleSB3ZXJlIDAtNCBhZ2FpbnN0IFVDb25uLiAgLi4uIFdpbHNvbiBmaW5pc2hlZCB3aXRo
IDE3IHBvaW50cyB0byBsZWFkIHRoZSBHYW1lY29ja3MsIGZvbGxvd2VkIGJ5IENvYXRlcyB3aXRo
IDEwLjwvcD48cD5LSVNTIFRIRSBSSU5HUzogSXQgd2FzIGFsdW0gbmlnaHQgZm9yIHRoZSBIdXNr
aWVzLiBKb2luaW5nIEJpcmQsIFN0ZXdhcnQsIE1vb3JlIGFuZCBDaGFybGVzIHdlcmUgS2FsYW5h
IEdyZWVuZSwgQ2Fyb2xpbmUgRG90eSwgQXNqaGEgSm9uZXMgYW5kIE1vcmdhbiBUdWNrLiBCcmlh
IEhhcnRsZXksIHdobyBqdXN0IGdhdmUgYmlydGggYSBmZXcgd2Vla3MgYWdvIHRvIGhlciBmaXJz
dCBjaGlsZCwgYWxzbyB3YXMgaW4gdGhlIGNyb3dkLiBSZWJlY2NhIExvYm8gd2FzIGluIEdhbXBl
bCBQYXZpbGlvbiBhcyB3ZWxsLCB3b3JraW5nIGZvciBFU1BOLjwvcD48cD5DSEFTSU5HIDEzMTog
VUNvbm4gaXMgc3RpbGwgc2hvcnQgb2YgdGhlIG92ZXJhbGwgY29sbGVnZSBiYXNrZXRiYWxsIHJl
Y29yZCBmb3IgY29uc2VjdXRpdmUgd2lucy4gVGhlIFdheWxhbmQgQmFwdGlzdCB3b21lbiYjODIx
NztzIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbSB3b24gMTMxIHN0cmFpZ2h0IGZyb20gMTk1My01OC4gSXQgd2Fz
biYjODIxNzt0IHRoZSBOQ0FBIGJhY2sgdGhlbiwgaXQgd2FzIHRoZSBBQVUuPC9wPjxwPlNUUlVH
R0xJTkcgU0FNVUVMU09OOiBMZWFkaW5nIHNjb3JlciBLYXRpZSBMb3UgU2FtdWVsc29uIGhhZCBh
IGdhbWUgdG8gZm9yZ2V0LiBTaGUgbWlzc2VkIGhlciBmaXJzdCBlaWdodCBzaG90cyBiZWZvcmUg
c2NvcmluZyBoZXIgZmlyc3QgcG9pbnRzIHdpdGggNjo1NCBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFy
dGVyLiBTaGUgY2FtZSBpbnRvIHRoZSBnYW1lIGF2ZXJhZ2luZyAyMS40IHBvaW50cyBhbmQgZmlu
aXNoZWQgd2l0aCBqdXN0IHNpeCBvbiAyIGZvciAxMiBzaG9vdGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Fu
eSBvZiB1cyBoYXZlIGFuIG9mZiB0aGUgZ2FtZSwgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHRlYW0gd2lsbCBi
ZSB0aGVyZSB0byBwaWNrIHVzIHVwLCYjODIyMTsgQ29sbGllciBzYWlkLjwvcD48cD5VUCBORVhU
OjwvcD48cD5VQ29ubjogVGhlIEh1c2tpZXMgdHJhdmVsIHRvIE5ldyBPcmxlYW5zIGZvciBhIGdh
bWUgU2F0dXJkYXkgYXQgVHVsYW5lPC9wPjxwPlNvdXRoIENhcm9saW5hOiBUaGUgR2FtZWNvY2tz
IGhlYWQgYmFjayBob21lIHRvIGZhY2UgVmFuZGVyYmlsdCBvbiBUaHVyc2RheSBuaWdodC48L3A+
PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkZvbGxvdyBEb3VnIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9kb3VnZmVpbmJlcmciIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj5odHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL2RvdWdmZWluYmVyZzwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.