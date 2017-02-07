College basketball roundup: Central Michigan beats Ohio for second straight win

PHA+TUlELUFNRVJJQ0FOOiYjODIzMjtDZW50cmFsIE1pY2hpZ2FuIDk3LCBPaGlvIDg3PC9wPjxw
Pk1hcmN1cyBLZWVuZSBzY29yZWQgNDEgcG9pbnRzIHdpdGggbmluZSAzLXBvaW50ZXJzLCBCcmF5
bG9uIFJheXNvbiBhZGRlZCAyMSBwb2ludHMgd2l0aCBmb3VyIGFzc2lzdHMsIGFuZCBDZW50cmFs
IE1pY2hpZ2FuIGJlYXQgaG9zdCBPaGlvIHRvIHdpbiBpdHMgc2Vjb25kIHN0cmFpZ2h0LiBJdCB3
YXMgS2VlbmUmIzgyMTc7cyBmaWZ0aCA0MC1wb2ludCBnYW1lIG9mIHRoZSBzZWFzb24uIEdvbnph
Z2EmIzgyMTc7cyBBZGFtIE1vcnJpc29uICgyMDA2KSBpcyB0aGUgb25seSBvdGhlciBwbGF5ZXIg
aW4gbGFzdCAyMCBzZWFzb25zIHdpdGggZml2ZSBzdWNoIGdhbWVzLjwvcD48cD5DZWNpbCBXaWxs
aWFtcyBncmFiYmVkIDExIHJlYm91bmRzIGZvciB0aGUgQ2hpcHBld2FzLCB3aG8gb3V0c2NvcmVk
IHRoZSBCb2JjYXRzIDM0LTE0IGluIHRoZSBwYWludC4gS2VlbmUgd2FzIDE1IG9mIDI1IGZyb20g
dGhlIGZsb29yLCBpbmNsdWRpbmcgOSBvZiAxOCBmcm9tIGRpc3RhbmNlLjwvcD48cD5Ub2xlZG8g
NzMsICAgICAgICAgICBFYXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIDU3PC9wPjxwPk5hdGUgTmF2aWdhdG8gc2Nv
cmVkIDE2IHBvaW50cywgSm9yZGFuIExhdWYgaGFkIDE1IGFuZCBob3N0IFRvbGVkbyBjcnVpc2Vk
IHRvIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBFYXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIHRvIHNuYXAgYSB0aHJlZS1nYW1lIGxv
c2luZyBza2lkLiBKb25hdGhhbiBXaWxsaWFtcyBhZGRlZCAxNCBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBSb2Nr
ZXRzICgxMi0xMiwgNS02IE1pZC1BbWVyaWNhbiksIHdobyBzaG90IDUzIHBlcmNlbnQgZnJvbSB0
aGUgZmllbGQgKDI4IG9mIDUzKSwgbWFkZSAxMCAzLXBvaW50ZXJzIGFuZCBvdXRyZWJvdW5kZWQg
RWFzdGVybiBNaWNoaWdhbiAzOC0yOS48L3A+PHA+V2VzdGVybiBNaWNoaWdhbiA3MiwgTWlhbWkg
NTU8L3A+PHA+UmVnZ2llIEpvbmVzIGhpdCBmb3VyIDMtcG9pbnRlcnMgYW5kIHNjb3JlZCBhIGNh
cmVlci1oaWdoIDI2IHBvaW50cywgVGhvbWFzIFdpbGRlciBhZGRlZCAxOCBwb2ludHMsIGFuZCBX
ZXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIGJlYXQgaG9zdCBNaWFtaSAoT2hpbykuIEpvbmVzLCB3aXRoIGEgcHJl
dmlvdXMgYmVzdCBvZiAyNCBwb2ludHMsIHdhcyAxMCBvZiAxOCBmcm9tIHRoZSBmbG9vciBhbmQg
b25seSBtaXNzZWQgdGhyZWUgMy1wb2ludGVycy4gV2lsZGVyIHdhcyAxMSBvZiAxMyBmcm9tIHRo
ZSBmcmVlLXRocm93IGxpbmUgYW5kIGZpbmlzaGVkIGluIGRvdWJsZSBmaWd1cmVzIHRoZSAyMm5k
IHRpbWUgaW4gMjMgZ2FtZXMgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPlNldGggRHVnYW4gYWRkZWQgMTQg
cG9pbnRzIHdpdGggc2V2ZW4gcmVib3VuZHMgZm9yIFdlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4uPC9wPjxwPkJ1
ZmZhbG8gNjUsICAgICAgICAgIE5vcnRoZXJuIElsbGlub2lzIDQ1PC9wPjxwPkNKIE1hc3NpbmJ1
cmcgc2NvcmVkIDE3IHBvaW50cyBhbmQgaG9zdCBCdWZmYWxvIGhlbGQgTm9ydGhlcm4gSWxsaW5v
aXMgdG8gMzItcGVyY2VudCBzaG9vdGluZyB3aGlsZSBjcnVpc2luZyB0byB2aWN0b3J5LCBydW5u
aW5nIGl0cyB3aW4gc3RyZWFrIHRvIHRocmVlIGdhbWVzLiBOaWNrIFBlcmtpbnMgYWRkZWQgMTEg
cG9pbnRzIHdoaWxlIERhdmlkIEthZGlyaSBhbmQgV2lsbGllIENvbm5lciBzY29yZWQgZWlnaHQg
cG9pbnRzIGVhY2ggZm9yIEJ1ZmZhbG8gKDEyLTEyLCA2LTUgTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVu
Y2UpLjwvcD48cD5CSUcgVEVOOiYjODIzMjtQZW5uIFN0YXRlIDcwLCAgICAgICAgICAgTm8uIDIx
IE1hcnlsYW5kIDY0PC9wPjxwPkxhbWFyIFN0ZXZlbnMgc2NvcmVkIDE2IG9mIGhpcyAyNSBwb2lu
dHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIGFuZCBob3N0ICBQZW5uIFN0YXRlIGJlYXQgTWFyeWxhbmQu
IFRvbnkgQ2FyciBhZGRlZCAxNCBwb2ludHMgYW5kIE1pa2UgV2F0a2lucyBoYWQgMTAgZm9yIHRo
ZSBOaXR0YW55IExpb25zICgxMy0xMiwgNS03IEJpZyBUZW4pIHdobyBzbmFwcGVkIGEgdHdvLWdh
bWUgc2tpZCBhbmQgYmVhdCB0aGVpciBmb3VydGggVG9wIDI1IG9wcG9uZW50IHNpbmNlIGxhc3Qg
RmVicnVhcnkuPC9wPjxwPkp1c3RpbiBKYWNrc29uIGFuZCBLZXZpbiBIdWVydGVyIHNjb3JlZCAx
MiBwb2ludHMgZWFjaCBhbmQgTWVsbyBUcmltYmxlIGFkZGVkIDExIGZvciB0aGUgVGVycmFwaW5z
ICgyMC00LCA4LTMpIHdobyBsb3N0IHRoZWlyIHNlY29uZCBpbiBhIHJvdy48L3A+PHA+SWxsaW5v
aXMgNjgsICAgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIDYxPC9wPjxwPk1hbGNvbG0gSGlsbCBzY29yZWQgMTQgcG9p
bnRzIGFuZCBob3N0IElsbGlub2lzIGJlYXQgTm9ydGh3ZXN0ZXJuLiBUZSYjODIxNztKb24gTHVj
YXMsIE1hdmVyaWNrIE1vcmdhbiBhbmQgTWljaGFlbCBGaW5rZSBlYWNoIGhhZCAxMSBwb2ludHMs
IHdoaWxlIEhpbGwgYWRkZWQgbmluZSByZWJvdW5kcyBmb3IgSWxsaW5vaXMgKDE0LTExLCA0LTgg
QmlnIFRlbikuPC9wPjxwPk1pY2hpZ2FuIDg2LCAgICAgIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIDU3PC9wPjxw
PkRlcnJpY2sgV2FsdG9uIGhhZCAyMCBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0IGFzc2lzdHMsIGFuZCBob3N0
IE1pY2hpZ2FuIHJvbGxlZCB0byB2aWN0b3J5IG92ZXIgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgdG8gZXF1YWwg
dGhlIG1vc3QgbG9wc2lkZWQgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBTcGFydGFucyBzaW5jZSAxOTQ4LiBU
aGUgbGFzdCB0aW1lIHRoZSBXb2x2ZXJpbmVzIGJlYXQgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgYnkgbW9yZSB3
YXMgaW4gYSA2Ni0zMyB2aWN0b3J5IERlYy4gNCwgMTk0OC4gPC9wPjxwPlRPUCAyNTomIzgyMzI7
QWxhYmFtYSA5MCwgICAgICAgICAgICAgICBOby4gMTkgU291dGggQ2Fyb2xpbmEgODYgKDRPVCk8
L3A+PHA+UmlsZXkgTm9ycmlzIHNjb3JlZCBzaXggb2YgaGlzIDExIHBvaW50cyBpbiB0aGUgZm91
cnRoIGFuZCBmaW5hbCBvdmVydGltZSwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBnby1haGVhZCBmcmVlIHRocm93
cyB3aXRoIDU2IHNlY29uZHMgbGVmdCwgYW5kIEFsYWJhbWEgZmluYWxseSBwdXQgYXdheSBob3N0
IFNvdXRoIENhcm9saW5hLCBvdmVyY29taW5nIGEgY2FyZWVyIG5pZ2h0IGJ5IEdhbWVjb2NrcyBz
dGFyIFNpbmRhcml1cyBUaG9ybndlbGwuPC9wPjxwPlRob3Jud2VsbCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIGNh
cmVlciBoaWdocyBvZiA0NCBwb2ludHMgYW5kIDIxIHJlYm91bmRzLiA8L3A+PHA+Tm8uIDE3IEZs
b3JpZGEgNzIsIEdlb3JnaWEgNjA8L3A+PHA+Q2hyaXMgQ2hpb3p6YSBzY29yZWQgMTUgcG9pbnRz
IGFuZCBOby4gMTcgRmxvcmlkYSByZWNvdmVyZWQgYWZ0ZXIgYmxvd2luZyBhIDE2LXBvaW50IGxl
YWQgdG8gYmVhdCBob3N0IEdlb3JnaWEuPC9wPjxwPkthc2V5IEhpbGwgaGFkIDEyIHBvaW50cyBm
b3IgRmxvcmlkYSAoMTktNSwgOS0yIFNvdXRoZWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlKSwgd2hpY2ggaGFz
IHdvbiBmaXZlIHN0cmFpZ2h0LiBUaGUgR2F0b3JzIGJlZ2FuIHRoZSBuaWdodCBvbmUgZ2FtZSBi
ZWhpbmQgU291dGhlYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgbGVhZGVyIFNvdXRoIENhcm9saW5hLjwvcD48
cD5Oby4gMTUgS2VudHVja3kgOTIsIExTVSA4NTwvcD48cD5XZW55ZW4gR2FicmllbCBzY29yZWQg
YSBjYXJlZXItaGlnaCAyMyBwb2ludHMsIE1hbGlrIE1vbmsgYWxzbyBoYWQgMjMgYW5kIGhvc3Qg
S2VudHVja3kgd2l0aHN0b29kIGEgbGF0ZSBMU1UgcmFsbHkgZm9yIGEgdmljdG9yeS48L3A+PHA+
VGhlIFdpbGRjYXRzICgxOS01LCA5LTIgU291dGhlYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UpIHdvbiBmb3Ig
anVzdCB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgaW4gZml2ZSBnYW1lcyBhbmQgaGFkIHRvIHdpdGhzdGFuZCB0
aGUgVGlnZXJzJiM4MjE3OyBsYXRlIHJhbGx5IHRoYXQgZ290IHRoZW0gd2l0aGluIDkxLTg1IHdp
dGggOSBzZWNvbmRzIHJlbWFpbmluZy4gTW9uayYjODIxNztzIGZyZWUgdGhyb3cgMSBzZWNvbmQg
bGF0ZXIgc2VhbGVkIGEgd2luLjwvcD48cD5Oby4gMiBWaWxsYW5vdmEgNzUsIEdlb3JnZXRvd24g
NjQ8L3A+PHA+Sm9zaCBIYXJ0IHNjb3JlZCAyNSBwb2ludHMgYW5kIGhvc3QgVmlsbGFub3ZhIGhl
bGQgb2ZmIGEgbGF0ZSBHZW9yZ2V0b3duIHJ1bi4gV2l0aCBIYXJ0IG9uIGEgc2Vjb25kLWhhbGYg
c2NvcmVsZXNzIHNraWQsIHRoZSBIb3lhcyAoMTMtMTIsIDQtOCBCaWcgRWFzdCkgc2xpY2VkIGEg
MTctcG9pbnQgZGVmaWNpdCB0byB0d28gYW5kIGhhZCB0aGUgV2lsZGNhdHMgcmVlbGluZyBhdCB0
aGUgUGF2aWxpb24uIEwuSi4gUGVhayBidXJpZWQgYSAzIGFuZCBSb2RuZXkgUHJ5b3IgaGl0IGEg
anVtcGVyIHRvIGtleSBhIDE3LTQgcnVuIHRoYXQgcHVsbGVkIHRoZSBIb3lhcyB0byA2MC01OCB3
aXRoIDM6NDkgbGVmdC48L3A+PHA+Tm8uIDIyIEJ1dGxlciA2OCwgTWFycXVldHRlIDY1PC9wPjxw
PkFuZHJldyBDaHJhYmFzY3ogc2NvcmVkIDEzIG9mIGhpcyAyMSBwb2ludHMgaW4gdGhlIHNlY29u
ZCBoYWxmLCBBdmVyeSBXb29kc29uIHNjb3JlZCAxNyBwb2ludHMgaW4gaGlzIGZpcnN0IHN0YXJ0
IGluIG1vcmUgdGhhbiB0aHJlZSB3ZWVrcyBhbmQgTm8uIDIyIEJ1dGxlciBoZWxkIG9mZiBob3N0
IE1hcnF1ZXR0ZSBmb3IgYSB2aWN0b3J5LiBUaGUgQnVsbGRvZ3MgKDE5LTUsIDgtNCBCaWcgRWFz
dCkgc25hcHBlZCBhIHR3by1nYW1lIGxvc2luZyBzdHJlYWsgYWZ0ZXIgdHdlYWtpbmcgdGhlaXIg
c3RhcnRpbmcgbGluZXVwLCB3aXRoIHJlZ3VsYXJzIFR5bGVyIExld2lzIGFuZCBLZWxhbiBNYXJ0
aW4gY29taW5nIG9mZiB0aGUgYmVuY2guIEtldGhhbiBTYXZhZ2Ugam9pbmVkIFdvb2Rzb24gaW4g
dGhlIHN0YXJ0aW5nIGxpbmV1cC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.