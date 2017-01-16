College basketball roundup: Creighton bests Xavier despite losing star point guard

PHA+VE9QIDI1OiYjODIzMjtOby4gNyBDcmVpZ2h0b24gNzIsICYjODIzMjtOby4gMjIgWGF2aWVy
IDY3PC9wPjxwPkNvbGUgSHVmZiBnb3QgYSBwaXZvdGFsIHJlYm91bmQgYW5kIG1hZGUgYSBwYWly
IG9mIGZyZWUgdGhyb3dzIHdpdGggMTYuNyBzZWNvbmRzIGxlZnQsIGFuZCBOby4gNyBDcmVpZ2h0
b24gd2FzdGVkIGFuIDExLXBvaW50IGxlYWQgYmVmb3JlIHJhbGx5aW5nIGZvciBhIHdpbiBvdmVy
IGhvc3QgWGF2aWVyIHRoYXQgZ2F2ZSB0aGUgQmx1ZWpheXMgdGhlIGJlc3Qgc3RhcnQgaW4gdGhl
aXIgaGlzdG9yeS48L3A+PHA+Q3JlaWdodG9uICgxOC0xLCA1LTEgQmlnIEVhc3QpIHNjb3JlZCB0
aGUgZmluYWwgc2l4IHBvaW50cyBhZnRlciBYYXZpZXIgKDEzLTUsIDMtMykgcHVsbGVkIGFoZWFk
IDY3LTY2LiBUaGUgQmx1ZWpheXMgaGF2ZSB3b24gZml2ZSBzdHJhaWdodCBzaW5jZSBhbiA4MC03
MCBob21lIGxvc3MgdG8gTm8uIDEgVmlsbGFub3ZhIG9uIERlYy4gMzEuPC9wPjxwPkNyZWlnaHRv
biBzdWZmZXJlZCBhIHNpZ25pZmljYW50IHNldGJhY2sgd2hlbiBwb2ludCBndWFyZCBNYXVyaWNl
IFdhdHNvbiBKci4gJiM4MjEyOyB0aGUgbmF0aW9uYWwgbGVhZGVyIHdpdGggOC44IGFzc2lzdHMg
cGVyIGdhbWUgJiM4MjEyOyBodXJ0IGhpcyBsZWZ0IGtuZWUgd2hlbiBoZSBoaXQgdGhlIGNvdXJ0
IGhhcmQgYWZ0ZXIgc2NvcmluZyBvbiBhIGxheXVwIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLiBIZSB3YXMg
b24gY3J1dGNoZXMgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZi48L3A+PHA+WGF2aWVyIGhhZCB3b24gMTUg
c3RyYWlnaHQgYXQgaG9tZSAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyBuaW5lIHRoaXMgc2Vhc29uICYjODIx
MjsgYnV0IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHB1bGwgaXQgb3V0LiBUaGUgTXVza2V0ZWVycyBoYXZlIGxv
c3QgdGhyZWUgaW4gYSByb3cgJiM4MjEyOyBhbGwgYWdhaW5zdCByYW5rZWQgdGVhbXMgJiM4MjEy
OyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgdGhlIDIwMTMtMTQgc2Vhc29uLjwvcD48cD5Oby4g
MTMgQnV0bGVyIDg4LCBNYXJxdWV0dGUgODA8L3A+PHA+RG93biBieSAxNiBwb2ludHMgYXQgdGhl
IGJyZWFrLCB0aGUgTm8uIDEzIEJ1dGxlciBCdWxsZG9ncyBnb3QgYW4gZWFyZnVsIGZyb20gY29h
Y2ggQ2hyaXMgSG9sdG1hbm4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtBdCBoYWxmdGltZSwgY29hY2ggY2FtZSBp
biwgaGUgd2FzIHZlcnkgdXBzZXQgd2l0aCBvdXIgcGxheSBkZWZlbnNpdmVseSBhbmQgb2ZmZW5z
aXZlbHksJiM4MjIxOyBmb3J3YXJkIEtlbGFuIE1hcnRpbiBzYWlkLjwvcD48cD5BZnRlciBhIHBh
aXIgb2YgZnJlZSB0aHJvd3MgZWFybHkgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIHB1dCB0aGVtIGRvd24g
YnkgMTgsIHRoZSBCdWxsZG9ncyByYWxsaWVkLiBLZWxhbiBNYXJ0aW4gd291bmQgdXAgd2l0aCAy
MiBwb2ludHMgYXMgdGhleSBzdXJnZWQgdG8gYmVhdCBob3N0IE1hcnF1ZXR0ZS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1doZXcsJiM4MjIxOyBIb2x0bWFubiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2hhdCBhbiBpbnRlcmVzdGlu
ZyBnYW1lICYjODIxMjsgYSByb2xsZXIgY29hc3RlciBpbiBhIGxvdCBvZiB3YXlzLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+Tm8uIDEgVmlsbGFub3ZhIDc2LCBTZXRvbiBIYWxsIDQ2PC9wPjxwPktyaXMgSmVua2lu
cyBzY29yZWQgMTYgcG9pbnRzIGFuZCBKYWxlbiBCcnVuc29uIGFkZGVkIDEzIHRvIGxlYWQgaG9z
dCBOby4gMSBWaWxsYW5vdmEgdG8gYSB3aW4gb3ZlciBTZXRvbiBIYWxsLjwvcD48cD5UaGUgV2ls
ZGNhdHMgKDE4LTEsIDYtMSBCaWcgRWFzdCkgbG9va2VkIGV2ZXJ5IGJpdCBsaWtlIGEgdGVhbSB0
aGF0IGNvdWxkIHdpbiBiYWNrLXRvLWJhY2sgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwcyBpbiB0aGVp
ciBmaXJzdCBnYW1lIGF0IE5vLiAxIGluIFRoZSBBUCBUb3AgMjUgcG9sbCBmb2xsb3dpbmcgYSBv
bmUtd2VlayBoaWF0dXMuPC9wPjxwPlZpbGxhbm92YSBmZWxsIGZyb20gdGhlIHRvcCBzcG90IHRv
IHRoaXJkIGluIHRoZSBwb2xsIGZvbGxvd2luZyBhIEphbi4gNCBsb3NzIGF0IEJ1dGxlci4gQnV0
IHdpbnMgb3ZlciBNYXJxdWV0dGUgYW5kIFhhdmllciB2YXVsdGVkIHRoZSBXaWxkY2F0cyBvdmVy
IHRoZSBLYW5zYXMgSmF5aGF3a3MgYW5kIGJhY2sgaW50byB0aGUgdG9wIHNwb3QuPC9wPjxwPk5v
LiA5IE5vcnRoIENhcm9saW5hIDg1LCAmIzgyMzI7U3lyYWN1c2UgNjg8L3A+PHA+SGFsbCBvZiBG
YW1lIGNvYWNoIFJveSBXaWxsaWFtcyBlYXJuZWQgaGlzIDgwMHRoIGNhcmVlciB2aWN0b3J5IHdo
ZW4gSXNhaWFoIEhpY2tzIHNjb3JlZCAyMCBwb2ludHMgdG8gbGVhZCBob3N0IE5vLiA5IE5vcnRo
IENhcm9saW5hIHRvIGEgdmljdG9yeSBvdmVyIFN5cmFjdXNlLjwvcD48cD5LZW5uZWR5IE1lZWtz
IGFkZGVkIDE1IHBvaW50cyBhbmQgMTIgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBUYXIgSGVlbHMgKDE3LTMs
IDUtMSBBdGxhbnRpYyBDb2FzdCBDb25mZXJlbmNlKSwgd2hvIHNob3QgNTIgcGVyY2VudCBhbmQg
ZG9taW5hdGVkIHRoZSBib2FyZHMuIFVOQyBuZXZlciB0cmFpbGVkIGFmdGVyIHRoZSBnYW1lJiM4
MjE3O3Mgb3BlbmluZyBwb3NzZXNzaW9uLCBsZWQgNDItMzAgYXQgaGFsZnRpbWUgYW5kIHRoZW4g
c3RheWVkIGEgc3RlcCBhaGVhZCBvZiB0aGUgaG90LXNob290aW5nIE9yYW5nZSBhZnRlciB0aGUg
YnJlYWsuPC9wPjxwPkxlZCBieSBmb3VyIDNzIGZyb20gSmVua2lucywgdGhlIFdpbGRjYXRzIHNl
dCBhIHNjaG9vbCByZWNvcmQgNDcgc3RyYWlnaHQgd2lucyBhdCB0aGUgUGF2aWxpb24uPC9wPjxw
PjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.