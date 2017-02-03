College basketball roundup: Keene scores 35, makes tiebreaking 3 in Chippewas’ win

PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5DZW50cmFsIE1pY2hpZ2FuIDg2LCBXZXN0ZXJuIE1p
Y2hpZ2FuIDgyPC9wPjxwPk1hcmN1cyBLZWVuZSwgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGxlYWRpbmcg
c2NvcmVyLCBzY29yZWQgMzUgcG9pbnRzIGluY2x1ZGluZyBhIHRpZS1icmVha2luZyAzLXBvaW50
ZXIgYW5kIGhvc3QgQ2VudHJhbCBNaWNoaWdhbiByYWxsaWVkIHRvIGJlYXQgV2VzdGVybiBNaWNo
aWdhbiBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPktlZW5lLCBhdmVyYWdpbmcgMzAgcG9pbnRzIHBl
ciBnYW1lIGNvbWluZyBpbiwgcmVhY2hlZCB0aGF0IG1hcmsgZm9yIHRoZSAxM3RoIHRpbWUgdGhp
cyBzZWFzb24sIGNhcHBpbmcgaGlzIG5pZ2h0IHdpdGggYSBsb25nLCBjb250ZXN0ZWQgMy1wb2lu
dGVyIGZvciBhbiA4NC04MSBsZWFkIHdpdGggZml2ZSBzZWNvbmRzIGxlZnQuIFdNVSYjODIxNztz
IFRob21hcyBXaWxkZXIgd2FzIGZvdWxlZCBvbiB0aGUgaW5ib3VuZHMsIG1ha2luZyB0aGUgZmly
c3QgZnJlZSB0aHJvdyBhbmQgc2VuZGluZyB0aGUgc2Vjb25kIG9mZiB0aGUgZWRnZSBvZiB0aGUg
cmltIHdpdGggdGhlIGJhbGwgZ29pbmcgb3V0IG9mIGJvdW5kcyBhZnRlciBhIHNjcmFtYmxlLiBB
ZnRlciBhIGxvbmcgcmV2aWV3LCBvZmZpY2lhbHMgZ2F2ZSB0aGUgYmFsbCB0byBDTVUgYW5kIEJy
YXlsb24gUmF5c29uIG1hZGUgdHdvIGNsaW5jaGluZyBmcmVlIHRocm93cy48L3A+PHA+VGhlIENo
aXBwZXdhcyAoMTUtOCwgNS01IE1pZC1BbWVyaWNhbikgZmluaXNoZWQgb24gYSAyMS01IHJ1biBv
dmVyIHRoZSBmaW5hbCBzZXZlbiBtaW51dGVzIHRvIGRlbnkgdGhlIEJyb25jb3MgKDctMTUsIDMt
NykgdGhlaXIgZmlyc3Qgcm9hZCB3aW4gdGhpcyBzZWFzb24gYWZ0ZXIgbmluZSBsb3NzZXMuPC9w
PjxwPlJheXNvbiBhZGRlZCAyMCBwb2ludHMgZm9yIENNVS48L3A+PHA+V2lsZGVyIHNjb3JlZCAy
MSBwb2ludHMgd2l0aCAxMCByZWJvdW5kcyBmb3IgV01VLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.