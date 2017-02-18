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College basketball roundup: No. 1 Gonzaga beats Pacific 82-61; No. 3 Kansas edges No. 4 Baylor 67-65; Ohio defeats Bowling Green 95-75 February 19,2017 04:26 AM GMT Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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