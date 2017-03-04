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College basketball roundup: No. 8 Louisville holds off No. 19 Notre Dame; Maryland beats Michigan State; Vanderbilt upsets No. 12 Florida March 05,2017 04:11 AM GMT Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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