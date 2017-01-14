College basketball roundup: Northern Illinois beats Ohio; Penn State edges Minnesota; Louisville topples Duke

PHA+TUlELUFNRVJJQ0FOOiAmIzgyMzI7RWFzdGVybiBNaWNoaWdhbiA1MywmIzgyMzI7T2hpbyA0
OTwvcD48cD5UeSBUb25leSBzY29yZWQgMTcgcG9pbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhyZWUgMy1wb2lu
dGVycywgYW5kIEVhc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gc2xpcHBlZCBwYXN0IGhvc3QgT2hpbyBvbiBTYXR1
cmRheS48L3A+PHA+VGhlIEVhZ2xlcyAoMTEtNiwgMy0xKSB0cmFpbGVkIGJ5IHNldmVuIGF0IHRo
ZSBicmVhayBidXQgdGllZCB0aGUgZ2FtZSBhdCAzNyBtaWR3YXkgdGhyb3VnaCB0aGUgc2Vjb25k
IGhhbGYgd2l0aCBhIDctMCBzcHVydCBjYXBwZWQgYnkgSmFtZXMgVGhvbXBzb24mIzgyMTc7cyBs
YXl1cC4gVGhlIHRlYW1zIGtub3R0ZWQgYWdhaW4gYXQgNDEsIDQ2IGFuZCA0OCBiZWZvcmUgVG9u
ZXkgZ290IGEgbGF5dXAgdG8gcHV0IEVhc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gb24gdG9wIGZvciBnb29kLCA1
MC00OSwgd2l0aCAzOjQ0IGxlZnQuPC9wPjxwPk9oaW8gKDExLTQsIDMtMSkgZ290IDE0IHBvaW50
cyBhbmQgMTEgcmVib3VuZHMgZnJvbSBKYXNvbiBDYXJ0ZXIuPC9wPjxwPk5vcnRoZXJuIElsbGlu
b2lzIDY5LCYjODIzMjtCb3dsaW5nIEdyZWVuIDUyPC9wPjxwPkxldmkgQnJhZGxleSBzY29yZWQg
YWxsIDEyIG9mIGhpcyBwb2ludHMgaW4gYSBnYW1lLWJyZWFraW5nLCBzZWNvbmQtaGFsZiBydW4g
YW5kIE5vcnRoZXJuIElsbGlub2lzIGJlYXQgaG9zdCBCb3dsaW5nIEdyZWVuIHRvIHdpbiBpdHMg
dGhpcmQgc3RyYWlnaHQuPC9wPjxwPkpheWxlbiBLZXkgYWxzbyBzY29yZWQgMTIgZm9yIHRoZSBI
dXNraWVzICgxMS02LCAyLTEpLCB3aG8gb3V0cmVib3VuZGVkIHRoZSBGYWxjb25zIDQwLTMxIGZv
ciAxNCBzZWNvbmQtY2hhbmNlIHBvaW50cy48L3A+PHA+VGhlIEh1c2tpZXMgbGVkIGJ5IGFzIG1h
bnkgYXMgMjAgcG9pbnRzLjwvcD48cD5Jc21haWwgQWxpIHNjb3JlZCAxNiBmb3IgdGhlIEZhbGNv
bnMgKDctMTAsIDEtMykuPC9wPjxwPkJhbGwgU3RhdGUgOTIsIEJ1ZmZhbG8gNzc8L3A+PHA+VGF5
bGVyIFBlcnNvbnMgc2NvcmVkIDE3IHBvaW50cyBhcyBCYWxsIFN0YXRlIHdhbGxvcGVkIGhvc3Qg
QnVmZmFsby48L3A+PHA+UnlhbiBXZWJlciBhbmQgSmVyZW1pZSBUeWxlciBlYWNoIHNjb3JlZCAx
NyBwb2ludHMgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCBmb3IgQmFsbCBTdGF0ZSAoMTEtNiwgMi0yKS4gPC9wPjxw
PkRhdmlkIEthZGlyaSBsZWQgQnVmZmFsbyAoNy0xMCwgMS0zKSB3aXRoIGEgY2FyZWVyLWhpZ2gg
MjMgcG9pbnRzLjwvcD48cD5CSUcgVEVOOiAmIzgyMzI7UGVubiBTdGF0ZSA1MiwmIzgyMzI7Tm8u
IDI0IE1pbm5lc290YSA1MDwvcD48cD5Ub255IENhcnIgbWFkZSB0d28gZnJlZSB0aHJvd3Mgd2l0
aCBmaXZlIHNlY29uZHMgbGVmdCBhcyBob3N0IFBlbm4gU3RhdGUgYmVhdCBNaW5uZXNvdGEuPC9w
PjxwPk1pa2UgV2F0a2lucyBoYWQgMTUgcG9pbnRzIGFuZCAxNSByZWJvdW5kcyBhbmQgUGF5dG9u
IEJhbmtzIGFkZGVkIDEwIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIE5pdHRhbnkgTGlvbnMgKDExLTcsIDMtMikg
d2hvIHJlY292ZXJlZCBmcm9tIGEgMzItMjIgaGFsZnRpbWUgZGVmaWNpdC48L3A+PHA+SXQgd2Fz
IFBlbm4gU3RhdGUmIzgyMTc7cyBmaXJzdCB3aW4gb3ZlciBhIHJhbmtlZCBvcHBvbmVudCBzaW5j
ZSBGZWIuIDE3IGFnYWluc3QgdGhlbi1Oby4gNCBJb3dhLjwvcD48cD5SZWdnaWUgTHluY2ggc2Nv
cmVkIDEyIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEdvbGRlbiBHb3BoZXJzICgxNS00LCAzLTMpLjwvcD48cD5N
aWNoaWdhbiA5MSwmIzgyMzI7TmVicmFza2EgODU8L3A+PHA+RGVycmljayBXYWx0b24gc2NvcmVk
IDE2IG9mIGhpcyAyMCBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpbmFsIDc6MjUsIGFuZCBob3N0IE1pY2hpZ2Fu
IGJlYXQgTmVicmFza2EuPC9wPjxwPlRoZSBXb2x2ZXJpbmVzICgxMi02LCAyLTMpIGFnYWluIGZh
Y2VkIGFuIG9wcG9uZW50IHRoYXQgc2hvdCB0ZXJyaWZpY2FsbHkgZnJvbSAzLXBvaW50IHJhbmdl
LiBOZWJyYXNrYSAoOS04LCAzLTIpIHdlbnQgOS1vZi0xOCwgYnV0IE1pY2hpZ2FuIG1hdGNoZWQg
dGhhdCBwZXJjZW50YWdlIGJ5IGdvaW5nIDExLW9mLTIyLiBNb2UgV2FnbmVyIHNjb3JlZCAyMyBw
b2ludHMgZm9yIHRoZSBXb2x2ZXJpbmVzIGFuZCBaYWsgSXJ2aW4gYWRkZWQgMjEuPC9wPjxwPlRh
aSBXZWJzdGVyIGhhZCAyOCBwb2ludHMgZm9yIE5lYnJhc2thLCBhbmQgR2x5bm4gV2F0c29uIHNj
b3JlZCAyMi48L3A+PHA+VE9QIDI1OiAmIzgyMzI7Tm8uIDEgQmF5bG9yIDc3LCAmIzgyMzI7S2Fu
c2FzIFN0YXRlIDY4PC9wPjxwPk1hbnUgTGVjb210ZSBzY29yZWQgMjYgcG9pbnRzIGFmdGVyIGJh
dHRsaW5nIGVhcmx5IGZvdWwgdHJvdWJsZSwgSXNoIFdhaW5yaWdodCBhbmQgQWwgRnJlZW1hbiBo
YWQga2V5IGJhc2tldHMgZG93biB0aGUgc3RyZXRjaCBhbmQgQmF5bG9yIG91dGxhc3RlZCBob3N0
IEthbnNhcyBTdGF0ZS48L3A+PHA+V2FpbnJpZ2h0IGFuZCBGcmVlbWFuIGhhZCAxNSBwb2ludHMg
YXBpZWNlIGZvciB0aGUgQmVhcnMgKDE1LTEsIDMtMSBCaWcgMTIpLCB3aG8gYm91bmNlZCBiYWNr
IGZyb20gYSBsb3BzaWRlZCBsb3NzIGF0IE5vLiAxMCBXZXN0IFZpcmdpbmlhIHRvIGRlYWwgdGhl
IFdpbGRjYXRzICgxMy00LCAyLTMpIGFub3RoZXIgY2xvc2UsIGRpc2hlYXJ0ZW5pbmcgY29uZmVy
ZW5jZSBkZWZlYXQuPC9wPjxwPk5vLiAyIEthbnNhcyA4NywmIzgyMzI7T2tsYWhvbWEgU3RhdGUg
ODA8L3A+PHA+RnJhbmsgTWFzb24gSUlJIHNjb3JlZCAyMiBwb2ludHMsIGZyZXNobWFuIEpvc2gg
SmFja3NvbiBhZGRlZCAyMCBwb2ludHMgYW5kIDExIHJlYm91bmRzLCBhbmQgaG9zdCBLYW5zYXMg
aGVsZCBvZmYgT2tsYWhvbWEgU3RhdGUuPC9wPjxwPlRoZSBKYXloYXdrcyAoMTYtMSwgNS0wIEJp
ZyAxMikgcmFsbGllZCBmb3IgdGhlaXIgMTZ0aCBzdHJhaWdodCB3aW4gYW5kIGNvdWxkIG1vdmUg
aW50byB0aGUgdG9wIHNwb3Qgd2hlbiB0aGUgQVAgcG9sbCBjb21lcyBvdXQgTW9uZGF5LjwvcD48
cD5KZWZmcmV5IENhcnJvbGwgc2NvcmVkIDIzIGZvciBPa2xhaG9tYSBTdGF0ZSAoMTAtNywgMC01
KSwgYW5kIE1pdGNoZWxsIFNvbG9tYW4gaGFkIDE2IHBvaW50cy48L3A+PHA+Tm8uIDMgVmlsbGFu
b3ZhIDcwLCYjODIzMjtTdC4gSm9obiYjODIxNztzIDU3PC9wPjxwPkRhbnRlIERpVmluY2Vuem8g
aGFkIGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggMTkgcG9pbnRzIGFzIFZpbGxhbm92YSB3b24gYXQgTWFkaXNvbiBT
cXVhcmUgR2FyZGVuIGluIE5ldyBZb3JrLjwvcD48cD5NaWthbCBCcmlkZ2VzIGhhZCAxMiBwb2lu
dHMgYW5kIEpvc2ggSGFydCBhZGRlZCAxMSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBXaWxkY2F0cyAoMTctMSwg
NS0xIEJpZyBFYXN0KSwgd2hvIHN0YXJ0ZWQgdGhlIHNlYXNvbiB3aXRoIGEgMTQtZ2FtZSB3aW5u
aW5nIHN0cmVhay4gVGhlIGRlZmVuZGluZyBuYXRpb25hbCBjaGFtcHMgaGF2ZSB3b24gMjMgb2Yg
dGhlaXIgbGFzdCAyNCBnYW1lcy48L3A+PHA+RnJlc2htYW4gU2hhbW9yaWUgUG9uZHMgaGFkIDEz
IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFJlZCBTdG9ybSAoOC0xMSwgMi00KSwgd2hvIGhhdmUgbG9zdCBmb3Vy
IHN0cmFpZ2h0IGdhbWVzLjwvcD48cD5Oby4gNCBVQ0xBIDgzLCYjODIzMjtVdGFoIDgyPC9wPjxw
PkxvcmVuem8gQmFsbCBoYWQgMTcgcG9pbnRzLCBlaWdodCBhc3Npc3RzIGFuZCBzaXggcmVib3Vu
ZHMsIGhlbHBpbmcgVUNMQSBlZGdlIGhvc3QgVXRhaC48L3A+PHA+VGhlIEJydWlucyAoMTgtMSwg
NS0xIFBhYy0xMikgb3ZlcmNhbWUgYSBuaW5lLXBvaW50IGRlZmljaXQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBo
YWxmIGRlc3BpdGUgYSBwb29yIGRlZmVuc2l2ZSBwZXJmb3JtYW5jZS4gQWFyb24gSG9saWRheSBo
aXQgYSBkZWVwIDMtcG9pbnRlciB3aXRoIDE6NTIgbGVmdCB0byBnaXZlIFVDTEEgYW4gODEtODAg
bGVhZCBhbmQgVXRhaCBmb3J3YXJkIEt5bGUgS3V6bWEgbWlzc2VkIGEgY29udGVzdGVkIDMgaW4g
dGhlIGZpbmFsIHNlY29uZHMuPC9wPjxwPk5vLiA2IEtlbnR1Y2t5IDkyLCAmIzgyMzI7QXVidXJu
IDcyPC9wPjxwPk1hbGlrIE1vbmsgc2NvcmVkIDI0IHBvaW50cyBhcyBob3N0IEtlbnR1Y2t5IGJl
YXQgQXVidXJuIGZvciBpdHMgZmlmdGggc3RyYWlnaHQgd2luLjwvcD48cD5UaGUgYmFsYW5jZWQg
V2lsZGNhdHMgKDE1LTIsIDUtMCBTb3V0aGVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSkgc2hvdCA1NyBwZXJj
ZW50IGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGFuZCBwbGFjZWQgZml2ZSBwbGF5ZXJzIGluIGRvdWJsZSBmaWd1
cmVzLiBFZHJpY2UgJiM4MjIwO0JhbSYjODIyMTsgQWRlYmF5byBoYWQgMTUgcG9pbnRzLCBhbmQg
RGUmIzgyMTc7QWFyb24gRm94IGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTMuPC9wPjxwPlQuSi4gRHVuYW5zIGxl
ZCBBdWJ1cm4gKDExLTYsIDEtNCkgd2l0aCAyMyBwb2ludHMsIGFuZCBNdXN0YXBoYSBIZXJvbiBo
YWQgMTEuPC9wPjxwPk5vLiAxNCBMb3Vpc3ZpbGxlIDc4LCYjODIzMjtOby4gNyBEdWtlIDY5PC9w
PjxwPkFuYXMgTWFobW91ZCBoYWQgMTcgcG9pbnRzIGFuZCAxMSByZWJvdW5kcywgRG9ub3ZhbiBN
aXRjaGVsbCBhZGRlZCAxNSBwb2ludHMgYW5kIGhvc3QgTG91aXMmIzE3Mzt2aWxsZSBzaG90IDU5
IHBlcmNlbnQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLjwvcD48cD5RdWVudGluIFNuaWRlciBhZGRlZCAx
MyBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBDYXJkaW5hbHMgKDE1LTMsIDMtMiBBdGxhbnRpYyBDb2FzdCBDb25m
ZXJlbmNlKSwgd2hvIGhhdmUgd29uIHRocmVlIGluIGEgcm93LjwvcD48cD5HcmF5c29uIEFsbGVu
LCBhIGZyZXF1ZW50IHRhcmdldCBvZiBib29zIGZyb20gdGhlIHJlZC1jbGFkIGNyb3dkLCBzY29y
ZWQgMjMgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgQmx1ZSBEZXZpbHMgKDE0LTQsIDItMyksIHdobyBoYXZlIGRy
b3BwZWQgdHdvIGluIGEgcm93IGFuZCB0aHJlZSBvZiBmaXZlLjwvcD48cD5Oby4gMTEgTi4gQ2Fy
b2xpbmEgOTYsJiM4MjMyO05vLiA5IEZsb3JpZGEgU3RhdGUgODM8L3A+PHA+Sm9lbCBCZXJyeSBJ
SSBzY29yZWQgMjYgcG9pbnRzLCBhbmQgaG9zdCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBzbmFwcGVkIEZsb3Jp
ZGEgU3RhdGUmIzgyMTc7cyByZWNvcmQgd2luIHN0cmVhay48L3A+PHA+SnVzdGluIEphY2tzb24g
YW5kIElzYWlhaCBIaWNrcyBlYWNoIGFkZGVkIDIyIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFRhciBIZWVscyAo
MTYtMywgNC0xIEF0bGFudGljIENvYXN0IENvbmZlcmVuY2UpLCB3aG8gZGlkbiYjODIxNzt0IHB1
dCB0aGUgU2VtaW5vbGVzIGF3YXkgdW50aWwgYSBsYXRlIDE0LTIgcnVuLjwvcD48cD5Kb25hdGhh
biBJc2FhYyBoYWQgMTcgcG9pbnRzIGFuZCAxMiByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIFNlbWlub2xlcyAo
MTYtMiwgNC0xKSwgd2hvIGhhZCB3b24gMTIgaW4gYSByb3cgYW5kIHN0b29kIGF0IDQtMCBpbiB0
aGUgQUNDIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZS48L3A+PHA+Tm8uIDEwIFdlc3QgVmlyZ2luaWEgNzQs
JiM4MjMyO1RleGFzIDcyPC9wPjxwPlRleXZvbiBNeWVycyBzY29yZWQgMTYgcG9pbnRzIGFuZCB2
aXNpdGluZyBXZXN0IFZpcmdpbmlhIGF2b2lkZWQgYW4gdXBzZXQgYWdhaW5zdCBzaG9ydC1oYW5k
ZWQgVGV4YXMuPC9wPjxwPkpldm9uIENhcnRlciBhZGRlZCAxNSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBNb3Vu
dGFpbmVlcnMgKDE1LTIsIDQtMSBCaWcgMTIpLCBpbmNsdWRpbmcgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dzIGlu
IHRoZSBmaW5hbCBzZWNvbmRzIHRoYXQgZ2F2ZSBXZXN0IFZpcmdpbmlhIGEgZm91ci1wb2ludCBs
ZWFkLjwvcD48cD5KYXJyZXR0IEFsbGVuIHNjb3JlZCAxOSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBMb25naG9y
bnMgKDctMTAsIDEtNCkuPC9wPjxwPk5vLiAxMiBCdXRsZXIgODMsJiM4MjMyO05vLiAxNSBYYXZp
ZXIgNzg8L3A+PHA+S2FtYXIgQmFsZHdpbiBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIGluIHRoZSBzZWNvbmQg
aGFsZiwgYW5kIGhvc3QgQnV0bGVyICgxNS0zLCA0LTIgQmlnIEVhc3QpIGltcHJvdmVkIHRvIDUt
MSBhZ2FpbnN0IHJhbmtlZCBvcHBvbmVudHMgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPlRoZSBCdWxsZG9n
cyBjbG9zZWQgaXQgb3V0IGJ5IG1ha2luZyB0aGVpciBsYXN0IDEwIGZyZWUgdGhyb3dzIGFuZCBl
eHRlbmRlZCB0aGVpciBob21lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIHRvIDEzLCBpbmNsdWRpbmcgMTAgdGhp
cyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkVkbW9uZCBTdW1uZXIgaGFkIDIyIHBvaW50cyBhbmQgSi5QLiBNYWN1
cmEgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxNiBmb3IgWGF2aWVyICgxMy00LCAzLTIpLjwvcD48cD5Oby4gMjAg
Tm90cmUgRGFtZSA3NiwmIzgyMzI7VmlyZ2luaWEgVGVjaCA3MTwvcD48cD5TdGV2ZSBWYXN0dXJp
YSBzY29yZWQgMjAgcG9pbnRzIGFuZCB2aXNpdGluZyBOb3RyZSBEYW1lIHdvbiBhZnRlciBibG93
aW5nIGEgMTktcG9pbnQgbGVhZC48L3A+PHA+TWF0dCBGYXJyZWxsIGFuZCBCb256aWUgQ29sc29u
IGhhZCAxNCBwb2ludHMgZWFjaCBmb3IgdGhlIEZpZ2h0aW5nIElyaXNoICgxNi0yLCA1LTAgQXRs
YW50aWMgQ29hc3QgQ29uZmVyZW5jZSkuPC9wPjxwPkNocmlzIENsYXJrZSBoYWQgMjEgcG9pbnRz
LCBuaW5lIHJlYm91bmRzIGFuZCBmaXZlIGFzc2lzdHMgZm9yIHRoZSBIb2tpZXMgKDEzLTQsIDIt
MykuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.