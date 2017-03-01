College basketball roundup: Pardon’s layup at buzzer lifts Northwestern over Michigan

PHA+QklHIFRFTjogJiM4MjMyO05vcnRod2VzdGVybiA2NywgTWljaGlnYW4gNjU8L3A+PHA+RGVy
ZXJrIFBhcmRvbiBzY29yZWQgb24gYSBsYXl1cCBhdCB0aGUgYnV6emVyIG9mZiBhIGxvbmcgaW5i
b3VuZCBwYXNzIGZyb20gTmF0aGFuIFRhcGhvcm4gdG8gZ2l2ZSBob3N0IE5vcnRod2VzdGVybiBh
IHZpY3Rvcnkgb3ZlciBNaWNoaWdhbiBvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQuIFRoZSBXb2x2ZXJpbmVz
JiM4MjE3OyBaYWsgSXJ2aW4gaGFkIGp1c3QgbWlzc2VkIGEgMy1wb2ludGVyIGluIHRoZSBjbG9z
aW5nIHNlY29uZHMuIFRoZSBiYWxsIGdvdCBrbm9ja2VkIG91dCBvZiBib3VuZHMgYW5kLCBhZnRl
ciB0aW1lb3V0LCBUYXBob3JuIHRocmV3IGEgYmFzZWJhbGwgc3R5bGUgcGFzcyB0aGUgbGVuZ3Ro
IG9mIHRoZSBjb3VydCwgaGl0dGluZyBQYXJkb24gaW4gc3RyaWRlIGZvciB0aGUgd2lubmluZyBz
aG90LjwvcD48cD5JbGxpbm9pcyA3MywmIzgyMzI7TWljaGlnYW4gU3RhdGUgNzA8L3A+PHA+TWFs
Y29sbSBIaWxsIHNjb3JlZCAyMiBwb2ludHMgdG8gbGVhZCBob3N0IElsbGlub2lzIHRvIGEgd2lu
IG92ZXIgTWljaGlnYW4gU3RhdGUuIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIGhhZCBhIGNoYW5jZSB0byB3aW4g
dGhlIGdhbWUgaW4gdGhlIGxhc3QgMTAgc2Vjb25kLCBidXQgTWlsZXMgQnJpZGdlcyBtaXNzZWQg
YSBsYXl1cCB3aGVuIElsbGlub2lzJiM4MjE3OyBUZSYjODIxNztKb24gTHVjYXMgc3RyaXBwZWQg
dGhlIGJhbGwgYXdheS4gS2lwcGVyIE5pY2hvbHMgbWFkZSBvbmUgb2YgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dz
IHRvIGdpdmUgSWxsaW5vaXMgYSA3My03MCBsZWFkIHdpdGggdGhyZWUgc2Vjb25kcyBsZWZ0Ljwv
cD48cD5UT1AgMjU6ICYjODIzMjtXYWtlIEZvcmVzdCA4OCwmIzgyMzI7Tm8uIDggTG91aXN2aWxs
ZSA4MTwvcD48cD5Kb2huIENvbGxpbnMgaGFkIDI1IHBvaW50cyBhbmQgMTEgcmVib3VuZHMgdG8g
aGVscCBob3N0IFdha2UgRm9yZXN0IHJhbGx5IGZyb20gMTQgZG93biB0byB1cHNldCBMb3Vpc3Zp
bGxlLiBLZXlzaGF3biBXb29kcyBhZGRlZCAyMCBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBEZW1vbiBEZWFjb25z
ICgxNy0xMiwgOC05IEF0bGFudGljIENvYXN0IENvbmZlcmVuY2UpLCB3aG8gY2FtZSBpbnRvIHRo
ZSBnYW1lIGRlc3BlcmF0ZWx5IG5lZWRpbmcgYSBiaWcgd2luIHRvIGJvbHN0ZXIgaXRzIE5DQUEg
VG91cm5hbWVudCByZXN1bWUuPC9wPjxwPk5vLiAxMiBGbG9yaWRhIDc4LCBBcmthbnNhcyA2NTwv
cD48cD5DYW55b24gQmFycnkgc2NvcmVkIDE0IHBvaW50cywgaGlzIGJlc3QgZ2FtZSBzaW5jZSBp
bmp1cmluZyBhbiBhbmtsZSB0d28gd2Vla3MgYWdvLCBhbmQgaG9zdCBGbG9yaWRhIGhhbmRsZWQg
QXJrYW5zYXMuICBLYXNleSBIaWxsLCBLZVZhdWdobiBBbGxlbiBhbmQgQ2hyaXMgQ2hpb3p6YSBh
ZGRlZCAxMiBwb2ludHMgYXBpZWNlIGZvciB0aGUgR2F0b3JzLCB3aG8gYm91bmNlZCBiYWNrIGZy
b20gdGhlaXIgZmlyc3QgbG9zcyBpbiAxMCBnYW1lcy48L3A+PHA+Tm8uIDE5IE5vdHJlIERhbWUg
ODIsIEJvc3RvbiBDb2xsZWdlIDY2PC9wPjxwPlYuSi4gQmVhY2hlbSBzY29yZWQgMjIgcG9pbnRz
IHRvIGxlYWQgaG9zdCBOb3RyZSBEYW1lIHRvIGl0cyBzaXh0aCBzdHJhaWdodCB3aW4uIEJvbnpp
ZSBDb2xzb24gYWRkZWQgMTggcG9pbnRzIGFuZCAxMSByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIElyaXNoICgy
My03LCAxMi01IEF0bGFudGljIENvYXN0IENvbmZlcmVuY2UpLCB3aG8gaGF2ZSBhbGwgYnV0IGxv
Y2tlZCB1cCBhIHRvcC1mb3VyIGZpbmlzaCBpbiB0aGUgQUNDIGFuZCBhIGRvdWJsZS1ieWUgZm9y
IG5leHQgd2VlayYjODIxNztzIGNvbmZlcmVuY2UgdG91cm5hbWVudC4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.