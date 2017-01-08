College basketball roundup: Purdue defeats Wisconsin in 66-55 win

PHA+QklHIFRFTjomIzgyMzI7Tm8uIDIwIFB1cmR1ZSA2NiwmIzgyMzI7Tm8uIDEzIFdpc2NvbnNp
biA1NTwvcD48cD5DYWxlYiBTd2FuaWdhbiBoYWQgMTggcG9pbnRzIGFuZCAxMyByZWJvdW5kcyB0
byBoZWxwIGhvc3QgUHVyZHVlIGdldCBwYXN0IFdpc2NvbnNpbiwgZW5kaW5nIHRoZSBCYWRnZXJz
JiM4MjE3OyBuaW5lLWdhbWUgd2lubmluZyBzdHJlYWsuPC9wPjxwPkV0aGFuIEhhcHAgaGFkIDE3
IHBvaW50cyBhbmQgTmlnZWwgSGF5ZXMgaGFkIDEwIGZvciB0aGUgQmFkZ2VycyAoMTMtMywgMi0x
KS48L3A+PHA+V2lzY29uc2luIHRyYWlsZWQgNDAtMzYgd2l0aCAxNDozNSB0byBnbyB3aGVuIEQm
IzgyMTc7TWl0cmlrIFRyaWNlIG1pc3NlZCBhbiBvcGVuIGxheXVwIHRoYXQgd291bGQmIzgyMTc7
dmUgY3V0IGRlZmljaXQuPC9wPjxwPlRoZSBCb2lsZXJtYWtlcnMgcmVzcG9uZGVkIHdpdGggYSAx
Mi0wIHJ1biBhbmQgbGVkIGJ5IGF0IGxlYXN0IDExIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3YXkuPC9wPjxw
Pk5vcnRod2VzdGVybiA3NCwgTmVicmFza2EgNjY8L3A+PHA+U2NvdHRpZSBMaW5kc2V5IHNjb3Jl
ZCAxNSBvZiBoaXMgMTkgcG9pbnRzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgYW5kIE5vcnRod2VzdGVy
biB3aXRoc3Rvb2QgYSAxNi0wIE5lYnJhc2thIHJ1biBzcGFubmluZyB0aGUgaGFsdmVzIHRvIGRl
ZmVhdCBob3N0IENvcm5odXNrZXJzLjwvcD48cD5WaWMgTGF3IHdhcyA1IGZvciA2IG9uIDMtcG9p
bnRlcnMgYW5kIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTUgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgV2lsZGNhdHMgKDEzLTQs
IDItMiBCaWcgVGVuKSwgd2hvIGFsc28gZ290IDEzIHBvaW50cyBmcm9tIERlcmVyayBQYXJkb24u
PC9wPjxwPk5vcnRod2VzdGVybiBtYWRlIGl0cyBmaXJzdCBmaXZlIDNzIG9mIHRoZSBzZWNvbmQg
aGFsZiwgd2l0aCBMYXcgaGl0dGluZyBvbmUgdG8gZ2l2ZSB0aGUgV2lsZGNhdHMgYSA1Ni01MCBs
ZWFkLiBUaGUgSHVza2VycyBnb3Qgbm8gY2xvc2VyIHRoYW4gZml2ZSBwb2ludHMgdGhlIHJlc3Qg
b2YgdGhlIHdheS48L3A+PHA+SW93YSA2OCwgUnV0Z2VycyA2MjwvcD48cD5TZW5pb3IgUGV0ZXIg
Sm9rIHNjb3JlZCAxOCBwb2ludHMgd2l0aCAxMSByZWJvdW5kcyBhbmQgaG9zdCBJb3dhIHJhbGxp
ZWQgZnJvbSBuaW5lIGRvd24gdG8gYmVhdCBSdXRnZXJzIGFuZCBtb3ZlIGJhY2sgdG8gLjUwMCBp
biB0aGUgQmlnIFRlbi48L3A+PHA+RnJlc2htYW4gQ29yZGVsbCBQZW1zbCBoYWQgMTMgZm9yIHRo
ZSBIYXdrZXllcyAoMTAtNywgMi0yIEJpZyBUZW4pLCB3aG8gdXNlZCBhIGxhdGUgMTctNCBydW4g
dG8gY2xpbmNoIGl0cyBzZXZlbnRoIHdpbiBpbiBuaW5lIGdhbWVzLjwvcD48cD5Jb3dhIGNvbW1p
dHRlZCAxOCB0dXJub3ZlcnMsIGdvdCBjcnVzaGVkIG9uIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgZ2xhc3MgMTkt
OSBhbmQgd2VudCBvdmVyIGVpZ2h0IG1pbnV0ZXMgd2l0aG91dCBhIGZpZWxkIGdvYWwuIDwvcD48
cD5CdXQgdGhlIEhhd2tleWVzIHdva2UgdXAgYWZ0ZXIgMzAgc2x1Z2dpc2ggbWludXRlcywgYW5k
IEpvcmRhbiBCb2hhbm5vbiYjODIxNztzIGxheXVwIG9mZiBhIHN0ZWFsIGdhdmUgdGhlIEhhd2tl
eWVzIGEgNTctNTUgbGVhZCB3aXRoIDM6NTkgbGVmdC4gPC9wPjxwPlRPUCAyNTogJiM4MjMyO05v
LiA0IFVDTEEgODksJiM4MjMyO1N0YW5mb3JkIDc1PC9wPjxwPkxvbnpvIEJhbGwgc2NvcmVkIDIx
IHBvaW50cyBhbmQgVUNMQSBsZWQgYWxsIHRoZSB3YXkgaW4gYmVhdGluZyBTdGFuZm9yZC48L3A+
PHA+QnJ5Y2UgQWxmb3JkIGFkZGVkIDE3IHBvaW50cyBhbmQgVEogTGVhZiBoYWQgMTUgcG9pbnRz
IGFuZCAxMCByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIEJydWlucyAoMTYtMSwgMy0xIFBhYy0xMiksIHdobyBp
bXByb3ZlZCB0byAxMC0wIGF0IFBhdWxleSBQYXZpbGlvbi4gVGhleSBoaXQgMTEgMy1wb2ludGVy
cywgbGVkIGJ5IEJhbGwgYW5kIEFsZm9yZCB3aXRoIGZvdXIgYXBpZWNlLjwvcD48cD5UaGUgQnJ1
aW5zIGRvbWluYXRlZCB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiwgc2hvb3RpbmcgNTMgcGVyY2VudCBvbiB0aGVp
ciB3YXkgdG8gYSA0OC0zMCBsZWFkIGF0IHRoZSBicmVhay4gVGhleSBtYWRlIGVpZ2h0IDMtcG9p
bnRlcnMgaW4gdGhlIGhhbGYsIHdpdGggQmFsbCBoaXR0aW5nIHR3byBpbiBhIHJvdyBhbmQgTGVh
ZiBmb2xsb3dpbmcgd2l0aCBhbm90aGVyIDEgJiMxODk7IG1pbnV0ZXMgaW50byB0aGUgZ2FtZS48
L3A+PHA+Tm8uIDExIFZpcmdpbmlhIDc5LCBXYWtlIEZvcmVzdCA2MjwvcD48cD5Mb25kb24gUGVy
cmFudGVzIHNjb3JlZCAyNCBwb2ludHMgYW5kIFZpcmdpbmlhIHVzZWQgYSAxMC0wIHNlY29uZC1o
YWxmIHJ1biB0byBwdWxsIGF3YXkgZnJvbSBXYWtlIEZvcmVzdCwgc2VuZGluZyB0aGUgRGVtb24g
RGVhY29ucyB0byB0aGVpciAyNXRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHJvYWQgbG9zcyBpbiBBdGxhbnRpYyBD
b2FzdCBDb25mZXJlbmNlIHBsYXkuPC9wPjxwPlBlcnJhbnRlcyBzY29yZWQgYWxsIGJ1dCBmaXZl
IG9mIGhpcyBwb2ludHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIGFzIFZpcmdpbmlhICgxMi0zLCAyLTIp
IHJlYm91bmRlZCBmcm9tIGJhY2stdG8tYmFjayBsb3NzZXMgdG8gTm8uIDEyIEZsb3JpZGEgU3Rh
dGUgYW5kIGF0IFBpdHRzYnVyZ2guIE1hcmlhbCBTaGF5b2sgYWRkZWQgMTcgcG9pbnRzLjwvcD48
cD5Oby4gMTQgTi4gQ2Fyb2xpbmEgMTA3LCBOLkMuIFN0YXRlIDU2PC9wPjxwPkp1c3RpbiBKYWNr
c29uIHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIGhvc3QgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgcmFuIG9mZiBhIDIw
LTAgZmlyc3QtaGFsZiBydW4gYW5kIHJvdXRlZCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBTdGF0ZS48L3A+PHA+
Sm9lbCBCZXJyeSBJSSBhZGRlZCAxOSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBUYXIgSGVlbHMgKDE0LTMsIDIt
MSBBdGxhbnRpYyBDb2FzdCBDb25mZXJlbmNlKSBpbiB0aGUgZ2FtZSBwb3N0cG9uZWQgZnJvbSBT
YXR1cmRheSBuaWdodCBiZWNhdXNlIG9mIHNub3cgYW5kIGljZS48L3A+PHA+QW5kIHRoZSBUYXIg
SGVlbHMgZGlkIGl0IGluIGFuIHVuZXhwZWN0ZWRseSBsb3BzaWRlZCBmYXNoaW9uLCBqdW1waW5n
IHRvIGEgMjYtNCBsZWFkIGFuZCBwdXNoaW5nIHRoYXQgdG8gNTYtMjMgYnkgaGFsZnRpbWUgb24g
SmFja3NvbiYjODIxNztzIDMtcG9pbnRlciBqdXN0IGJlZm9yZSB0aGUgaG9ybi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.