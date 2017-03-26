College basketball roundup: South Carolina headed to Final Four, beats Florida 77-70

PHA+TkVXIFlPUks6IFNvdXRoIENhcm9saW5hIGFkZGVkIGEgbWlzc2luZyBwaWVjZSB0byBpdHMg
cmljaCBiYXNrZXRiYWxsIGhpc3RvcnkuPC9wPjxwPlRoZSBzY2hvb2wgb2YgRnJhbmsgTWNHdWly
ZSwgS2V2aW4gSm95Y2UsIEJyaWFuIFdpbnRlcnMsIE1pa2UgRHVubGVhdnkgYW5kIEFsZXggRW5n
bGlzaCBpcyBnb2luZyB0byB0aGUgRmluYWwgRm91ciBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUuPC9wPjxw
PkFkZCB0aGUgbmFtZXMgU2luZGFyaXVzIFRob3Jud2VsbCBhbmQgRnJhbmsgTWFydGluIHRvIHRo
ZSB0b3Agb2YgdGhlIGxpc3QuPC9wPjxwPlRob3Jud2VsbCYjODIxNztzIDI2IHBvaW50cyBhbmQg
dGhlIEdhbWVjb2NrcyYjODIxNzsgc3dhcm1pbmcgem9uZSBkZWZlbnNlIG1lYW50IGEgNzctNzAg
dmljdG9yeSBvdmVyIEZsb3JpZGEgb24gU3VuZGF5IGFuZCBhIGJlcnRoIGluIHRoZSBGaW5hbCBG
b3VyLjwvcD48cD5NYXJ0aW4sIGhlIG9mIHRoZSBib29taW5nIHZvaWNlIGFuZCB0ZXJyaWZ5aW5n
IGZhY2VzLCBsZWQgdGhlIHNldmVudGgtc2VlZGVkIEdhbWVjb2NrcyB0byB0aGUgYmlnZ2VzdCB2
aWN0b3J5IGluIHNjaG9vbCBoaXN0b3J5LCBhbmQgbm93IHRoZXkgd2lsbCBmYWNlIEdvbnphZ2Es
IHRoZSBOby4gMSBzZWVkIGZyb20gdGhlIFdlc3QgUmVnaW9uYWwsIGluIHRoZSBGaW5hbCBGb3Vy
IG9uIFNhdHVyZGF5IGF0IEdsZW5kYWxlLCBBcml6LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QW55b25lIHRoYXQm
IzgyMTc7cyBpbiBzcG9ydHMgZHJlYW1zIG9mIG1vbWVudHMgbGlrZSB0aGlzLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBNYXJ0aW4sIHdobyB3YXMgZG91c2VkIHdpdGggd2F0ZXIgYW5kIGRhbmNpbmcgYXMgc29vbiBh
cyBoZSBlbnRlcmVkIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbS4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IHNvbWV0
aGluZyB0aGF0IHlvdSBzdGFydCBkcmVhbWluZyBpdCB0aGUgeWVhciB5b3Ugd2luIDI1IGdhbWVz
LiBZb3UgZHJlYW0gaXQgZXZlcnkgc2luZ2xlIGRheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBnYW1lIHdh
cyBhcyBjbG9zZSBhcyBleHBlY3RlZCB1bnRpbCB0aGUgZmluYWwgbWludXRlLiBUaGVyZSB3ZXJl
IDE0IGxlYWQgY2hhbmdlcyBhbmQgMTAgdGllcy4gVGhlIGxhc3QgbGVhZCBjaGFuZ2UgY2FtZSBv
biB0d28gZnJlZSB0aHJvd3MgYnkgVGhvcm53ZWxsIHdpdGggMjoyNCBsZWZ0IHRoYXQgbWFkZSBp
dCA2NS02My4gRm91cnRoLXNlZWRlZCBGbG9yaWRhIG1hbmFnZWQganVzdCB0aHJlZSBmaWVsZCBn
b2FscyBvdmVyIHRoZSBmaW5hbCAzOjU1LjwvcD48cD5UaG9ybndlbGwsIHRoZSByZWdpb25hbCBN
VlAsIGZvbGxvd2VkIHRoZSBkZWNpZGluZyBmcmVlIHRocm93cyB3aXRoIGEgbmljZSBhc3Npc3Qg
dG8gTWFpayBLb3RzYXIgZm9yIGEgNC1wb2ludCBsZWFkLiBJdCBzZWVtZWQgVGhvcm53ZWxsLCB3
aG8gc2NvcmVkIGVpZ2h0IHN0cmFpZ2h0IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEdhbWVjb2Nrcywgd2FzIGFs
d2F5cyB3aGVyZSBoZSBuZWVkZWQgdG8gYmUgaW5jbHVkaW5nIG1ha2luZyBhIHN0ZWFsIHdpdGgg
NDAgc2Vjb25kcyBsZWZ0IHRoYXQgdHVybmVkIGludG8gYSA3My02OCBsZWFkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7UGxheXMgbmVlZGVkIHRvIGJlIG1hZGUgZG93biB0aGUgc3RyZXRjaCwgYW5kIEkgc3RlcHBl
ZCB1cCBhbmQgbWFkZSBwbGF5cywmIzgyMjE7IFRob3Jud2VsbCBzYWlkLjwvcD48cD5UZWFtbWF0
ZSBEdWFuZSBOb3RpY2Uga25ldyBUaG9ybndlbGwgd291bGQgY29tZSB0aHJvdWdoLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBjYXBhYmxlIG9mIGRvaW5nIGFueXRoaW5nIG9uIGJvdGggc2lkZXMg
b2YgdGhlIGJhc2tldGJhbGwuIFNvIGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgc3VycHJpc2UgbWUsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGlzIHNlbmlvciBsZWFkZXJzaGlwIGp1c3Qga2lja2VkIGluLiBI
ZSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHVzIHRvIGxvc2UuIEhlIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgb3VyIHNl
YXNvbiB0byBlbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhvcm53ZWxsIHdhcyBqdXN0IGJlaW5n
IFRob3Jud2VsbCwmIzgyMjE7IEZsb3JpZGEgY29hY2ggTWlrZSBXaGl0ZSBzYWlkIG9mIHRoZSBT
RUMgcGxheWVyIG9mIHRoZSB5ZWFyLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3Qg
cGxheWVycyBpbiB0aGUgY291bnRyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlAuSi4gRG96aWVyIGFkZGVkIDE3
IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEdhbWVjb2NrcywgQ2hyaXMgU2lsdmEgaGFkIDEzIGFuZCBLb3RzYXIg
MTIuPC9wPjxwPkp1c3RpbiBMZW9uIGhhZCAxOCBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBHYXRvcnMgd2hvIG1h
bmFnZWQgYSA0MC0zMyBoYWxmdGltZSBsZWFkIG9uIDctZm9yLTEyIHNob290aW5nIGZyb20gMy1w
b2ludCByYW5nZS4gQnV0IHRoYXQgd2FzIGl0LiBGbG9yaWRhIHdhcyAwLWZvci0xNCBmcm9tIGJl
eW9uZCB0aGUgYXJjIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgYSBsb3QgbGlrZSB0aGUgMC1mb3ItMTcg
ZWZmb3J0IHRoZSBHYXRvcnMgaGFkIGluIHRoZWlyIGZpcnN0IG1lZXRpbmcgd2l0aCBTb3V0aCBD
YXJvbGluYSB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHN0aWxsIGdvdCBvdXIgb3BlbiBs
b29rcywgYnV0IHRoZXkganVzdCwgSSBndWVzcyB0aGV5IGp1c3Qgd2VudCBmYXJ0aGVyIHRoYW4g
d2hhdCB0aGV5IHdlcmUgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYsJiM4MjIxOyBMZW9uIHNhaWQuPC9wPjxw
PlNvdXRoIENhcm9saW5hLCB3aGljaCBmb3JjZWQgRmxvcmlkYSBpbnRvIDE2IHR1cm5vdmVycywg
ZmluaXNoZWQgMjMtZm9yLTMxIGZyb20gdGhlIGZyZWUgdGhyb3cgbGluZSwgaW5jbHVkaW5nIGEg
OS1mb3ItMTAgZWZmb3J0IGZyb20gVGhvcm53ZWxsLjwvcD48cD5JdCB3YXMgdGhlIHRoaXJkIHN0
cmFpZ2h0IGdhbWUgdGhlIEdhbWVjb2NrcyB3ZXJlIHRyYWlsaW5nIGF0IHRoZSBoYWxmIGFuZCB3
ZW50IG9uIHRvIHdpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGZlbHQgbGlrZSB3ZSB3YXMgZG9pbmcgdGhl
IHJpZ2h0IHRoaW5ncy4gV2UgZmVsdCBsaWtlIGV2ZXJ5dGhpbmcgd2FzIGdvaW5nIGdvb2QgZm9y
IHVzLCBpdCB3YXMganVzdCB0aGUgYmFsbCB3YXNuJiM4MjE3O3QgZmFsbGluZyBpbiwgYW5kIHdl
IGp1c3QgbmVlZGVkIGEgY291cGxlIG1vcmUgc3RvcHMsJiM4MjIxOyBUaG9ybndlbGwgc2FpZC4g
JiM4MjIwO1NvIGdvaW5nIGludG8gaGFsZnRpbWUgd2UgYWx3YXlzIGp1c3QgYnVja2xlZCBpbiBh
bmQgbG9ja2VkIGluIG9uIHdoYXQgd2UgbmVlZGVkIHRvIGRvIHRvIHdpbiBhbmQgdG9vayBpdCBv
bmUgcG9zc2Vzc2lvbiBhdCBhIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CaWcgcGljdHVyZTwvcD48cD5T
b3V0aCBDYXJvbGluYTogVGhpcyBoYWQgYmVlbiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSYjODIxNztzIGRlZXBl
c3QgcnVuIGluIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQuIC4uLiBUaGUgR2FtZWNvY2tzIGJlYXQgTm8u
IDIgc2VlZCBEdWtlIGFuZCBOby4gMyBCYXlsb3Igb24gdGhlIHdheSB0byB0aGUgRWxpdGUgRWln
aHQuIC4uLiBVbnRpbCB0aGlzIHRvdXJuYW1lbnQgdGhlIEdhbWVjb2NrcyBoYWRuJiM4MjE3O3Qg
d29uIGFuIE5DQUEgVG91cm5hbWVudCBnYW1lIHNpbmNlIDE5NzMuPC9wPjxwPkZsb3JpZGE6IFRo
aXMgd2FzIEZsb3JpZGEmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgZ2FtZSBhZ2FpbnN0
IGEgU291dGhlYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2Ugb3Bwb25lbnQuIC4uLiBUaGUgR2F0b3JzIGVudGVy
ZWQgdGhlIGdhbWUgd2l0aCBhbiBhbGwtdGltZSA0NC0yNCByZWNvcmQgYWdhaW5zdCB0aGUgR2Ft
ZWNvY2tzLCBpbmNsdWRpbmcgMS0yIHVuZGVyIFdoaXRlLiAuLi4gVGhlIEdhdG9ycyB3ZXJlIHRy
eWluZyBmb3IgdGhlaXIgc2l4dGggRmluYWwgRm91ciBhcHBlYXJhbmNlIGFuZCB0aGF0IGluY2x1
ZGVzIHRoZSB0aXRsZXMgaW4gMjAwNiBhbmQgMjAwNy48L3A+PHA+RmFtb3VzIGZhbnM8L3A+PHA+
QW1vbmcgdGhvc2UgaW4gYXR0ZW5kYW5jZSBhdCBNYWRpc29uIFNxdWFyZSBHYXJkZW4gd2VyZSBo
YWxsIG9mIGZhbWVyIFJpY2sgQmFycnksIHdob3NlIHNvbiBDYW55b24gcGxheXMgZm9yIEZsb3Jp
ZGEsIFBhdWwgTWNDYXJ0bmV5IGFuZCBEYXJpdXMgUnVja2VyLjwvcD48cD5VcCBuZXh0PC9wPjxw
PlNvdXRoIENhcm9saW5hIHdpbGwgbWVldCBHb256YWdhIGluIHRoZSBGaW5hbCBGb3VyIG9uIFNh
dHVyZGF5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.