College women’s basketball/UConn 88, SMU 48: Huskies break own NCAA record with 91st consecutive win

PHA+REFMTEFTOiBUb3AtcmFua2VkIENvbm5lY3RpY3V0IGJyb2tlIGl0cyBvd24gTkNBQSByZWNv
cmQgd2l0aCBpdHMgOTFzdCBjb25zZWN1dGl2ZSB2aWN0b3J5LCBzY29yaW5nIHRoZSBmaXJzdCAy
MSBwb2ludHMgYW5kIHJvbXBpbmcgcGFzdCBTTVUgODgtNDggb24gU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPkNv
YWNoIEdlbm8gQXVyaWVtbWEgYW5kIHRoZSBIdXNraWVzICgxNi0wLCA0LTAgQUFDKSBicm9rZSB0
aGUgcmVjb3JkIG9mIDkwIHdpbnMgaW4gYSByb3cgdGhhdCBoaXMgdGVhbSBmaXJzdCBhY2NvbXBs
aXNoZWQgbW9yZSB0aGFuIHNpeCB5ZWFycyBhZ28uIFRoZXkgbWF0Y2hlZCB0aGF0IG1hcmsgd2l0
aCBhIDY1LXBvaW50IHJvdXQgb2YgTm8uIDIwIFNvdXRoIEZsb3JpZGEgbGFzdCBUdWVzZGF5Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyB0ZWFtIGlzIHByZXR0eSBnb29kIGF0IGp1c3Qga2VlcGluZyBldmVy
eXRoaW5nIG9uIGFuIGV2ZW4ga2VlbCwmIzgyMjE7IEF1cmllbW1hIHNhaWQuICYjODIyMDtFdmVu
IGFmdGVyd2FyZCwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGZlZWxpbmcgb2YgYWNjb21wbGlzaG1lbnQsIHRo
ZXkgZmVlbCBsaWtlIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgZG9uZSBzb21ldGhpbmcgc2lnbmlmaWNhbnQuIEJ1
dCB0aGVyZSBpc24mIzgyMTc7dCB0aGlzIG92ZXItdGhlLXRvcCBzY3JlYW1pbmcgYW5kIHllbGxp
bmcgYXMgaWYgd2UganVzdCB3b24gYSBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5CdXQgaGUgdG9sZCBoaXMgdGVhbSB0aGF0IHRoZSBzdHJlYWsgbWF5YmUgaXMgbW9yZSBzaWdu
aWZpY2FudCB0aGFuIHdpbm5pbmcgYSBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAuPC9wPjxwPlRoZSBm
b3VyLXRpbWUgZGVmZW5kaW5nIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uIEh1c2tpZXMgaGF2ZW4mIzgyMTc7
dCBsb3N0IGEgZ2FtZSBzaW5jZSBmYWxsaW5nIGluIG92ZXJ0aW1lIGF0IHNpeHRoLXJhbmtlZCBT
dGFuZm9yZCBvbiBOb3YuIDE3LCAyMDE0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCB0YWtp
bmcgZm9yIGdyYW50ZWQgYXQgYWxsIHRoaXMgaXMgb25lIG9mIHRoZSBjb29sZXN0IHRoaW5ncyBJ
JiM4MjE3O3ZlIGV2ZXIgYmVlbiBhIHBhcnQgb2YsJiM4MjIxOyBzYWlkIEthdGllIExvdSBTYW11
ZWxzb24sIHdobyBsZWQgVUNvbm4gd2l0aCAyOCBwb2ludHMuICYjODIyMDtOb3cgd2UgY2FuIHJl
YWxseSBqdXN0IGZvY3VzIFtvbl0gZWFjaCBnYW1lIGF0IGEgdGltZSwgYW5kIG5vdCBoYXZlIHRv
IHdvcnJ5IGFueXRoaW5nIGlmIHdlJiM4MjE3O3JlIGtlZXBpbmcgaXQgdXAgb3Igbm90LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlaXIgZmlyc3QgOTAtZ2FtZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhayBicm9rZSB0aGUgRGl2
aXNpb24gSSByZWNvcmQgb2YgODggY29uc2VjdXRpdmUgd2lucyBieSB0aGUgVUNMQSBtZW4mIzgy
MTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0gYW5kIGZhbWVkIGNvYWNoIEpvaG4gV29vZGVuLiBUaGF0IFUm
IzE3MztDb25uIHN0cmVhayBhbHNvIHN0YXJ0ZWQgYWZ0ZXIgYSBsb3NzIHRvIFN0YW5mb3JkLCBp
biB0aGUgMjAwOCBuYXRpb25hbCBzZW1pJiMxNzM7ZmluYWwgZ2FtZSwgYW5kIGVuZGVkIHdpdGgg
YW5vdGhlciBsb3NzIGF0IFN0YW5mb3JkIG9uIERlYy4gMzAsIDIwMTAuPC9wPjxwPlRoZSBvbmx5
IHdheSBVQ29ubiB3aWxsIHBsYXkgU3RhbmZvcmQgdGhpcyBzZWFzb24gd2lsbCBiZSBpbiB0aGUg
TkNBQSBUb3VybmFtZW50LCBidXQgdGhlIEh1c2tpZXMgZG8gaGF2ZSB3aW5zIHRoaXMgc2Vhc29u
IG92ZXIgc2Vjb25kLXJhbmtlZCBCYXlsb3IsIHRoaXJkLXJhbmtlZCBNYXJ5bGFuZCBhbmQgc2l4
dGgtcmFua2VkIE5vdHJlIERhbWUgJiM4MjEyOyB0aGUgbGF0dGVyIHR3byBvbiB0aGUgcm9hZC48
L3A+PHA+VUNvbm4gaXMgNTgtMCBpbiBBbWVyaWNhbiBBdGhsZXRpYyBnYW1lcyBpbiBpdHMgZm91
ciBzZWFzb25zIHNpbmNlIGpvaW5pbmcgdGhhdCBsZWFndWUsIHBsdXMgaGFzIG5pbmUgbW9yZSB3
aW5zIHdoaWxlIHN3ZWVwaW5nIHRocm91Z2ggdGhlIGNvbmZlcmVuY2UgdG91cm5hbWVudCB0aGUg
cGFzdCB0aHJlZSBzZWFzb25zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.