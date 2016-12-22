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Duke gives Grayson Allen indefinite suspension from team after tripping college basketball opponent for third time

By Aaron Beard
Associated Press

Published: December 22, 2016 - 09:36 AM | Updated: December 22, 2016 - 09:40 AM
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Elon's Steven Santa Ana (22) is tripped by Duke's Grayson Allen (3) in the first half of an NCAA college basketball game in Greensboro, N.C., Wednesday, Dec. 21, 2016. Allen was called for a technical foul on the play. (AP Photo/Chuck Burton)


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