All CATEGORIES
☰ Menu

Men’s NCAA Tournament

Final Four: Big games could be determined by players with the guts to take and make big shots

By Genaro C. Armas
Associated Press

Published: March 30, 2017 - 04:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

North Carolina forward Luke Maye (32) shoots the game-winning basket in the closing seconds of the second half of the South Regional final game in the NCAA tournament, March 26 in Memphis, Tenn. The NCAA Tournament has once again produced of memorable late-game moments, from Maye's jumper to get North Carolina to the Final Four to Florida's buzzer-beating 3 in overtime. Coaches say experience, talent and preparation all help in those tight situations. (AP Photo/Mark Humphrey)


MORE IN SPORTS

Cavaliers_Bulls_Basketball_29213.jpg-1ca0e~4 Nam Y. Huh - AP
Cavaliers notebook: LeBron James says locker room issues not fixed, but confident Cavs will ‘figure it out’

CHICAGO: LeBron James knows the difficulties of trying to defend an NBA title.

tribe31web
Yandy Diaz, Michael Martinez to make Indians’ Opening Day roster; Michael Brantley ‘in a pretty good spot’
cavs31cut_01
Bulls 99, Cavaliers 93: LeBron James passes Shaq, but frustrating slide continues - 10:06 AM
browns31cut_01
Browns notebook: Ohio State safety Malik Hooker takes pre-draft visit to Berea, Clemson quarterback Deshaun Watson auditions and more
High school roundup: Ellet, Hoover, Wadsworth among area baseball winners
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next