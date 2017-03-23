All CATEGORIES
☰ Menu

Georgetown fires John Thompson III after another losing year

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 03:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 9, 2013, file photo, former Georgetown coach John Thompson Jr., left, congratulates his son Georgetown head coach John Thompson III, right, after the Hoya's 61-39 win over Syracuse in an NCAA college basketball game in Washington. Georgetown has fired basketball coach John Thompson III on Thursday, March 23, 2017, after two consecutive losing seasons at the school his father led to a national championship. (AP Photo/Nick Wass, File)


MORE IN SPORTS

stv24cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
High school basketball/St. Vincent-St. Mary 62, Trotwood-Madison 60: Jayvon Graves’ game-winning shot propels Irish into Division II state title game

COLUMBUS: St. Vincent-St. Mary senior Jayvon Graves continues to have a flair for the dramatic.

marla24cut_01
Marla Ridenour: Was LeBron James sending Cavaliers’ a man-up message with his performance in loss to Nuggets?
Notre Dame quarterback DeShone Kizer succeeds in using pro day to rebound from disappointing combine
bnotes24cut
Browns notebook: Left tackle Joe Thomas believes Mitchell Trubisky is the quarterback to draft this year
High school boys basketball: Jackson ventures to Columbus seeking two victories to win its second Division I state championship
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next