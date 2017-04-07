All CATEGORIES
☰ Menu

Lonzo Ball’s father blames ’3 white guys’ for UCLA loss

Associated Press

Published: April 7, 2017 - 02:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 4, 2017, file photo, UCLA guard Lonzo Ball, right, shakes hands with his father LaVar following an NCAA college basketball game against Washington State in Los Angeles. UCLA won 77-68. LaVar Ball told Southern California News Group for a story published online on April 6, 2017, that UCLA was eliminated in the NCAA tournament because three white guys couldnt pick up the slack after his son suffered a hamstring injury. (AP Photo/Mark J. Terrill, File)


MORE IN SPORTS

cavs08web Tony Dejak - AP
Hawks 114, Cavaliers 100: Cavs’ malaise returns as short-handed Hawks pull off a stunner

CLEVELAND: On the second night of a back-to-back, the Atlanta Hawks sat their five starters from the last time they faced the Cavaliers.

Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue to play LeBron James, Kyrie Irving until Cavs wrap up top seed in East
masters08cut_01
The Masters: Rickie Fowler joins four-way tie at the top
zmen08cut_01
University of Akron basketball: UA comfortable with how new coach John Groce has handled off-the-court issues
conley08cut
Browns notebook: Ohio State’s Gareon Conley to sign autographs, raise money for charity at event in hometown of Massillon
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next