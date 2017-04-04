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Men’s Final Four: North Carolina take NCAA title 71-65 over Gonzaga

By Eddie Pells
Associated Press

Published: April 4, 2017 - 12:16 AM | Updated: April 4, 2017 - 07:10 AM
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North Carolina's Theo Pinson (1) and the rest of the team celebrate after the finals of the Final Four NCAA college basketball tournament against Gonzaga, Monday, April 3, 2017, in Glendale, Ariz. North Carolina won 71-65. (AP Photo/David J. Phillip)


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