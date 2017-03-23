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NCAA Tournament West Regional:  No. 1 Gonzaga 61, No. 4 West Virginia 58

Men’s NCAA Tournament: Top-seeded Gonzaga survives for 61-58 win over West Virginia

By Josh Dubow
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 11:25 PM | Updated: March 24, 2017 - 12:05 AM
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Gonzaga guard Josh Perkins (13) grabs a rebound next to West Virginia guard Teyvon Myers during the second half of an NCAA regional semifinal game Thursday in San Jose, Calif. (AP Photo/Tony Avelar)


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