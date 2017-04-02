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NCAA Tournament

NCAA Championship: Current similarities between North Carolina, Gonzaga in contrast to historic disparity

By Bob Baum
Associated Press

Published: April 2, 2017 - 01:26 PM | Updated: April 3, 2017 - 09:32 AM
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Gonzaga center Przemek Karnowski (24) grabs a rebound next to West Virginia forward Nathan Adrian (11) during the first half of an NCAA Tournament college basketball regional semifinal game in March 2017, in San Jose, Calif. (AP Photo/Tony Avelar)

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