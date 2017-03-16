NCAA Tournament roundup: Top-seeded Villanova and Gonzaga win; Xavier upsets Maryland; Minnesota falls to Middle Tennessee State

PHA+V0VTVCBSRUdJT05BTDogJiM4MjMyO05vLiAxIEdvbnphZ2EgNjYsJiM4MjMyO05vLiAxNiBT
b3V0aCBEYWtvdGEgU3RhdGUgNDY8L3A+PHA+Sm9yZGFuIE1hdGhld3Mgc2NvcmVkIDE2IHBvaW50
cyBUaHVyc2RheSB0byBoZWxwIEdvbnphZ2EgcHVsbCBhd2F5IGZyb20gU291dGggRGFrb3RhIFN0
YXRlIGluIFNhbHQgTGFrZSBDaXR5IHRvIGF2b2lkIHRoZSBmaXJzdCAxIHZzLiAxNiB1cHNldCBp
biB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgTkNBQSBUb3VybmFtZW50LjwvcD48cD5UaGUgSmFja3JhYmJp
dHMgKDE4LTE3KSwgY2hhbXBpb25zIG9mIHRoZSBTdW1taXQgTGVhZ3VlLCBsZWQgZm9yIHRoZSBm
aXJzdCAxNyBtaW51dGVzIGFuZCBzdGF5ZWQgaW4gcmFuZ2UgZm9yIG1vc3Qgb2YgdGhlIGdhbWUu
PC9wPjxwPk1pa2UgRGF1bSwgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIHNlY29uZC1sZWFkaW5nIHNjb3Jl
ciwgZmluaXNoZWQgNy1mb3ItMTYgZnJvbSB0aGUgZmxvb3Igd2l0aCAxNyBwb2ludHMgJiM4MjEy
OyBtb3JlIHRoYW4gZWlnaHQgYmVsb3cgaGlzIGF2ZXJhZ2UuIERhdW0gZGlkIGEgbmljZSBqb2Ig
b24gR29uemFnYSYjODIxNztzIDctZm9vdC0xIGNlbnRlciwgUHJ6ZW1layBLYXJub3dza2ksIGhv
bGRpbmcgaGltIHRvIGZvdXIgcG9pbnRzIG92ZXIgdGhlIGZpcnN0IDMyIG1pbnV0ZXMuPC9wPjxw
PkJ1dCBLYXJub3dza2ksIHdobyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDEwIHBvaW50cywgc2NvcmVkIHRocmVl
IHN0cmFpZ2h0IGJ1Y2tldHMgZm9yIHRoZSBCdWxsZG9ncyAoMzMtMSkgdG8gaGVscCB0aGVtIGV4
cGFuZCB0aGUgbGVhZCB0byAyMCB3aXRoIGZpdmUgbWludXRlcyBsZWZ0LCBhbmQgaXQgd2FzIG92
ZXIuPC9wPjxwPk5vLiA0IFdlc3QgVmlyZ2luaWEgODYsJiM4MjMyO05vLiAxMyBCdWNrbmVsbCA4
MDwvcD48cD5OYXRoYW4gQWRyaWFuIGhhZCAxMiBwb2ludHMgYW5kIDEwIHJlYm91bmRzIGFzIFdl
c3QgVmlyZ2luaWEgYmVhdCBCdWNrbmVsbCBpbiBCdWZmYWxvLCBOLlkuPC9wPjxwPlRhcmlrIFBo
aWxsaXAgc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIE1vdW50YWluZWVycyAoMjctOSksIHdobyBh
dm9pZGVkIGEgcmVwZWF0IG9mIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIGZpcnN0LXJvdW5kIG1lbHRkb3du
IGFnYWluc3QgU3RlcGhlbiBGLiBBdXN0aW4uPC9wPjxwPlRoaXMgd2luIHNldHMgdXAgYSBtZWV0
aW5nIGFnYWluc3QgdGhlIHJlZ2lvbiYjODIxNztzIGZpZnRoLXNlZWRlZCBOb3RyZSBEYW1lIEZp
Z2h0aW5nIElyaXNoLjwvcD48cD5LaW1iYWwgTWFja2VuemllIG1hZGUgNS1vZi03IDMtcG9pbnQg
YXR0ZW1wdHMgYW5kIGxlZCB0aGUgUGF0cmlvdCBMZWFndWUtY2hhbXBpb24gQmlzb24gd2l0aCAy
MyBwb2ludHMuIEJ1Y2tuZWxsICgyNi05KSBlbnRlcmVkIHRoZSB0b3VybmFtZW50IGhhdmluZyB3
b24gc2l4IHN0cmFpZ2h0IGFuZCAxNCBvdXQgb2YgMTYuPC9wPjxwPk5vLiA1IE5vdHJlIERhbWUg
NjAsJiM4MjMyO05vLiAxMiBQcmluY2V0b24gNTg8L3A+PHA+Qm9uemllIENvbHNvbiBzY29yZWQg
MTggcG9pbnRzIGFuZCBOb3RyZSBEYW1lIHN1cnZpdmVkIGEgZmlyc3Qtcm91bmQgc2NhcmUgdG8g
YmVhdCBQcmluY2V0b24gaW4gQnVmZmFsbywgTi5ZLjwvcD48cD5UaGUgVGlnZXJzIGhhZCBhIGNo
YW5jZSB0byBwdWxsIGFoZWFkIG9uIHRoZWlyIGZpbmFsIHBvc3Nlc3Npb24sIGJ1dCBEZXZpbiBD
YW5uYWR5IG1pc3NlZCBhbiBvcGVuIDMtcG9pbnRlciBqdXN0IGJlZm9yZSB0aGUgZmluYWwgaG9y
bi4gTm90cmUgRGFtZSYjODIxNztzIFN0ZXZlIFZhc3R1cmlhIHB1bGxlZCBkb3duIHRoZSByZWJv
dW5kIGFuZCB3YXMgZm91bGVkLjwvcD48cD5UaGUgRmlnaHRpbmcgSXJpc2ggKDI2LTkpIG5lYXJs
eSBzcXVhbmRlcmVkIGFuIDExLXBvaW50LCBzZWNvbmQtaGFsZiBsZWFkLiBHdWFyZCBNYXR0IEZh
cnJlbGwgc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cywgYnV0IG1pc3NlZCB0aGUgZnJvbnQgZW5kIG9mIGEgMS1h
bmQtMSB3aXRoIE5vdHJlIERhbWUgdXAgNTktNTguPC9wPjxwPlNwZW5jZXIgV2Vpc3ogbGVkIHRo
ZSBUaWdlcnMgd2l0aCAxNSBwb2ludHMuIFRoZSBJdnkgTGVhZ3VlIGNoYW1waW9uIFRpZ2VycyAo
MjMtNykgaGFkIGEgMTktZ2FtZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhayBnb2luZyBpbnRvIHRoZSBOQ0FBIFRv
dXJuYW1lbnQuPC9wPjxwPk5vLiAxMSBYYXZpZXIgNzYsJiM4MjMyO05vLiA2IE1hcnlsYW5kIDY1
PC9wPjxwPlRyZXZvbiBCbHVpZXR0IHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIFNlYW4gTyYjODIxNztN
YXJhIGhhZCAxOCB0byBoZWxwIFhhdmllciB1cHNldCBNYXJ5bGFuZCBpbiBPcmxhbmRvLCBGbGEu
PC9wPjxwPlRoZSBNdXNrZXRlZXJzIGFkdmFuY2UgdG8gdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCBmb3IgdGhl
IHRoaXJkIHN0cmFpZ2h0IHllYXIuIE1hcnlsYW5kLCB3aGljaCBoYXMgc3RhcnRlZCB0aHJlZSBm
cmVzaG1lbiBmb3IgbXVjaCB0aGUgc2Vhc29uLCBsb3N0IGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCBmb3Ig
dGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgMTk5Ny48L3A+PHA+QWZ0ZXIgYSBzbG93IHN0YXJ0LCBCbHVp
ZXR0IGNhbWUgdGhyb3VnaCB3aXRoIDE4IHNlY29uZC1oYWxmIHBvaW50cyB0byBoZWxwIHRoZSBN
dXNrZXRlZXJzIHJhbGx5IGZyb20gYW4gZWFybHkgc2l4LXBvaW50IGRlZmljaXQuIEJsdWlldHQg
Y29udmVydGVkIHNldmVuIGZpZWxkIGdvYWxzLCBpbmNsdWRpbmcgZml2ZSAzLXBvaW50ZXJzIHRv
IGVuZXJnaXplIFhhdmllci48L3A+PHA+S2V2aW4gSHVlcnRlciBsZWQgdGhlIFRlcnBzIHdpdGgg
MTkgcG9pbnRzIHdoaWxlIHN0YXIgZ3VhcmQgTWVsbyBUcmltYmxlIGhhZCAxMyBwb2ludHMuPC9w
PjxwPk5vLiA3IFN0LiBNYXJ5JiM4MjE3O3MgODUsJiM4MjMyO05vLiAxMCBWQ1UgNzc8L3A+PHA+
Sm9jayBMYW5kYWxlIGhhZCAxOCBwb2ludHMgYW5kIDEzIHJlYm91bmRzIGFzIFN0LiBNYXJ5JiM4
MjE3O3MgaGVsZCBvbiBmb3IgYSB3aW4gb3ZlciBWaXJnaW5pYSBDb21tb253ZWFsdGggaW4gU2Fs
dCBMYWtlIENpdHkuPC9wPjxwPlRoZSBHYWVscyBsZWQgbW9zdCBvZiB0aGUgd2F5LCBidXQgaGFk
IHRvIGZpZ2h0IHRvIGhvbGQgb24gYWZ0ZXIgdGhlIFZDVSBkZWZlbnNpdmUgcHJlc3N1cmUgc3Rh
cnRlZCB0byBiZWNvbWUgdG9vIG11Y2ggaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLjwvcD48cD5Kb2UgUmFo
b24gYW5kIENhbHZpbiBIZXJtYW5zb24gZmluaXNoZWQgd2l0aCAxNiBwb2ludHMgYXBpZWNlIGZv
ciBTdC4gTWFyeSYjODIxNztzLjwvcD48cD5KZVF1YW4gTGV3aXMgcGFjZWQgVkNVIHdpdGggMzAg
cG9pbnRzLjwvcD48cD5FQVNUIFJFR0lPTkFMOiAmIzgyMzI7Tm8uIDEgVmlsbGFub3ZhIDc2LCYj
ODIzMjtOby4gMTYgTW91bnQgU3QuIE1hcnkmIzgyMTc7cyA1NjwvcD48cD5Eb250ZSBEaVZpbmNl
bnpvIHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIFZpbGxhbm92YSBzaG9vayBvZmYgYSBzbG93IHN0YXJ0
IHRvIGRlZmVhdCBNb3VudCBTdC4gTWFyeSYjODIxNztzIGluIEJ1ZmZmYWxvLCBOLlkuPC9wPjxw
PlRoZSBXaWxkY2F0cyAoMzItMykgZmxhaWxlZCBmb3IgbXVjaCBvZiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBi
ZWZvcmUgdGhleSBvcGVuZWQgdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIHdpdGggYSAyMS02IHJ1biB0byB0YWtl
IHRoZSBmaXJzdCBzdGVwIHRvd2FyZCBkZWZlbmRpbmcgdGhlaXIgY2hhbXBpb25zaGlwLjwvcD48
cD5TaW5jZSB0aGUgTkNBQSB3ZW50IHRvIHNlZWRpbmcgaW4gMTk4NSwgTm8uIDEgc2VlZHMgYXJl
IDEzMC0wIGFnYWluc3QgTm8uIDE2cy4gVGhlIGhpc3RvcmljIHVwc2V0IHJlbWFpbnMgZWx1c2l2
ZSwgYnV0IGZvciBhIHdoaWxlIGl0IGxvb2tlZCBsaWtlIGl0IGNvdWxkIGhhcHBlbiBpbnNpZGUg
S2V5QmFuayBDZW50ZXIuPC9wPjxwPkZyZXNobWFuIE1pbGVzIFdpbHNvbiBzY29yZWQgMjIgcG9p
bnRzIGFzIHRoZSBNb3VudGFpbmVlcnMgKDIwLTE2KSBnYXZlIHRoZSBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBp
b25zIGFsbCB0aGV5IGNvdWxkIGhhbmRsZSBmb3IgMjAgbWludXRlcy48L3A+PHA+VGhlIEJpZyBF
YXN0IGNoYW1waW9ucyByZWdyb3VwZWQgYXQgaGFsZnRpbWUgYW5kIHJlc2VydmVkIGEgZGF0ZSB3
aXRoIGVpdGhlciBXaXNjb25zaW4gb3IgVmlyZ2luaWEgVGVjaCBvbiBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+
Tm8uIDQgRmxvcmlkYSA4MCwmIzgyMzI7Tm8uIDEzIEVhc3QgVGVubmVzc2VlIFN0YXRlIDY1PC9w
PjxwPkRldmluIFJvYmluc29uIHRpZWQgaGlzIGNhcmVlci1oaWdoIHdpdGggMjQgcG9pbnRzLCBL
YXNleSBIaWxsIGFkZGVkIDE0IGFuZCBGbG9yaWRhIHVzZWQgYSBzZWNvbmQtaGFsZiBzdXJnZSB0
byBiZWF0IEVhc3QgVGVubmVzc2VlIFN0YXRlIGluIE9ybGFuZG8sIEZsYS48L3A+PHA+Um9iaW5z
b24gbWFkZSAxMC1vZi0xNyBzaG90cyBhbmQgY2hpcHBlZCBpbiBzZXZlbiByZWJvdW5kcy4gVGhl
IHNwZWVkeSBIaWxsIHJlYWNoZWQgZG91YmxlIGZpZ3VyZXMgZm9yIHRoZSBmb3VydGggY29uc2Vj
dXRpdmUgZ2FtZS4gSGUgYWxzbyBhZGRlZCBzaXggcmVib3VuZHMgYW5kIGZpdmUgYXNzaXN0cyBm
b3IgaGlzIG1vc3QgY29tcGxldGUgZ2FtZSBpbiBhIG1vbnRoLjwvcD48cD5LZXZhcnJpdXMgSGF5
ZXMsIGZpbGxpbmcgaW4gZm9yIGluanVyZWQgY2VudGVyIEpvaG4gRWdidW51LCBmaW5pc2hlZCB3
aXRoIHNldmVuIHBvaW50cywgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMgYW5kIHNpeCBzdGVhbHMuIEhlIGJyb2tl
IHRoZSBHYXRvcnMmIzgyMTc7IHJlY29yZCBmb3Igc3RlYWxzIGluIGFuIE5DQUEgVG91cm5hbWVu
dCBnYW1lLjwvcD48cD5Oby4gNSBWaXJnaW5pYSA3NiwmIzgyMzI7Tm8uIDEzIFVOQyBXaWxtaW5n
dG9uIDcxPC9wPjxwPkxvbmRvbiBQZXJyYW50ZXMgc2NvcmVkIDI0IHBvaW50cywgTWFyaWFsIFNo
YXlvayBhZGRlZCBhIGNhcmVlci1oaWdoIDIzIG9mZiB0aGUgYmVuY2ggYW5kIFZpcmdpbmlhIHJh
bGxpZWQgZnJvbSAxNSBwb2ludHMgZG93biB0byBiZWF0IFVOQyBXaWxtaW5ndG9uIGluIE9ybGFu
ZG8uPC9wPjxwPlBlcnJhbnRlcyBzY29yZWQgMTkgcG9pbnRzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBh
cyB0aGUgQ2F2YWxpZXJzICgyMy0xMCkgZ290IHRoZWlyIHNsb3ctcGFjZWQgb2ZmZW5zZSBnb2lu
Zy4gSGlzIGJpZ2dlc3QgYnVja2V0IHdhcyBhIGRyaXZpbmcgYmFuayBzaG90IHdpdGggMTozNyBs
ZWZ0LCB3aGljaCBwdXQgdGhlIENhdnMgdXAgNzEtNjYuPC9wPjxwPlVOQ1cgKDI5LTYpIHdvdWxk
biYjODIxNzt0IGdvIGF3YXksIHRob3VnaC4gQ2hyaXMgRmxlbW1pbmdzIGRyYWluZWQgYSAzLXBv
aW50ZXIgZnJvbSB0aGUgZWxib3cgYW5kIHRoZW4gRGV2b250YWUgQ2Fjb2sgaGl0IGEgbGF5JiMx
NzM7dXAgdG8gbWFrZSBpdCA3My03MSB3aXRoIGxlc3MgdGhhbiBhIG1pbnV0ZSB0byBwbGF5LiBC
dXQgU2hheW9rIGFuc3dlcmVkIG9uIHRoZSBvdGhlciBlbmQsIGJhbmtpbmcgaW4gYSBydW5uZXIg
dGhhdCBnYXZlIHRoZSBDYXZzIHNvbWUgYnJlYXRoaW5nIHJvb20gaW4gdGhlIGNsb3Npbmcgc2Vj
b25kcy48L3A+PHA+U09VVEggUkVHSU9OQUw6ICYjODIzMjtOby4gMTIgTWlkZGxlIFRlbm5lc3Nl
ZSBTdGF0ZSA4MSwmIzgyMzI7Tm8uIDUgTWlubmVzb3RhIDcyPC9wPjxwPlJlZ2dpZSBVcHNoYXcg
c2NvcmVkIDE5IHBvaW50cywgR2lkZHkgUG90dHMgYWRkZWQgMTUgYW5kIE1pZGRsZSBUZW5uZXNz
ZWUgU3RhdGUgYmVhdCBNaW5uZXNvdGEgaW4gTWlsd2F1a2VlLjwvcD48cD5NaWRkbGUgVGVubmVz
c2VlIHByb3ZlZCBpdCB3YXMgbm8gb25lLXllYXIgd29uZGVyIGFmdGVyIHVwc2V0dGluZyBNaWNo
aWdhbiBTdGF0ZSBhcyBhIE5vLiAxNSBzZWVkIGxhc3QgTWFyY2guPC9wPjxwPlRoZSBCbHVlIFJh
aWRlcnMgKDMxLTQpIGhlbGQgb2ZmIHRoZSBHb3BoZXJzJiM4MjE3OyBjb21lYmFjayBhdHRlbXB0
IGZyb20gYSAxNy1wb2ludCBkZWZpY2l0IGluIGZyb250IG9mIGEgbG91ZCBhbmQgbGFyZ2UgY29u
dGluZ2VudCBvZiBNaW5uZXNvdGEgZmFucy48L3A+PHA+VXBzaGF3IHJlc3BvbmRlZCB3aXRoIHNl
dmVuIHN0cmFpZ2h0IHBvaW50cywgaW5jbHVkaW5nIGEgMy1wb2ludGVyIGFuZCBhIHJldmVyc2Ug
bGF5JiMxNzM7dXAgZHVyaW5nIGEgNy0zIHJ1biB0byBoZWxwIGdpdmUgTWlkZGxlIFRlbm5lc3Nl
ZSBhIDEwLXBvaW50IGxlYWQgd2l0aCAzOjQwIGxlZnQuPC9wPjxwPkNvYWNoIEtlcm1pdCBEYXZp
cyYjODIxNzsgY2x1YiB3aWxsIG1vdmUgb24gdG8gZmFjZSBOby4gNCBzZWVkIEJ1dGxlciBpbiB0
aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5BIHNlYXNvbiBvZiByZWRlbXB0aW9uIGNh
bWUgdG8gYW4gZW5kIGZvciBNaW5uZXNvdGEgKDI0LTEwKSwgd2hpY2ggYm91bmNlZCBiYWNrIGZy
b20gYW4gZWlnaHQtd2luIHNlYXNvbiBpbiAyMDE1LTE2IHRvIHJldHVybiB0byB0aGUgTkNBQSBU
b3VybmFtZW50LjwvcD48cD5Oby4gNCBCdXRsZXIgNzYsJiM4MjMyO05vLiAxMyBXaW50aHJvcCA2
NDwvcD48cD5BdmVyeSBXb29kc29uIHNjb3JlZCAxOCBwb2ludHMgYW5kIHRpZWQgYSBjYXJlZXIg
aGlnaCB3aXRoIHNpeCAzLXBvaW50ZXJzIGluIGhpcyBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgZGVidXQgdG8g
bGVhZCBCdXRsZXIgb3ZlciBXaW50aHJvcCBpbiBNaWx3YXVrZWUuPC9wPjxwPldvb2Rzb24sIGEg
Z3JhZHVhdGUgdHJhbnNmZXIgZnJvbSBNZW1waGlzLCBoaXQgZml2ZSAzcyBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
aGFsZiB0byBoZWxwIHRoZSBCdWxsZG9ncyAoMjQtOCkgYnVpbGQgYSAxNC1wb2ludCBoYWxmdGlt
ZSBsZWFkLjwvcD48cD5BIDEyLTIgcnVuIGluIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhlIHNlY29uZCBoYWxm
IGdhdmUgQnV0bGVyIGEgNjAtNDMgbGVhZCB3aXRoIGxlc3MgdGhhbiBlaWdodCBtaW51dGVzIGxl
ZnQgYW5kIHB1dCB0aGUgZ2FtZSBvdXQgb2YgcmVhY2ggZm9yIHRoZSBFYWdsZXMuPC9wPjxwPlhh
dmllciBDb29rcyBoYWQgMjMgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgQmlnIFNvdXRoIGNoYW1wIFdpbnRocm9w
ICgyNi03KS48L3A+PHA+TUlEV0VTVCBSRUdJT05BTDogJiM4MjMyO05vLiA0IFB1cmR1ZSA4MCwm
IzgyMzI7Tm8uIDEzIFZlcm1vbnQgNzA8L3A+PHA+VmluY2VudCBFZHdhcmRzIHNjb3JlZCAxNSBv
ZiBoaXMgMjEgcG9pbnRzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgYW5kIFB1cmR1ZSBoZWxkIG9mZiBW
ZXJtb250IGluIE1pbHdhdWtlZS48L3A+PHA+Q2FsZWIgU3dhbmlnYW4gYWRkZWQgMTYgcG9pbnRz
LCAxNCByZWJvdW5kcyBhbmQgZm91ciBhc3Npc3RzIGZvciB0aGUgQm9pbGVybWFrZXJzICgyNi03
KS48L3A+PHA+UHVyZHVlIHdpbGwgcGxheSB0aGUgTmV2YWRhLUlvd2EgU3RhdGUgd2lubmVyIGlu
IHRoZSBzZWNvbmQgcm91bmQuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBWZXJtb250JiM4MjE3O3MgZmlyc3QgbG9z
cyBvZiAyMDE3LiBUaGUgQ2F0YW1vdW50cyAoMjktNiksIHRoZSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBhbmQg
dG91cm5hbWVudCBjaGFtcGlvbnMgaW4gdGhlIEFtZXJpY2EgRWFzdCwgaGFkIHRoZSBuYXRpb24m
IzgyMTc7cyBsb25nZXN0IGFjdGl2ZSB3aW4gc3RyZWFrIGF0IDIxIGdhbWVzLjwvcD48cD5BbnRo
b255IExhbWIgaGFkIDIwIHBvaW50cyBhbmQgbmluZSByZWJvdW5kcyBmb3IgVmVybW9udC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.