NCAA Tournament roundup: Untimely T ends Northwestern rally; Gonzaga wins 79-73

PHA+V0VTVCBSRUdJT05BTEFMOiAmIzgyMzI7R29uemFnYSA3OSwgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIDczPC9w
PjxwPlRvcC1zZWVkZWQgR29uemFnYSBmb3VnaHQgb2ZmIGEgd2lsZCBOb3J0aHdlc3Rlcm4gY29t
ZWJhY2sgZm9yIGEgdmljdG9yeSBTYXR1cmRheSBuaWdodCB3aXRoIGhlbHAgZnJvbSBhbiB1bnRp
bWVseSB0ZWNobmljYWwgZm91bCBvbiBXaWxkY2F0cyBjb2FjaCBDaHJpcyBDb2xsaW5zIGluIFNh
bHQgTGFrZSBDaXR5LjwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gdHJpbW1lZCBhIDIyLXBvaW50IGRlZmlj
aXQgdG8gZml2ZSBhbmQgaGFkIHRoZSBiYWxsIHdoZW4gR29uemFnYSYjODIxNztzIFphY2ggQ29s
bGlucyByZWFjaGVkIHVwIHRocm91Z2ggdGhlIGJhc2tldCB0byByZWplY3QgRGVyZXJrIFBhcmRv
biYjODIxNztzIHNob3Qgd2l0aCA0OjU0IGxlZnQuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdhcyBubyBjYWxsLCBh
bmQgQ29sbGlucywgamF3aW5nIHdpdGggdGhlIG9mZmljaWFscyBhbGwgZGF5LCByYW4gb250byB0
aGUgY291cnQgYW5kIHdhcyBzbGFwcGVkIHdpdGggYSB0ZWNobmljYWwgZm91bC48L3A+PHA+Tmln
ZWwgV2lsbGlhbXMtR29zcyBtYWRlIGJvdGggZnJlZSB0aHJvd3MsIGFuZCBlaWdodGgtc2VlZGVk
IE5vcnRod2VzdGVybiAoMjQtMTIpLCBpbiB0aGUgTkNBQSBUb3VybmFtZW50IGZvciB0aGUgZmly
c3QgdGltZSBpbiBwcm9ncmFtIGhpc3RvcnksIG5ldmVyIGdvdCBjbG9zZXIuPC9wPjxwPldpbGxp
YW1zLUdvc3MgbGVkIHRoZSBaYWdzICgzNC0xKSB3aXRoIDIwIHBvaW50cywgZWlnaHQgcmVib3Vu
ZHMgYW5kIGZvdXIgYXNzaXN0cywgd2hpbGUgQ29sbGlucyBhbmQgSm9yZGFuIE1hdGhld3MgaGFk
IDE0IHBvaW50cyBlYWNoLjwvcD48cD5CcnlhbnQgTWNJbnRvc2gsIHdobyBoaXQgdGhlIGdvLWFo
ZWFkIGZyZWUgdGhyb3dzIGluIE5vcnRod2VzdGVybiYjODIxNztzIG9wZW5pbmctcm91bmQgd2lu
LCBoYWQgMjAgZm9yIHRoZSBXaWxkY2F0cyBhbmQgVmljIExhdyBoYWQgMTguPC9wPjxwPldlc3Qg
VmlyZ2luaWEgODMsJiM4MjMyO05vdHJlIERhbWUgNzE8L3A+PHA+SmV2b24gQ2FydGVyIHNjb3Jl
ZCAyNCBwb2ludHMsIGFuZCBXZXN0IFZpcmdpbmlhIGlzIGhlYWRlZCB0byB0aGUgU3dlZXQgMTYg
Zm9yIHRoZSB0aGlyZCB0aW1lIHNpbmNlIDIwMTAgZm9sbG93aW5nIGEgd2luIG92ZXIgTm90cmUg
RGFtZSBpbiBCdWZmYWxvLCBOLlkuPC9wPjxwPlRhcmlrIFBoaWxsaXAgYWRkZWQgMTIgcG9pbnRz
IGFuZCBFc2EgQWhtYWQgaGFkIG5pbmUgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBNb3VudGFpbmVlcnMgKDI4
LTgpLCB0aGUgV2VzdCByZWdpb24mIzgyMTc7cyBmb3VydGgtc2VlZGVkIHRlYW0uPC9wPjxwPk5v
dHJlIERhbWUmIzgyMTc7cyBCb256aWUgQ29sc29uIGhpdCAxMC1vZi0xNSBzaG90cywgc2NvcmVk
IDI3IHBvaW50cyBhbmQgaGFkIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzLiBUaGUgZmlmdGgtc2VlZGVkIEZpZ2h0
aW5nIElyaXNoICgyNi0xMCkgd2VyZSBzdG9wcGVkIGZyb20gbWFraW5nIHRoZWlyIHRoaXJkIGNv
bnNlY3V0aXZlIFN3ZWV0IDE2IGFwcGVhcmFuY2UgYWZ0ZXIgZW50ZXJpbmcgdGhlIHRvdXJuYW1l
bnQgYXMgdGhlIG9ubHkgc2Nob29sIHRvIHJlYWNoIGVhY2ggb2YgdGhlIHBhc3QgdHdvIEVsaXRl
IEVpZ2h0IHJvdW5kcy48L3A+PHA+Q2FydGVyIGVuZGVkIHRoZSBnYW1lIGJ5IGJvdW5jaW5nIHRo
ZSBiYWxsIHVudG91Y2hlZCBhdG9wIHRoZSBGaWdodGluZyBJcmlzaCBrZXkgYW5kIHRoZW4gc2xh
bW1pbmcgaXQgZW1waGF0aWNhbGx5IHRvIHRoZSBjb3VydCBhcyB0aGUgZmluYWwgYnV6emVyIHNv
dW5kZWQsIGVuZGluZyBhIG1hdGNodXAgb2YgZm9ybWVyIEJpZyBFYXN0IHJpdmFscy48L3A+PHA+
WGF2aWVyIDkxLCYjODIzMjtGbG9yaWRhIFN0YXRlIDY2PC9wPjxwPlRyZXZvbiBCbHVpZXR0IHNj
b3JlZCAyOSBwb2ludHMgYW5kIEthaXNlciBHYXRlcyBjYW1lIG9mZiB0aGUgYmVuY2ggdG8gY29u
dHJpYnV0ZSAxNCBhcyB0aGUgMTEgc2VlZCBYYXZpZXIgcHVsbGVkIG9mZiBpdHMgc2Vjb25kIHVw
c2V0IG9mIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgd2l0aCBhIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGlyZC1zZWVk
ZWQgRmxvcmlkYSBTdGF0ZSBkdXJpbmcgdGhlIHNlY29uZCByb3VuZC48L3A+PHA+VGhlIE11c2tl
dGVlcnMgKDIzLTEzKSBhZHZhbmNlIHRvIHRoZSBXZXN0IFJlZ2lvbiBzZW1pZmluYWwgbWFya2lu
ZyB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgaW4gdHdvIHllYXJzIGFuZCB0aGUgZWlnaHRoIHRpbWUgaW4gcHJv
Z3JhbSBoaXN0b3J5IHRoZXkgaGF2ZSBtYWRlIGl0IHRvIHRoZSBTd2VldCAxNi4gVGhlIFNlbWlu
b2xlcywgdGhlIEFDQyBydW5uZXJzLXVwLCBlbmQgdGhlaXIgc2Vhc29uIGF0IDI2LTkuPC9wPjxw
PkZsb3JpZGEgU3RhdGUgd2FzIHRoZSBiaWdnZXIgcHJvZ3JhbSBmcm9tIGEgcG93ZXIgY29uZmVy
ZW5jZSwgYnV0IFhhdmllciBjYW1lIGluIGFzIGEgdG91cm5hbWVudCB0ZXN0ZWQgdGVhbSBhbmQg
aXQgc2hvd2VkLiBUaGUgTXVza2V0ZWVycyBkb21pbmF0ZWQgdGhlIGJpZ2dlciBhbmQgbW9yZSBh
dGhsZXRpYyBTZW1pbm9sZXMgaW5zaWRlIGFuZCB0aGVuIHB1dCB0aGUgZ2FtZSBvdXQgb2YgcmVh
Y2ggd2l0aCB0aGVpciBzdXBlcmlvciAzLXBvaW50IHNob290aW5nLjwvcD48cD5Bcml6b25hIDY5
LCAmIzgyMzI7U2FpbnQgTWFyeSYjODIxNztzIDYwPC9wPjxwPkxhdXJpIE1hcmtrYW5lbiBhbmQg
QWxsb256byBUcmllciBjb21iaW5lZCBmb3IgMzAgcG9pbnRzIGFuZCBOby4gMi1zZWVkZWQgQXJp
em9uYSByYWxsaWVkIHRvIGRlZmVhdCBOby4gNyBTYWludCBNYXJ5JiM4MjE3O3MgaW4gU2FsdCBM
YWtlIENpdHkgYW5kIGFkdmFuY2UgdG8gdGhlIFdlc3QgUmVnaW9uYWwmIzgyMTc7cyBTd2VldCAx
Ni48L3A+PHA+VGhlIFdpbGRjYXRzIHdlcmUgb24gdGhlIHJvcGVzIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxm
LCBidXQgZm91bmQgbGlmZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgdG8gcHVsbCBhd2F5IGZvciB0aGUg
d2luLjwvcD48cD5UaGUgdGVhbXMgd2VudCBiYWNrIGFuZCBmb3J0aCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIDIw
IG1pbnV0ZXMgdW50aWwgQXJpem9uYSB3ZW50IG9uIGFuIDExLTIgcnVuIHNwYXJrZWQgYnkgVHJp
ZXIsIHdobyB0b29rIG92ZXIgdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLiBIZSBzY29yZWQgbmluZSBvZiB0aG9z
ZSAxMSBwb2ludHMgZHVyaW5nIHRoZSBzdHJldGNoIHdpdGggYSBkcmliYmxlLWRyaXZlIGxheXVw
LCBtaWRyYW5nZSBqdW1wZXJzIGFuZCBhIDMtcG9pbnRlci4gVGhlIHJ1biBnYXZlIHRoZSBXaWxk
Y2F0cyBhIDU1LTQ4IGxlYWQgYW5kIFNhaW50IE1hcnkmIzgyMTc7cyBuZXZlciBsZWQgYWdhaW4u
PC9wPjxwPkFyaXpvbmEgc2hvdCA1OS4xIHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgaW4gdGhlIHNl
Y29uZCBoYWxmLjwvcD48cD5NYXJra2FuZW4gZmluaXNoZWQgd2l0aCAxNiBwb2ludHMgYW5kIDEx
IHJlYm91bmRzIHdoaWxlIFRyaWVyIHNjb3JlZCAxNC48L3A+PHA+Sm9jayBMYW5kYWxlIGJhdHRs
ZWQgd2l0aCBNYXJra2FuZW4gdGhyb3VnaG91dCBhbmQgaGFkIGhpcyAxN3RoIGRvdWJsZS1kb3Vi
bGUgb2YgdGhlIHNlYXNvbiB3aXRoIDE5IHBvaW50cyBhbmQgMTEgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBH
YWVscy4gVGVhbW1hdGUgQ2FsdmluIEhlcm1hbnNvbiBhZGRlZCAxNCBwb2ludHMuPC9wPjxwPlNh
aW50IE1hcnkmIzgyMTc7cyB0b29rIGEgMzAtMjkgbGVhZCBpbnRvIGhhbGZ0aW1lIGFzIHRoZSBH
YWVscyBjb250cm9sbGVkIHRoZSB0ZW1wbyBhbmQgbG9ja2VkIGRvd24gQXJpem9uYSBkZWZlbnNp
dmVseSBmb3IgbXVjaCBvZiB0aGUgaGFsZi48L3A+PHA+U2FpbnQgTWFyeSYjODIxNztzIHVzZWQg
YSAxMC0yIHJ1biBzdGFydGVkIGJ5IGEgMy1wb2ludGVyIGJ5IFRhbm5lciBLcmVicyB0byB0YWtl
IGEgMjQtMTQgbGVhZC4gRXZlcnl0aGluZyB3YXMgZ29pbmcgd3JvbmcgZm9yIHRoZSBXaWxkY2F0
cyBhcyB0aGVpciB0b3Agc2NvcmVycyB3ZXJlIGhlbGQgaW4gY2hlY2sgYW5kIHN0YXJ0aW5nIGd1
YXJkIFJhd2xlIEFsa2lucyBtaXNzZWQgbXVjaCBvZiB0aGUgaGFsZiB3aXRoIGEgZmluZ2VyIGlu
anVyeS48L3A+PHA+U09VVEggUkVHSU9OQUw6JiM4MjMyO0J1dGxlciA3NCwmIzgyMzI7TWlkZGxl
IFRlbm4uIFN0YXRlIDY1PC9wPjxwPktlbGFuIE1hcnRpbiBzY29yZWQgMTkgcG9pbnRzLCBhbmQg
QnV0bGVyIGxpbWl0ZWQgTWlkZGxlIFRlbm5lc3NlZSYjODIxNztzIGF0aGxldGljIHNjb3JlcnMg
d2l0aCBzbW90aGVyaW5nIGRlZmVuc2UgaW4gYSB2aWN0b3J5IFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IGluIE1p
bHdhdWtlZSB0byBhZHZhbmNlIHRvIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgcmVnaW9uYWwgc2VtaWZp
bmFscy48L3A+PHA+VGhlIEJ1bGxkb2dzICgyNS04KSBhcmUgZ29pbmcgdG8gdGhlIFN3ZWV0IDE2
IGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSAyMDExLCB3aGVuIHRoZXkgd3JhcHBlZCB1cCBiYWNr
LXRvLWJhY2sgYXBwZWFyYW5jZXMgaW4gdGhlIG5hdGlvbmFsIHRpdGxlIGdhbWUuPC9wPjxwPkFu
ZHJldyBDaHJhYmFzY3ogYWRkZWQgMTUgcG9pbnRzIGZvciBmb3VydGgtc2VlZGVkIEJ1dGxlciwg
aW5jbHVkaW5nIGEgMyB3aXRoIDM6MjUgbGVmdCB0aGF0IHNuYXBwZWQgYSA3LTAgcnVuIGZvciBN
aWRkbGUgVGVubmVzc2VlIHRvIGdldCB0aGUgbGVhZCBiYWNrIHRvIDYyLTU2LjwvcD48cD5UaGUg
c2VuaW9yIGZvcndhcmQgcGxheWVkIGFuIGV2ZW4gbW9yZSBpbXBvcnRhbnQgcm9sZSBpbiBsZWFk
aW5nIGEgc3RlcmxpbmcgZGVmZW5zaXZlIGVmZm9ydCBmb3IgdGhlIEJ1bGxkb2dzLjwvcD48cD5D
b25mZXJlbmNlIFVTQSBwbGF5ZXIgb2YgdGhlIHllYXIgSmFDb3JleSBXaWxsaWFtcyBmaW5pc2hl
ZCB3aXRoIDIwIHBvaW50cywgYnV0IGhhZCB0byB3b3JrIGhhcmQgZm9yIG5lYXJseSBldmVyeSBi
dWNrZXQgZm9yIE5vLiAxMiBzZWVkIE1pZGRsZSBUZW5uZXNzZWUgKDMxLTUpLjwvcD48cD5HaWRk
eSBQb3R0cywgd2hvIGF2ZXJhZ2VkIG5lYXJseSAxNiBwb2ludHMgYSBnYW1lIHRoaXMgeWVhciwg
d2FzIGhlbGQgc2NvcmVsZXNzLCBnb2luZyAwIG9mIDggZnJvbSB0aGUgZmllbGQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.