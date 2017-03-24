All CATEGORIES
☰ Menu

NCAA Tournament: South Carolina 70, Baylor 50

NCAA Tournament: South Carolina beats Baylor 70-50 to advance to Elite Eight

By Jim O’Connell
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 10:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Baylor guard Ishmail Wainright (24) gets a hand on a shot by South Carolina guard Sindarius Thornwell (0) in the first half of an East Regional semifinal game of the NCAA men's college basketball tournament, Friday, March 24, 2017, in New York. (AP Photo/Julio Cortez)


MORE IN SPORTS

tribe25cutweb Chris Carlson - AP
Francisco Lindor, Andrew Miller relish WBC experience upon return to Indians camp

MESA, Ariz: Indians shortstop Francisco Lindor, catcher Roberto Perez and relief pitchers Andrew Miller and Joe Colon all returned to camp in Goodyear, Ariz., after the conclusion of the World Baseball Classic in which the United States beat Puerto Rico 8-0 in the title game.

cavs25cutweb
Cavaliers 112, Hornets 105: LeBron James’ free-throw shooting helps Cavs survive frightening moments and clinch Central Division title
jackson25cut_01
Boys basketball / Jackson 75, Lakewood St. Edward 64: Polar Bears advance to Division I state championship game
NCAA Tournament: Joel Berry scores 26 points, Carolina defeats Butler 92-80
cavs25cut_04
Cavaliers notebook: Kevin Love cleared to play in back-to-backs
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next