NCAA Tournament: Villanova, North Carolina, Kansas, Gonzaga get top seeds; Northwestern in field for first time

PHA+Rm9yIHB1cmUgZHJhbWEsIGJlc3Qgd2FpdCAmIzgyMTY7dGlsbCB0aGUgc2hvdHMgc3RhcnQg
Zmx5aW5nLjwvcD48cD5Gb3Igc2hlZXIgZXhjaXRlbWVudCwgU2VsZWN0aW9uIFN1bmRheSBiZWxv
bmdlZCB0byBOb3J0aHdlc3Rlcm4uPC9wPjxwPlRob3VnaCBpdCB3YXMgbm8gc3VycHJpc2Ugd2hl
biB0aGF0IHNjaG9vbCYjODIxNztzIG5hbWUgcG9wcGVkIGludG8gdGhlIE5DQUEgVG91cm5hbWVu
dCBicmFja2V0LCBpdCB3YXMgYSByZW1pbmRlciB0aGF0LCB5ZXMsIHRoaXMgaXMgTWFyY2ggTWFk
bmVzcyAmIzgyMTI7IHRoYXQgdGltZSBvZiB5ZWFyIHdoZXJlIGFueXRoaW5nIGNhbiBoYXBwZW4u
IFRoZSBXaWxkY2F0cywgbG9uZ3RpbWUgbG9zZXJzIGluIHRoZSBCaWcgVGVuLCB3ZXJlIG9mZmlj
aWFsbHkgaW52aXRlZCB0byB0aGUgdG91cm5hbWVudCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gc2No
b29sIGhpc3RvcnksIGFuZCB0aGUgZ3JvdXAtaHVnZ2luZywgc2VsZmllLXRha2luZyByZWFjdGlv
biBmcm9tIHRoZSBwbGF5ZXJzIChhbmQgb3RoZXJzKSB3aGVuIHRoZWlyIG5hbWUgY2FtZSB1cCBz
aG93ZWQgaG93IG11Y2ggdGhlIGFjY29tcGxpc2htZW50IHJlYWxseSBtZWFudC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1doZW4gSSBjYW1lIGhlcmUgZm91ciB5ZWFycyBhZ28sIGl0IHdhcyBhIGJlbGllZiBpbiBh
IGRheSBsaWtlIHRvZGF5LCYjODIyMTsgc2FpZCBjb2FjaCBDaHJpcyBDb2xsaW5zLCB3aG9zZSB0
ZWFtIHdvbiAyMyBnYW1lcyBvbiBpdHMgd2F5IHRvIHRoZSB0b3VybmFtZW50LjwvcD48cD5Bbm90
aGVyIHNldCBvZiBXaWxkY2F0cyAmIzgyMTI7IHRoZSBvbmVzIGZyb20gVmlsbGFub3ZhICYjODIx
Mjsgd2VyZSBnaXZlbiB0aGUgdG91cm5hbWVudCYjODIxNztzIHRvcCBvdmVyYWxsIHNlZWQuIFRo
ZSBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb25zIHdlcmUgam9pbmVkIGJ5IEthbnNhcywgTm9ydGggQ2Fyb2xp
bmEgYW5kIEdvbnphZ2Egb24gdGhlICYjODIyMDsxJiM4MjIxOyBsaW5lICYjODIxMjsgYSBxdWFy
dGV0IHRoYXQgcHJvZHVjZWQgdmVyeSBsaXR0bGUgaW4gdGhlIHdheSBvZiBoZWFkIHNjcmF0Y2hp
bmcuPC9wPjxwPldpdGggdGhlIGJyYWNrZXRzIHNldCwgdGhlIGFjdGlvbiBiZWdpbnMgVHVlc2Rh
eSBhbmQgV2VkbmVzZGF5IHdpdGggb3BlbmluZy1yb3VuZCBnYW1lcyB0aGF0IHdpbGwgaW5jbHVk
ZSBtYXRjaHVwcyBiZXR3ZWVuIHRoZSBsYXN0IGF0LWxhcmdlIHRlYW1zIGludml0ZWQgaW50byB0
aGUgZHJhdzogTm8uIDExIHNlZWRzIFByb3ZpZGVuY2UgdnMuIFNvdXRoZXJuIENhbGlmb3JuaWEg
YW5kIEthbnNhcyBTdGF0ZSB2cy4gV2FrZSBGb3Jlc3QuPC9wPjxwPlRoZSB0b3VybmFtZW50IGdl
dHMgaW50byBmdWxsIHN3aW5nIFRodXJzZGF5LCB3aXRoIHRoZSBGaW5hbCBGb3VyIHNldCBmb3Ig
QXByaWwgMSBhbmQgMyBpbiBQaG9lbml4LiBWaWxsYW5vdmEsIHdoaWNoIHdvbiB0aGUgdGl0bGUg
bGFzdCB5ZWFyIG9uIGEgYnV6emVyLWJlYXRpbmcganVtcCBzaG90IGJ5IEtyaXMgSmVua2lucywg
d2lsbCBvcGVuIGl0cyBxdWVzdCBmb3IgYmFjay10by1iYWNrIHRpdGxlcyBhZ2FpbnN0IHRoZSB3
aW5uZXIgb2YgYW4gb3BlbmluZy1yb3VuZCBnYW1lIGJldHdlZW4gTmV3IE9ybGVhbnMgYW5kIE1v
dW50IFNhaW50IE1hcnkmIzgyMTc7cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FudCB0aGUgZ3V5cyB0byBl
bmpveSBpdCB0b25pZ2h0LCBhbmQgdGhlbiB0b21vcnJvdywgd2UmIzgyMTc7cmUganVzdCBvbmUg
b2YgNjggdGVhbXMsJiM4MjIxOyBWaWxsYW5vdmEgY29hY2ggSmF5IFdyaWdodCBzYWlkLjwvcD48
cD5UaG91Z2ggS2Fuc2FzIHdhcyB0aGUgb3ZlcmFsbCBzZWNvbmQgc2VlZCwgaXQgb3BlbmVkIGFz
IHRoZSBmYXZvcml0ZSBpbiBMYXMgVmVnYXMsIGF0IDgtMS4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgYW5kIFZp
bGxhbm92YSB3ZXJlIG5leHQgYXQgOS0xLCBmb2xsb3dlZCBieSBHb256YWdhLCBEdWtlIGFuZCBL
ZW50dWNreSBhdCAxMC0xLjwvcD48cD5PdmVyYWxsLCB0aGUgYnJhY2tldCBwcm9kdWNlZCBtb3Jl
IHNtYWxsIHF1aWJibGVzIHRoYW4gdHJ1ZSBibG9ja2J1c3RlcnMuPC9wPjxwPklmIHRoZXJlIHdh
cyBhbnkgZGViYXRlIGFib3V0IHRoZSB0b3AsIGl0IHdhcyBhYm91dCB3aGV0aGVyIER1a2UgKDI3
LTgpIHJlYWxseSBiZWxvbmdlZCBhcyBhIE5vLiAxIGluc3RlYWQgb2YgYSBOby4gMiwgd2hpY2gg
aXMgd2hlcmUgaXQgZW5kZWQgdXAuIFRoZSBCbHVlIERldmlscyB3b24gZm91ciBnYW1lcyBpbiBm
b3VyIG5pZ2h0cyBhdCB0aGUgQXRsYW50aWMgQ29hc3QgQ29uZmVyZW5jZSBUb3VybmFtZW50LCBh
bmQgaGF2ZSBiZWF0ZW4gdGhlIHJpdmFsIFRhciBIZWVscyAoMjctNykgdHdpY2UuIEJ1dCBNYXJr
IEhvbGxpcywgdGhlIGNoYWlyIG9mIHRoZSBzZWxlY3Rpb24gY29tbWl0dGVlLCBiZWF0IGJhY2sg
dGhhdCBkZWJhdGUgcXVpY2tseSwgdGVsbGluZyB0aGUgY29tbWVudGF0b3JzIG9uIENCUyAod2hv
IGRyYWdnZWQgb3V0IHRoZSBicmFja2V0IHJldmVhbCBmb3IgbW9yZSB0aGFuIGEgaGFsZiBob3Vy
KSB0aGF0IER1a2UgZW50ZXJlZCB0aGUgd2VlayBhcyBhIE5vLiA0IHNlZWQuPC9wPjxwPkFuZCB0
aG91Z2ggdGhlIEJsdWUgRGV2aWxzIGtlcHQgd2lubmluZyBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kLCAmIzgy
MjA7dGhleSBnb3Qgc3RvcHBlZCBvbiB0aGUgd2F5IGJ5IHRlYW1zIHRoYXQgd29uIGJvdGggdGhl
aXIgcmVndWxhci1zZWFzb24gYW5kIGNvbmZlcmVuY2UgdG91cm5hbWVudHMgKEtlbnR1Y2t5IGFu
ZCBBcml6b25hKSBhbmQgdGhleSB3ZXJlIG5ldmVyIGNvbXBhcmVkIHRvIHRlYW1zIG9uIHRoZSBO
by4gMSBsaW5lLCYjODIyMTsgSG9sbGlzIHNhaWQuPC9wPjxwPlRlYW1zIHRoYXQgZGlkbiYjODIx
Nzt0IG1ha2UgaXQgb2ZmIHRoZSBidWJibGUgaW5jbHVkZWQgU3lyYWN1c2UgYW5kIElsbGlub2lz
IFN0YXRlLjwvcD48cD5TeXJhY3VzZSB3YXMgdnVsbmVyYWJsZSBiZWNhdXNlIG9mIGl0cyA4NHRo
IHJhbmtpbmcgaW4gdGhlIFJQSSBhbmQgMi0xMSByZWNvcmQgb24gdGhlIHJvYWQuIFN0aWxsLCB0
aGUgT3JhbmdlIG91c3RlciB3YXMgbm90YWJsZSBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBvdXRjcnkgd2hlbiBK
aW0gQm9laGVpbSYjODIxNztzIHRlYW0gbWFkZSB0aGUgZmllbGQgd2l0aCBhIHNpbWlsYXJseSBt
ZWRpb2NyZSByZXN1bWUgbGFzdCB5ZWFyICYjODIxMjsgdGhlbiBtYWRlIGl0IGFsbCB0aGUgd2F5
IHRvIHRoZSBGaW5hbCBGb3VyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TGFzdCB5ZWFyLCB3ZSBoYWQgdGhlIHNh
bWUgbnVtYmVyIG9mIGxvc3NlcyAoMTQpIGFuZCB0aGUgY29tbWl0dGVlIGNob3NlIHRvIGdvIHdp
dGggdGVhbXMgdGhhdCBoYWQgd2lucywmIzgyMjE7IHNhaWQgQm9laGVpbSwgd2hvc2UgdGVhbSYj
ODIxNztzIGxvc3NlcyB0aGlzIHNlYXNvbiBpbmNsdWRlZCBibG93b3V0cyBhZ2FpbnN0IGxvd2Vy
LWRpdmlzaW9uIFN0LiBKb2hucyBhbmQgQm9zdG9uIENvbGxlZ2UuICYjODIyMDtUaGlzIHllYXIs
IGl0IHdhcyB2aXJ0dWFsbHkgdGhlIHNhbWUgY29tbWl0dGVlIGJ1dCB0aGV5IHdlcmUgZW1waGFz
aXppbmcgdGhlIGxvc3NlcyB5b3UgaGFkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SWxsaW5vaXMgU3RhdGUmIzgy
MTc7cyBjaGFuY2VzIHRvb2sgYSBibG93IHdoZW4gaXQgbG9zdCB0byBXaWNoaXRhIFN0YXRlIGJ5
IDIwIGluIHRoZSBmaW5hbCBvZiB0aGUgTWlzc291cmkgVmFsbGV5IENvbmZlcmVuY2UuIEFsc28s
IGl0IHR1cm5zIG91dCBXaWNoaXRhIFN0YXRlIHdhc24mIzgyMTc7dCBhcyBoaWdobHkgcmVnYXJk
ZWQgYXMgbWFueSBzdXNwZWN0ZWQgJiM4MjEyOyB0aGUgMjB0aC1yYW5rZWQgdGVhbSBpbiB0aGUg
bGF0ZXN0IEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgcG9sbCBvbmx5IGdvdCBhIE5vLiAxMCBzZWVkLjwvcD48
cD5LZW50dWNreSBjb2FjaCBKb2huIENhbGlwYXJpLCB3aG9zZSBXaWxkY2F0cyBjb3VsZCBmYWNl
IFdpY2hpdGEgU3RhdGUgaW4gdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCwgcmUtZW1waGFzaXplZCBhIHBvaW50
IGhlIG1hZGUgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5b3UgbWlzLXNlZWQgc29tZWJv
ZHksIGl0IGh1cnRzIHRoZSBzZWVkcyBhYm92ZSB0aGVtLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1lvdSBwdXQgYSB0ZWFtIGF0ICYjODIxNjs4JiM4MjE3OyB0aGF0IHNob3VsZG4mIzgyMTc7dCBi
ZSB0aGVyZSwgYW5kIHRoZSAmIzgyMTY7MSYjODIxNzsgbG9va3MgYXQgaXQgbGlrZSwgJiM4MjE2
O1doeSBhcmUgd2UgcGxheWluZyB0aGlzIHRlYW0/JiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxw
PldpdGggbmV2ZXItZW5kaW5nIHJlYWxpZ25tZW50IHR1cm5pbmcgbW9yZSBtaWQtbWFqb3IgcHJv
Z3JhbXMgaW50byB0cnVlIG1ham9ycywgdGhlIG51bWJlciBvZiBzby1jYWxsZWQgbGl0dGxlIGd1
eXMgbWFraW5nIHRoZSB0b3VybmFtZW50IGNvbnRpbnVlcyB0byBkZWNsaW5lICYjODIxMjsgZXZl
biBpZiB5b3UgZG8gY291bnQgR29uemFnYSBvZiB0aGUgV2VzdCBDb2FzdCBDb25mZXJlbmNlIGFz
IG9uZSBvZiB0aG9zZS48L3A+PHA+TGVkIGJ5IHRoZSBBQ0Mgd2l0aCBuaW5lIHRlYW1zLCB0aGVu
IHRoZSBCaWcgRWFzdCBhbmQgQmlnIFRlbiB3aXRoIHNldmVuIGVhY2gsIHRoZSBzaXggYmlnZ2Vz
dCBjb25mZXJlbmNlcyB0b29rIDMyIG9mIHRoZSAzNiBhdC1sYXJnZSBzcG90cyB0aGlzIHllYXIu
PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.