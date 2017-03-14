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Play-in doubleheader shows range of NCAA Tournament teams

By Mitch Stacy Associated Press

Published: March 14, 2017 - 03:08 PM
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FILE- In this Nov. 28, 2016, file photo, North Carolina Central's Patrick Cole shoots during the second half of an NCAA college basketball game against Missouri in Columbia, Mo. The NCAA Tournament often creates stars out of players from one-bid conferences who had performed well in relative anonymity for most of the season. Cole ranks second in the Mid-Eastern Athletic Conference in scoring (19.5), third in rebounds (7.0) and first in assists (5.7). (AP Photo/L.G. Patterson, File)


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