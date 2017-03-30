Women’s college basketball: Mississippi State looks to end UConn’s run in Final Four

PHA+REFMTEFTOiBWaWMgU2NoYWVmZXIgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3YW50IGhpcyBwbGF5ZXJzIHRv
IGZvcmdldCBsYXN0IHNlYXNvbiYjODIxNztzIGh1bWlsaWF0aW5nIDYwLXBvaW50IGxvc3MgdG8g
Q29ubmVjdGljdXQgaW4gdGhlIE5DQUEgVG91cm5hbWVudC48L3A+PHA+TWlzc2lzc2lwcGkgU3Rh
dGUgaGFzIGhhZCBhIGNvbnN0YW50IHJlbWluZGVyIG9mIHRoYXQgZGVmZWF0IGFsbCBzZWFzb24g
bG9uZywgd2l0aCB0aGUgbnVtYmVyIDYwIHdyaXR0ZW4gb24gdGhlIHdpbmRvdyBvZiB0aGUgdGVh
bSYjODIxNztzIHdlaWdodCByb29tLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbm5veWluZywg
aG9uZXN0bHkuIEl0JiM4MjE3O3MgYW5ub3lpbmcgdG8gc2VlIHRoYXQgNjAsJiM4MjIxOyBwb2lu
dCBndWFyZCBNb3JnYW4gV2lsbGlhbSBzYWlkLiAmIzgyMjA7TGlrZSwgZGFuZywgd2UgZ290IGJl
YXQgYnkgNjAuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBwcmlkZSB0aGluZywgdG9vLiBHZXR0aW5nIGJlYXQgYnkg
NjAsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBwZXJzb25hbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBCdWxsZG9ncyB3aWxs
IGdldCBhIGNoYW5jZSBhdCByZWRlbXB0aW9uIHdoZW4gdGhleSBwbGF5IFVDb25uIGluIHRoZSBu
YXRpb25hbCBzZW1pZmluYWxzIEZyaWRheSBuaWdodC4gSXQmIzgyMTc7cyBNaXNzaXNzaXBwaSBT
dGF0ZSYjODIxNztzIGZpcnN0IGFwcGVhcmFuY2UgaW4gdGhlIEZpbmFsIEZvdXIsIHdoaWxlIHRo
ZSBIdXNraWVzIGFyZSBoZXJlIGZvciB0aGUgMTB0aCBjb25zZWN1dGl2ZSB5ZWFyLjwvcD48cD5T
Y2hhZWZlciByZWNhbGxlZCBob3cgaGUgd2FzIGludml0ZWQgdG8gc3BlYWsgYXQgdGhlIEZpbmFs
IEZvdXIgbGFzdCBzZWFzb24gYWJvdXQgZGVmZW5zZSwgZGF5cyBhZnRlciBoaXMgdGVhbSBsb3N0
IDk4LTM4LCBhbmQgbGF1Z2hlZCBhdCB0aGUgbm90aW9uLjwvcD48cD5XaGlsZSBVQ29ubiYjODIx
NztzIGN1cnJlbnQgdGVhbSBpcyB2YXN0bHkgZGlmZmVyZW50IGZyb20gdGhhdCBzcXVhZCAmIzgy
MTI7IEJyZWFubmEgU3Rld2FydCwgTW9yZ2FuIFR1Y2sgYW5kIE1vcmlhaCBKZWZmZXJzb24gbGVm
dCBmb3IgdGhlIFdOQkEgJiM4MjEyOyBTY2hhZWZlciBrbm93cyB0aGF0IHRoZSBIdXNraWVzJiM4
MjE3OyBzeXN0ZW0gaGFzbiYjODIxNzt0IGNoYW5nZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgYSBo
dW1ibGluZywgZW1iYXJyYXNzaW5nIGV4cGVyaWVuY2UgZm9yIGFsbCBvZiB1cywmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgYmlnIHRoaW5nIHlvdSBsZWFy
biwgaXMgdGhlIHNwZWVkIG9mIHRoZSBnYW1lLiBMZXQgbWUgdGVsbCB5b3UsIHRoaXMgdGVhbSBp
cyBubyBkaWZmZXJlbnQuIEkga25vdyB0aGUgbmFtZXMgaGF2ZSBjaGFuZ2VkIHdpdGggc29tZSBv
ZiB0aGVtLiBUaGUgdGVhbSBpcyBubyBkaWZmZXJlbnQuIEdyZWF0IGNoZW1pc3RyeS4gR3JlYXQg
ZGVmZW5zaXZlIHRlYW0uIEdyZWF0IG9mZmVuc2l2ZSBjaGVtaXN0cnkuIEdyZWF0IHNraWxsIHNl
dHMuIFRoZXkgYXJlIGZhc3QuIC4uLiBTcGVlZHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5VQ29ubiBjb2FjaCBH
ZW5vIEF1cmllbW1hIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcHV0IG11Y2ggc3RvY2sgaW50byBsYXN0IHNlYXNv
biYjODIxNztzIGdhbWUgc2luY2UgaGlzIHRlYW0gaXMgc28gZGlmZmVyZW50LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBub2JvZHkgb24gdGhpcyB0ZWFtIHJpZ2h0IG5vdyB0aGF0IGhhZCBh
bnl0aGluZyBvdGhlciB0aGFuICYjODIxNjtJIHdhcyBhdCB0aGF0IGdhbWUmIzgyMTc7IHRvIGRv
IHdpdGggdGhhdCBzY29yZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgb2YgdGhlIHdpbi4gJiM4MjIwO0lmIHlv
dSB3YXRjaCB0aGF0IGdhbWUsIFN0ZXdpZSBbQnJlYW5uYSBTdGV3YXJ0XSBsb29rZWQgbGlrZSBh
biBOQkEgcGxheWVyIHBsYXlpbmcgYWdhaW5zdCBoaWdoIHNjaG9vbCBraWRzLiBNb3JpYWggd2Fz
IHNvIG11Y2ggYmV0dGVyIHRoYW4gYW55Ym9keSBvbiB0aGUgZmxvb3IuIEFuZCBUdWNrIGp1c3Qg
ZG9taW5hdGVkIGxvbmcgc3RyZXRjaGVzIG9mIHRoZSBnYW1lLiBTbyB0aGUgc2NvcmUgd2FzIGxp
a2UgMzAtNCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLiBJIHRoaW5rIExvdSBbS2F0
aWUgTG91IFNhbXVlbHNvbl0gaGFkIG9uZSBidWNrZXQuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgS2lh
IFtOdXJzZV0gaGFkIGFueS4gVGhlIG90aGVyIGd1eXMgZGlkbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gcGxheS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlN0aWxsLCB0aGUgZ3JvdXAgaGUgZG9lcyBoYXZlIGhhcyBiZWVuIGdyZWF0
IHRoaXMgc2Vhc29uLCBnb2luZyAzNi0wIGFuZCBleHRlbmRpbmcgVUNvbm4mIzgyMTc7cyB3aW5u
aW5nIHN0cmVhayB0byAxMTEgc3RyYWlnaHQgZ2FtZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGRvbiYj
ODIxNzt0IG93biBhbnkgb2YgdGhvc2UgMTAgRmluYWwgRm91cnMuIFRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3Qg
b3duIGFueSBvZiB0aG9zZSAxMSBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXBzLiBUaGV5IG9ubHkgb3du
IHBhcnQgb2YgdGhlIHN0cmVhaywmIzgyMjE7IEF1cmllbW1hIHNhaWQuICYjODIyMDtJIG1lYW4s
IHRoZSBvbmx5IHRoaW5nIHRoYXQgdGhpcyB0ZWFtIGhhcyB0byBob2xkIG9udG8sIEkmIzgyMTc7
dmUgc2FpZCB0aGlzIGJlZm9yZSwgaXMgdGhlIDM2IHdpbnMgdGhhdCB0aGV5IGhhdmUgcmlnaHQg
bm93IHRoaXMgeWVhci4gU28gZ29pbmcgaW50byB0aGlzIHdlZWtlbmQsIGhvdyBhcmUgdGhleSBn
b2luZyB0byBoYW5kbGUgdGhpcyBzaXR1YXRpb24gdGhhdCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGluIHJpZ2h0
IG5vdz8gSSBoYXZlIG5vIGlkZWEuIEJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSB0aGF0
IG11Y2ggZGlmZmVyZW50IHRoYW4sIGhvdyBpcyBNaXNzaXNzaXBwaSBTdGF0ZSBnb2luZyB0byBo
YW5kbGUgdGhlaXIgZmlyc3QgRmluYWwgRm91cj8gSG93IGFyZSB0aG9zZSBraWRzIGdvaW5nIHRv
IGhhbmRsZSBiZWluZyBoZXJlIGZvciB0aGUgdmVyeSBmaXJzdCB0aW1lPyYjODIyMTs8L3A+PHA+
SGVyZSBhcmUgYSBmZXcgb3RoZXIgdGlkYml0cyBmb3IgRnJpZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgZ2Ft
ZTo8L3A+PHA+VGlwIHRpbWU8L3A+PHA+QXVyaWVtbWEgd2FzbiYjODIxNzt0IHRocmlsbGVkIHdp
dGggdGhlIGxhdGUgc3RhcnQgdGltZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlbGwsIEkmIzgyMTc7dmUgc2Fp
ZCB0aGlzIGluIHRoZSBwYXN0OiBUViBhbmQgd2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIG9uIGluIHRoZSBh
Y3R1YWwgYXJlbmEgZG9uJiM4MjE3O3QgZ28gdG9nZXRoZXIuIFNvIHdoYXQmIzgyMTc7cyBiZXN0
IGZvciB0ZWxldmlzaW9uIGlzIGEgMTAgbyYjODIxNztjbG9jayBzdGFydCBvbiB0aGUgRWFzdCBD
b2FzdCwgb3IgYSA5OjMwIHN0YXJ0IG9uIHRoZSBFYXN0IENvYXN0LCYjODIyMTsgQXVyaWVtbWEg
c2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IGJlc3QgZm9yIG15IHBsYXllcnMgdG8gc2l0IGFy
b3VuZCB0aWxsIDk6MzAgdG9tb3Jyb3cgbmlnaHQsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIGJlc3QgZm9yIFRW
IGJlY2F1c2UgdGhleSYjODIxNztyZSBwYXlpbmcgdGhlIGJpbGxzLiBTbyB0aGV5IGdldCB0byBz
aG93IHRoZSBnYW1lIHdoZW5ldmVyIHRoZXkgZmVlbCBsaWtlIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RmFt
aWx5IHRpZXM8L3A+PHA+U2NoYWVmZXIgYW5kIGhpcyBkYXVnaHRlciwgQmxhaXIsIGFyZSB0aGUg
Zmlyc3QgZmF0aGVyLWRhdWdodGVyIHRvIGNvbXBldGUgaW4gdGhlIEZpbmFsIEZvdXIuIEJheWxv
ciBjb2FjaCBLaW0gTXVsa2V5IGFuZCBoZXIgZGF1Z2h0ZXIsIE1ha2VuemllIFJvYmVydHNvbiwg
d2VyZSB0aGUgZmlyc3QgcGFyZW50LWNoaWxkIGNvbWJpbmF0aW9uIHRvIHBsYXkgaW4gdGhlIG5h
dGlvbmFsIHNlbWlmaW5hbHMgd2hlbiB0aGUgIEJlYXJzIHdvbiB0aGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGlu
IDIwMTIuPC9wPjxwPlF1b3RhYmxlPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHdlcmUgU3BlZWR5IEdvbnph
bGV6IGZhc3QuIFRoZXkgd2VyZSByZWFsbHkgZmFzdC4gV2Ugd2Fsa2VkIGludG8gdGhlIGd5bSB0
aGF0IGRheSB3aXRoIHNpeCBwbGF5ZXJzIGluIHdhbGtpbmcgYm9vdHMsIGFuZCBpdCBsb29rZWQg
bGlrZSB3ZSBzdGlsbCBoYWQgJiM4MjE3O2VtIG9uIHdoZW4gd2Ugd2VyZSBwbGF5aW5nLCYjODIy
MTsgU2NoYWVmZXIgb24gVUNvbm4mIzgyMTc7cyBzcGVlZCBsYXN0IHllYXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.