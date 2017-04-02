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Women’s NCAA Tournament: South Carolina 67, Mississippi State 55

Women’s Final Four: South Carolina wins 1st national title, beats Miss State 67-55

By Doug Feinberg
Associated Press

Published: April 2, 2017 - 09:11 PM | Updated: April 3, 2017 - 09:33 AM
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South Carolina forward A'ja Wilson (22) holds the trophy as she and her teammates celebrate a win over Mississippi State in the final of NCAA women's Final Four college basketball tournament, Sunday in Dallas. South Carolina won 67-55. (AP Photo/Tony Gutierrez)

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