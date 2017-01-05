CFP national championship: Co-offensive coordinators keep Clemson attack humming

PHA+Q0xFTVNPTiwgUy5DLjogRG9uJiM4MjE3O3QgbG9vayBmb3IgYW55IGRyYW1hIHRvIGVuZ3Vs
ZiBDbGVtc29uJiM4MjE3O3Mgb2ZmZW5zZSB3aXRoIGNvLWNvb3JkaW5hdG9ycyBUb255IEVsbGlv
dHQgYW5kIEplZmYgU2NvdHQgcnVubmluZyB0aGUgc2hvdy48L3A+PHA+VGhlc2Ugc21vb3RoIG9w
ZXJhdG9ycyBoYXZlIGJlZW4gdG9nZXRoZXIgc2luY2UgdGhleSB3ZXJlIFRpZ2VyIHRlYW1tYXRl
cywgYW5kIHRoZXkgaGF2ZSBoaXN0b3J5LiBJbiBhIGpvaW50IGVmZm9ydCBzb21lIDE1IHllYXJz
IGFnbyB0aGV5IGtlcHQgb25lIG9mIEplZmYmIzgyMTc7cyBkYWQmIzgyMTc7cyBKZXQgU2tpcyBm
cm9tIHNpbmtpbmcgYXQgYSBsYWtlIG91dGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FudCB0byBzYXkg
d2UgZ290IGEgcm9wZSBjYXVnaHQgdXAgaW4gdGhlIGludGFrZSB2YWx2ZSBhbmQgaXQgYWxtb3N0
IHN1bmssJiM4MjIxOyBFbGxpb3R0IHNhaWQsIHNtaWxpbmcuPC9wPjxwPkVsbGlvdHQgYW5kIFNj
b3R0IGFsc28gaGF2ZSBrZXB0IENsZW1zb24mIzgyMTc7cyBvZmZlbnNlIGFmbG9hdCBzaW5jZSB0
YWtpbmcgb3ZlciB0d28geWVhcnMgYWdvIGZyb20gdGhlIFRpZ2VycyYjODIxNzsgZnJlbmV0aWMg
Y29vcmRpbmF0b3IgQ2hhZCBNb3JyaXMgLCB3aG8gYnJvdWdodCBpbiBDbGVtc29uJiM4MjE3O3Mg
cXVpY2stc3RyaWtlLCBmYXN0LXBhY2UgYXR0YWNrIHVudGlsIGJlY29taW5nIFNNVSYjODIxNztz
IGNvYWNoIGFmdGVyIHRoZSAyMDE0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+Q2xlbXNvbiBjb2FjaCBEYWJvIFN3
aW5uZXkgc2FpZCBoZSBoYWQgYWJvdXQgJiM4MjIwOzEsMDAwIHRleHRzJiM4MjIxOyBmcm9tIHBl
b3BsZSB0ZWxsaW5nIGhpbSB3aG8gaGUgc2hvdWxkIGhpcmUuIEluc3RlYWQsIFN3aW5uZXkgcGlj
a2VkIGhpcyBndXlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWZ0ZXIgYWxsLCBJIHJhaXNlZCB0aGVtLCYjODIy
MTsgU3dpbm5leSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgcGFydG5lcnNoaXAgaGFzIHdvcmtlZCBleHRyZW1l
bHkgd2VsbCB0aGVzZSBwYXN0IHR3byBzZWFzb25zIGNvbnNpZGVyaW5nIENsZW1zb24gaXMgcGxh
eWluZyBmb3IgdGhlIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uc2hpcCBmb3IgYSBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRp
dmUgeWVhci4gVGhlIHNlY29uZC1yYW5rZWQgVGlnZXJzICgxMy0xKSBnZXQgYSByZW1hdGNoIHdp
dGggZGVmZW5kaW5nIGNoYW1wIE5vLiAxIEFsYWJhbWEgKDE0LTApIG9uIE1vbmRheSBuaWdodCBp
biBUYW1wYSwgRmxhLjwvcD48cD5TY290dCBzYWlkIGhlIGFuZCBFbGxpb3R0IHdvcmsgd2VsbCB0
b2dldGhlciBiZWNhdXNlIG5laXRoZXIgb25lJiM4MjE3O3Mgd29ycmllZCBhYm91dCB0aGUgc3Bv
dGxpZ2h0IG9yIGdyYWJiaW5nIGNyZWRpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRvbiYjODIxNzt0IGhh
dmUgb25lIGd1eSB0aGF0JiM4MjE3O3MgdXAgdGhlcmUsIHRyeWluZyB0byBnZXQgYWxsIHRoZSBh
dHRlbnRpb24gYW5kIGJlIGluIHRoZSBuYXRpb25hbCBuZXdzLCYjODIyMTsgU2NvdHQgc2FpZC48
L3A+PHA+QWxhYmFtYSByZWNlaXZlZCBsb3RzIG9mIGF0dGVudGlvbiB0aGlzIHdlZWsgZm9yIGl0
cyBoaWdoLXByb2ZpbGUgY29vcmRpbmF0b3IgY2hhbmdlIG9uIG9mZmVuc2UuIFRocmVlLXllYXIg
Q3JpbXNvbiBUaWRlIG9mZmVuc2l2ZSBndXJ1IExhbmUgS2lmZmluIGxlZnQgdG8gc3RhcnQgaGlz
IG5ldyBoZWFkIGNvYWNoaW5nIGpvYiBhdCBGbG9yaWRhIEF0bGFudGljLiBTdGV2ZSBTYXJraXNp
YW4sIGxpa2UgS2lmZmluIGEgZm9ybWVyIFNvdXRoZXJuIENhbCBoZWFkIGNvYWNoLCB3aWxsIHN0
ZXAgaW4gaW1tZWRpYXRlbHkgaW5zdGVhZCBvZiB0YWtpbmcgb3ZlciBjb29yZGluYXRvciBkdXRp
ZXMgbmV4dCBzZWFzb24uPC9wPjxwPkNyaW1zb24gVGlkZSBjb2FjaCBOaWNrIFNhYmFuIGhhcyBk
b25lIGhpcyBiZXN0IHRvIHF1YXNoIGFueSBkcmFtYSwgc2F5aW5nIFNhcmtpc2lhbiBoYXMgY29t
cGxldGUga25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBvZmZlbnNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUga25vd3MgdGhl
IHN5c3RlbSBpbnNpZGUgYW5kIG91dCwmIzgyMjE7IFNhYmFuIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48
cD5GZXcga25vdyB0aGUgQ2xlbXNvbiBjdWx0dXJlIGxpa2UgRWxsaW90dCBhbmQgU2NvdHQuPC9w
PjxwPlRoZSB0d28gd2VyZSB3YWxrLW9uIHJlY2VpdmVycyB1bmRlciBUb21teSBCb3dkZW4gc3Rh
cnRpbmcgaW4gMjAwMC4gRWxsaW90dCBzdGFydGVkIGZvdXIgb2YgNDQgZ2FtZXMgaW4gaGlzIGNh
cmVlciBhbmQgcm9zZSB0byB0ZWFtIGNhcHRhaW4gaW4gMjAwMy4gU2NvdHQgc3BlbnQgaGlzIHRp
bWUgbGFyZ2VseSBvbiBzcGVjaWFsIHRlYW1zIGFzIGEgaG9sZGVyIHdobyB3YXMgb2NjYXNpb25h
bGx5IGNhbGxlZCBmb3IgZmFrZSBraWNrcy48L3A+PHA+RWxsaW90dCBhbmQgU2NvdHQgZ3JldyBj
bG9zZSBhcyB0ZWFtbWF0ZXMgYmVjYXVzZSBvZiB0aGVpciBzaW1pbGFyIGNpcmN1bXN0YW5jZXMs
IGFsdGhvdWdoIHRoZWlyIHBhdGhzIGRpdmVydGVkIGFmdGVyIGdyYWR1YXRpb24uIEVsbGlvdHQg
YmVnYW4gb24gYSBjb3Jwb3JhdGUgdHJhY2sgYXMgYW4gaW5kdXN0cmlhbCBlbmdpbmVlciBhdCBN
aWNoZWxpbiBOb3J0aCBBbWVyaWNhLiBTY290dCB0b29rIHVwIHRoZSBmYW1pbHkgYnVzaW5lc3Mg
JiM4MjEyOyBmYXRoZXIgQnJhZCBTY290dCB3YXMgU291dGggQ2Fyb2xpbmEmIzgyMTc7cyBjb2Fj
aCBmcm9tIDE5OTQtOTggYW5kIHdhcyBhbiBhc3Npc3RhbnQgZm9yIEJvYmJ5IEJvd2RlbiBhdCBG
bG9yaWRhIFN0YXRlIGFuZCBzb24gVG9tbXkgYXQgQ2xlbXNvbi48L3A+PHA+VGhleSByZWNvbm5l
Y3RlZCB3aXRoIHRoZSBUaWdlcnMgd2hlbiBFbGxpb3R0LCB3aG9zZSBsYXN0IHJlY2VpdmVycyBj
b2FjaCBhdCBDbGVtc29uIHdhcyBTd2lubmV5LCBmZWx0IHRoZSBjb2FjaGluZyB0dWcgd2hpbGUg
YXQgTWljaGVsaW4uIFN3aW5uZXkgY291bnNlbGVkIGhpbSB0byBkbyB3aGF0IGhpcyBoZWFydCB0
b2xkIGhpbSBhbmQgRWxsaW90dCBiZWNhbWUgYW4gYXNzaXN0YW50IGNvYWNoIGF0IFNvdXRoIENh
cm9saW5hIFN0YXRlIGluIDIwMDYuPC9wPjxwPkVsbGlvdHQgam9pbmVkIENsZW1zb24gYXMgcnVu
bmluZyBiYWNrcyBjb2FjaCBpbiAyMDExLiBIZSBhbmQgU2NvdHQsIGF0IENsZW1zb24gc2luY2Ug
MjAwOCBhcyByZWNlaXZlcnMgY29hY2ggYXQgcmVjcnVpdGluZyBjb29yZGluYXRvciwgc29ha2Vk
IHVwIGFzIG11Y2ggYXMgTW9ycmlzIGdhdmUgdGhlbSBhYm91dCBwbGF5aW5nLWNhbGxpbmcuPC9w
PjxwPlNvIG9uY2UgTW9ycmlzIGxlZnQsIFN3aW5uZXkgcXVpY2tseSBmaWxsZWQgdGhlIHZvaWQg
ZnJvbSB3aXRoaW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSB3YXMgYW4gdW5rbm93biwmIzgyMjE7IFNj
b3R0IGFja25vd2xlZGdlZC48L3A+PHA+ICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGxpa2Ugd2hlbmV2ZXIg
eW91IGdldCBtYXJyaWVkLCB5b3UgbG92ZSB5b3VyIHNwb3VzZSwgYnV0IHdoYXQmIzgyMTc7cyB0
aGlzIGdvaW5nIHRvIGxvb2sgbGlrZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0d28gaGF2ZSBhIGdhbWUt
d2VlayByb3V0aW5lLiBUaGV5IG1lZXQgdG9nZXRoZXIgYW5kIGNvbWUgdXAgd2l0aCBhIHBsYW4s
IHRoZW4gc2hhcmUgaXQgd2l0aCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgc3RhZmYuIFRoZXkgbWVldCBzb29u
IGFmdGVyIGFuZCBzaGFyZSBpbmZvcm1hdGlvbiBmcm9tIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBvZmZlbnNp
dmUgc3RhZmYsIHRoZW4gYXJlIGluIGxvY2sgc3RlcCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgd2Vlay48L3A+
PHA+T24gZ2FtZSBkYXksIEVsbGlvdHQgaXMgaW4gdGhlIHByZXNzIGJveCBjYWxsaW5nIHBsYXlz
IHdpdGggaW5wdXQgZnJvbSBhbGwgc3RhZmZlcnMuIFNjb3R0IGlzIG9uIHRoZSBzaWRlbGluZXMg
YXMgYSBwb2ludCBvZiBjb250YWN0IGZvciBwbGF5ZXJzLiBTbyBmYXIsIHRoZSBUaWdlcnMgYXJl
IDI3LTIgd2l0aCB0aGF0IHN5c3RlbSBpbiBwbGFjZS48L3A+PHA+T2YgY291cnNlLCB0aGUgdGlt
aW5nIGZvciBzdWNjZXNzIGNvaW5jaWRlcyB3aXRoIENsZW1zb24gaGF2aW5nIG9uY2UtaW4tZ2Vu
ZXJhdGlvbiB0YWxlbnQgbGlrZSBxdWFydGVyYmFjayBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiwgc2luZ2xlLXNl
YXNvbiBydXNoaW5nIGxlYWRlciBXYXluZSBHYWxsbWFuIGFuZCBBcnRhdmlzIFNjb3R0LCB0aGUg
VGlnZXJzJiM4MjE3OyBhbGwtdGltZSBsZWFkZXIgaW4gcGFzcyByZWNlcHRpb25zLjwvcD48cD5B
bGwgdGhyZWUgbGVkIHRoZSBUaWdlcnMgdG8gYSAzMS0wIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBPaGlvIFN0YXRl
IGluIHRoZSBGaWVzdGEgQm93bCBsYXN0IHdlZWsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGFyZSBjdXR0
aW5nIGVkZ2UuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgaW5ub3ZhdGl2ZSwmIzgyMjE7IEVTUE4gYW5hbHlzdCBL
aXJrIEhlcmJzdHJlaXQgc2FpZC48L3A+PHA+ICYjODIyMDtJIHRob3VnaHQgdGhlIGdhbWUgdGhl
eSBoYWQgYWdhaW5zdCBPaGlvIFN0YXRlIGlzIGEgY2xhc3NpYyBleGFtcGxlIG9mIHdoYXQgdGhl
eSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGFibGUgdG8gZG8gaW4gYXR0YWNraW5nIGEgdGVhbSYjODIxNztzIHdl
YWtuZXNzZXMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.