College football: Idaho outscores Colorado State 61-50 in Potato Bowl

PHA+RkFNT1VTIElEQUhPIFBPVEFUTyBCT1dMOiAmIzgyMzI7SWRhaG8gNjEsICYjODIzMjtDb2xv
cmFkbyBTdGF0ZSA1MDwvcD48cD5NYXR0IExpbmVoYW4gdGhyZXcgZm9yIDM4MSB5YXJkcyBhbmQg
Zm91ciB0b3VjaGRvd25zIGFuZCByYW4gZm9yIGEgYW5vdGhlciBzY29yZSB0byBoZWxwIElkYWhv
IGJlYXQgQ29sb3JhZG8gU3RhdGUgb24gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQgaW4gdGhlIEZhbW91cyBJZGFo
byBQb3RhdG8gQm93bCBpbiBCb2lzZSwgSWRhaG8sIGluIHRoZSB0aGlyZC1oaWdoZXN0IHNjb3Jp
bmcgZ2FtZSBpbiBib3dsIGhpc3RvcnkuPC9wPjxwPklkYWhvICg5LTQpIG1hdGNoZWQgaXRzIGhp
Z2hlc3QgdmljdG9yeSB0b3RhbCBzaW5jZSBtb3ZpbmcgdG8gRkJTIGluIDE5OTYsIGJ1dCB0aGUg
dmljdG9yeSB3aWxsIGRvIG5vdGhpbmcgdG8gcXVlbGwgdGhlIGRlYmF0ZSBvdmVyIHRoZSBzY2hv
b2wmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiB0byBtb3ZlIGJhY2sgZG93biB0byBGQ1MgcGxheS4gSW4gQXBy
aWwsIHRoZSBTdW4gQmVsdCBpbmZvcm1lZCB0aGUgc2Nob29sIGl0IHdhcyBkcm9wcGluZyBJZGFo
byBhZnRlciB0aGUgMjAxNyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkNvbG9yYWRvIFN0YXRlICg3LTYpIGZpbmlz
aGVkIHdpdGggYSBib3dsIGxvc3MgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgc3RyYWlnaHQgeWVhci48L3A+PHA+
QWZ0ZXIgYSBzY29yZWxlc3MgZmlyc3QgcXVhcnRlciwgaXQgYXBwZWFyZWQgdGhhdCBib3RoIHRl
YW1zIGhhZCBkdWcgaW4gZm9yIGEgZGVmZW5zaXZlIGJhdHRsZS4gQnV0IHRoYXQgcXVpY2tseSBk
aXNzaXBhdGVkIGFzIHRoZSB0ZWFtcyBzdGFydGVkIHJvbGxpbmcgdXAgcG9pbnRzLjwvcD48cD5U
aGUgYm93bCByZWNvcmQgZm9yIHBvaW50cyBpcyAxMjUgaW4gTWFyc2hhbGwmIzgyMTc7cyA2NC02
MSwgZG91YmxlLW92ZXJ0aW1lIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBFYXN0IENhcm9saW5hIGluIHRoZSAyMDAx
IEdNQUMgQm93bC4gSWRhaG8gYW5kIENvbG9yYWRvIFN0YXRlIGJyb2tlIHRoZSBQb3RhdG8gQm93
bCBzY29yaW5nIHJlY29yZCBzZXQgaW4gMjAwOSBpbiBJZGFobyYjODIxNztzIDQzLTQyIHZpY3Rv
cnkgb3ZlciBCb3dsaW5nIEdyZWVuLjwvcD48cD5UaGUgODQgcG9pbnRzIGluIHRoZSBzZWNvbmQg
aGFsZiBhcmUgdGhlIG1vc3QgY29tYmluZWQgaW4gYSBoYWxmIGluIGFueSBib3dsIGdhbWUsIGJy
ZWFraW5nIHRoZSByZWNvcmQgb2YgNzYgc2V0IGJ5IFR1bHNhIGFuZCBWaXJnaW5pYSBUZWNoIGxh
c3QgeWVhciBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBvZiB0aGUgSW5kZXBlbmRlbmNlIEJvd2wuPC9wPjxw
PkxpbmVoYW4sIHRoZSBnYW1lIE1WUCBob25vcnMsIHRpZWQgdGhlIGJvd2wgcmVjb3JkIGZvciB0
b3VjaGRvd25zIGFjY291bnRlZCBmb3Igd2l0aCBmaXZlLCBhbHNvIG1hdGNoZWQgYnkgQ29sb3Jh
ZG8gU3RhdGUgY291bnRlcnBhcnQgTmljayBTdGV2ZW5zLiBMaW5laGFuLCB3aG9zZSBmYXRoZXIg
U2NvdHQgTGluZWhhbiBpcyB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9ycyBmb3IgdGhlIERhbGxh
cyBDb3dib3lzLCB3YXMgMjEgb2YgMzEgd2l0aCBubyBpbnRlcmNlcHRpb25zLjwvcD48cD5Jc2Fp
YWggU2F1bmRlcnMgbGVkIHRoZSBWYW5kYWxzIG9uIHRoZSBncm91bmQgd2l0aCAxNDcgeWFyZHMg
YW5kIHNldCBhbm90aGVyIGJvd2wgcmVjb3JkIGluIHRoZSBwcm9jZXNzIHdpdGggMzMgY2Fycmll
cy48L3A+PHA+Q29sb3JhZG8gU3RhdGUgd2FzdGVkIGEgYm93bCByZWNvcmQtc2V0dGluZyBwZXJm
b3JtYW5jZSBmcm9tIFN0ZXZlbnMuIEhlIHRpZWQgdHdvIHJlY29yZHMgJiM4MjEyOyB0b3VjaGRv
d25zIGFjY291bnRlZCBmb3Igd2l0aCBmaXZlLCB0b3VjaGRvd24gcGFzc2VzIHdpdGggNSAmIzgy
MTI7IGFuZCBzZXQgdGhlIHBhc3NpbmcgeWFyZHMgcmVjb3JkcyB3aXRoIDQ0NS4gSGUgZmluaXNo
ZWQgMjEgb2YgMzYgd2l0aCB0d28gaW50ZXJjZXB0aW9ucy48L3A+PHA+U29waG9tb3JlIE9sYWJp
c2kgSm9obnNvbiBwYWNlZCB0aGUgUmFtcyYjODIxNzsgcmVjZWl2aW5nIGNvcnBzIHdpdGggMjY1
IHlhcmRzICYjODIxMjsgYWxzbyBhIGJvd2wgcmVjb3JkICYjODIxMjsgb24gc2V2ZW4gY2F0Y2hl
cyB3aXRoIGEgcGFpciBvZiB0b3VjaGRvd25zLiBUaGUgUmFtcyB3ZXJlIGxlZCBvbiB0aGUgZ3Jv
dW5kIGJ5IERhbHluIERhd2tpbnMgd2l0aCAxMTggeWFyZHMgb24gMTYgY2FycmllcyBhbmQgb25l
IHRvdWNoZG93bi48L3A+PHA+TGF0ZSBXZWRuZXNkYXksICYjODIzMjtQT0lOU0VUVElBIEJPV0w6
ICYjODIzMjtCWVUgMjQsIFd5b21pbmcgMjE8L3A+PHA+U2VuaW9yIEphbWFhbCBXaWxsaWFtcyBn
YWluZWQgMjEwIHlhcmRzIG9uIDI2IGNhcnJpZXMgYW5kIFRhbm5lciBNYW5ndW0gcmFuIGZvciBh
IHRvdWNoZG93biBhbmQgdGhyZXcgZm9yIGFub3RoZXIgdG8gbGVhZCBCWVUgKDktNCkgdG8gdmlj
dG9yeSBvdmVyIFd5b21pbmcgKDgtNikgaW4gdGhlIFBvaW5zZXR0aWEgQm93bCBvbiBhIHJhaW55
IFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBpbiBTYW4gRGllZ28uPC9wPjxwPldpdGggQllVIGxlYWRpbmcgMTct
NywgV2lsbGlhbXMgZ2F2ZSB0aGUgQ291Z2FycyBzb21lIGJyZWF0aGluZyByb29tIHdoZW4gaGUg
YnJva2UgYSAzNi15YXJkIHNjb3JpbmcgcnVuIGVhcmx5IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci4g
VGhhdCBURCB3YXMgc2V0IHVwIGJ5IERheWFuIExha2UmIzgyMTc7cyBpbnRlcmNlcHRpb24gb2Yg
Sm9zaCBBbGxlbi48L3A+PHA+V3lvbWluZyYjODIxNztzIEpvc2ggQWxsZW4gYnJvdWdodCB0aGUg
Q293Ym95cyBiYWNrIHdpdGggdG91Y2hkb3duIHBhc3NlcyBvZiA5IGFuZCAyMyB5YXJkcyB0byBU
YW5uZXIgR2VudHJ5IGluIHRoZSBzcGFuIG9mIDMmIzE4OTsgbWludXRlcyBsYXRlIGluIHRoZSBn
YW1lLiBUaGUgMjMteWFyZCBzY29yaW5nIHBhc3MgY2FtZSB3aXRoIDI6MTEgYW5kIHB1bGxlZCB0
aGUgQ293Ym95cyB0byAyNC0yMS48L3A+PHA+V3lvbWluZyBnb3QgdGhlIGJhbGwgYmFjayBvbmUg
ZmluYWwgdGltZSwgYnV0IEFsbGVuIHRyaWVkIGEgcGFzcyBhY3Jvc3MgaGlzIGJvZHkgaW50byBk
b3VibGUgY292ZXJhZ2UgYW5kIGl0IHdhcyBpbnRlcmNlcHRlZCBieSBLYWkgTmFjdWEsIGhpcyBz
aXh0aCBwaWNrb2ZmIG9mIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.