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College football: No. 7 Oklahoma celebrates 35-19 win over No. 17 Auburn

Associated Press

Published: January 3, 2017 - 07:28 PM
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Oklahoma head coach Bob Stoops is dunked by Oklahoma running back Joe Mixon (25) and linebacker Ogbonnia Okoronkwo late the second half of the Sugar Bowl against Auburn, Monday,. Oklahoma won 35-19. (AP Photo/Butch Dill)


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