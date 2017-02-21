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Davey O’Brien Award

Deshaun Watson lands another award as NFL draft looms

By Stephen Hawkins
Associated Press

Published: February 21, 2017 - 04:58 PM
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Deshaun Watson shows the National Quarterback Award trophy he received at the annual Davey O'Brien award ceremony in Fort Worth, Texas, Monday. Watson was presented his second consecutive Davey O'Brien Award as the nation's top quarterback. (Joyce Marshall/Star-Telegram via AP)


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