By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
Legendary football coach Ara Parseghian dies at 94 August 02,2017 05:13 PM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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