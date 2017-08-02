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Legendary football coach Ara Parseghian dies at 94

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: August 2, 2017 - 09:12 AM | Updated: August 2, 2017 - 01:13 PM
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In this June 13, 2016, file photo, former Notre Dame football coach Ara Parseghian makes his way to an interview area during the Kelly Cares Foundation Golf Invitational at Lost Dunes Golf Club in Bridgman, Mich. Parseghian died Wednesday, Aug. 2, 2017, at his home in Granger, Ind. He was 94. (Robert Franklin/South Bend Tribune via AP, File)


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