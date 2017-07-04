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Safety

Style vs. safety: Do too many football helmets pose a risk?

By Ralph D. Russo
Associated Press

Published: July 4, 2017 - 02:46 PM

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