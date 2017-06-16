College World Series: 54-4 Oregon State out to finish job in College World Series

PHA+T01BSEEsIE5lYi46IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBhbHJlYWR5IGNhbiBtYWtlIGEgY2FzZSBmb3Ig
cmFua2luZyBhbW9uZyB0aGUgZ3JlYXRlc3QgY29sbGVnZSBiYXNlYmFsbCB0ZWFtcyBvZiBhbGwg
dGltZS4gSWYgdGhlIEJlYXZlcnMgd2luIHRoZSBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAgYXQgdGhl
IENvbGxlZ2UgV29ybGQgU2VyaWVzLCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIG5vIGFyZ3VtZW50LjwvcD48cD5B
dCA1NC00LCB0aGUgQmVhdmVycyBoYXZlIHRoZSBmZXdlc3QgbG9zc2VzIG9mIGFueSB0ZWFtIGVu
dGVyaW5nIHRoZSBDV1Mgc2luY2UgVGV4YXMgY2FtZSBpbiA1Ny00IGluIDE5ODIuIFRoZXkgdGFr
ZSBhIDIxLWdhbWUgd2lubmluZyBzdHJlYWsgaW50byB0aGVpciBnYW1lIGFnYWluc3QgQ2FsIFN0
YXRlIEZ1bGxlcnRvbiAoMzktMjIpIG9uIFNhdHVyZGF5IGFmdGVybm9vbi4gRmxvcmlkYSBTdGF0
ZSAoNDUtMjEpIHBsYXlzIExTVSAoNDgtMTcpIGF0IG5pZ2h0LjwvcD48cD5PcmVnb24gU3RhdGUg
d29uIHRoZSBQYWMtMTIgYnkgc2l4IGdhbWVzLCB0aGUgbGFyZ2VzdCBtYXJnaW4gc2luY2UgdGhl
IGNvbmZlcmVuY2UgZW5kZWQgZGl2aXNpb25hbCBwbGF5IGluIDE5OTksIGFuZCBvdXRzY29yZWQg
dGhyZWUgcmVnaW9uYWwgb3Bwb25lbnRzIDI3LTMgYXMgdGhlIE5vLiAxIHNlZWQgaW4gdGhlIE5D
QUEgVG91cm5hbWVudC4gVGhlIEJlYXZlcnMgdGhlbiBjcnVpc2VkIHRvIGEgdHdvLWdhbWUgc3dl
ZXAgb2YgVmFuZGVyYmlsdCBpbiBzdXBlciByZWdpb25hbHMuPC9wPjxwPk5vdyBjb21lcyB0aGUg
aGFyZCBwYXJ0ICYjODIxMjsgZmluaXNoaW5nIHRoZSBqb2Igb24gdGhlIGNvbGxlZ2UgZ2FtZSYj
ODIxNztzIGdyYW5kZXN0IHN0YWdlIGF0IFREIEFtZXJpdHJhZGUgUGFyay48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0IGlzIGFic29sdXRlbHkgYSBsb3Qgb2YgcHJlc3N1cmUsIGFuZCBpdCYjODIxNztzIGEgZGlm
ZmVyZW50IGtpbmQgb2YgcHJlc3N1cmUgdGhhbiBhbnkgb3RoZXIgZXhwZXJpZW5jZSBhbG9uZyB0
aGUgd2F5LCYjODIyMTsgc2FpZCByZXRpcmVkIGhhbGwgb2YgZmFtZSBjb2FjaCBBdWdpZSBHYXJy
aWRvLCB3aG8gd29uIHRocmVlIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uc2hpcHMgYXQgRnVsbGVydG9uIGFu
ZCB0d28gYXQgVGV4YXMuICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgdG8gYWRh
cHQgdG8gdGhlIGVudmlyb25tZW50LCBhbmQgdGhhdCBpcyBhIGh1Z2UgY2hhbGxlbmdlIGZvciBh
bGwgdGVhbXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PcmVnb24gU3RhdGUgd2lsbCB0YWtlIHRoZSBuZXh0IHN0
ZXAgdG93YXJkIGl0cyB0aGlyZCBuYXRpb25hbCB0aXRsZSBzaW5jZSAyMDA2IHdpdGhvdXQgaXRz
IHRvcCBwaXRjaGVyLCBMdWtlIEhlaW1saWNoLCBhbmQgc3RhcnRpbmcgbGVmdCBmaWVsZGVyIENo
cmlzdGlhbiBEb25haHVlLiBIZWltbGljaCBkaWQgbm90IHBpdGNoIGluIHN1cGVyIHJlZ2lvbmFs
cyBhZnRlciBpdCB3YXMgcmV2ZWFsZWQgbGFzdCB3ZWVrIHRoYXQgd2hlbiBoZSB3YXMgYSB0ZWVu
YWdlciBoZSBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byBtb2xlc3RpbmcgYSA2LXllYXItb2xkIGdpcmwuIEhl
IGRpZCBub3QgYWNjb21wYW55IHRoZSB0ZWFtIHRvIE9tYWhhIGJlY2F1c2UgaGUgZGlkbiYjODIx
Nzt0IHdhbnQgdG8gYmUgYSBkaXN0cmFjdGlvbi48L3A+PHA+Q29hY2ggUGF0IENhc2V5IGFubm91
bmNlZCBGcmlkYXkgdGhhdCBEb25hJiMxNzM7aHVlIHdhcyBzdXNwZW5kZWQgZm9yIHRoZSBlbnRp
cmUgQ1dTIGZvciBhbiB1bnNwZWNpZmllZCB2aW9sYXRpb24gb2YgdGVhbSBydWxlcy48L3A+PHA+
VGhlIEJlYXZlcnMgaGF2ZSBhIHBpdGNoaW5nIHN0YWZmIHRoYXQgcmFua3MgTm8uIDEgaW4gdGhl
IGNvdW50cnkgd2l0aCBhIDEuODAgRVJBLiBKYWtlIFRob21wc29uIGlzIDE0LTAsIFBhYy0xMiBw
bGF5ZXIgb2YgdGhlIHllYXIgTmljayBNYWRyaWdhbCBpcyBiYXR0aW5nIGEgdGVhbS1sZWFkaW5n
IC4zODMsIGFuZCBLLkouIEhhcnJpc29uIGhhcyBoaXQgdGhyZWUgb2YgaGlzIGVpZ2h0IGhvbWUg
cnVucyBpbiB0aGUgbGFzdCBmaXZlIGdhbWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgdGhleSB3aW4gaXQg
YWxsLCBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGhhcmQgZm9yIHRoZW0gbm90IHRvIGJlIGNvbnNp
ZGVyZWQgTm8uIDEgYWxsLXRpbWUsJiM4MjIxOyBCYXNlYmFsbCBBbWVyaWNhIGVkaXRvciBKb2hu
IE1hbnVlbCBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSBoYWQgYW5vdGhlciBuYXRpb25hbCBzZWVkIGluIHRo
ZWlyIGNvbmZlcmVuY2UgaW4gU3RhbmZvcmQuIEFyaXpvbmEgaXMgaW4gdGhlaXIgbGVhZ3VlIGFu
ZCB3YXMgbmF0aW9uYWwgcnVubmVyLXVwIGxhc3QgeWVhci4gVGhpcyB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSB2
aW50YWdlIFBhYy0xMiB5ZWFyLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBhIHN0cm9uZyBjb25mZXJl
bmNlLiBUaGV5IHBsYXllZCBnb29kIGNvbXBldGl0aW9uIGFuZCBibGV3IGV2ZXJ5b25lJiM4MjE3
O3MgZG9vcnMgb2ZmLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R2FycmlkbyBzYWlkIHRoZSBCZWF2ZXJzIGNvbXBh
cmUgZmF2b3JhYmx5IHRvIHRoZSBkb21pbmFudCBTb3V0aGVybiBDYWxpZm9ybmlhIHRlYW1zIG9m
IHRoZSBlYXJseSAxOTcwcywgdGhlIFRleGFzIHRlYW1zIG9mIHRoZSBtaWQtMTk3MHMgYW5kIGVh
cmx5ICYjODIxNzs4MHMsIGFuZCBoaXMgJiM4MjE3Ozk1IEZ1bGxlcnRvbiBzcXVhZCB0aGF0IHdl
bnQgNTctOSwgd29uIHRoZSBuYXRpb25hbCB0aXRsZSBhbmQgd2FzIG5hbWVkIHRoZSBncmVhdGVz
dCB0ZWFtIG9mIHRoZSAyMHRoIGNlbnR1cnkgYnkgQmFzZWJhbGwgQW1lcmljYS48L3A+PHA+QXMg
Zm9yIHRoYXQgMTk4MiBUZXhhcyB0ZWFtIHRoYXQgY2FtZSBpbiA1Ny00LCBpdCBkaWRuJiM4MjE3
O3Qgd2luIHRoZSBuYXRpb25hbCB0aXRsZS48L3A+PHA+SGFycmlzb24sIHRoZSBPcmVnb24gU3Rh
dGUgY2F0Y2hlciwgc2FpZCBoZSBoYWQgaGVhcmQgYWJvdXQgdGhlICYjODIxNzs4MiBUZXhhcyB0
ZWFtLCBhbmQgaG93IGl0IHdlbnQgMi0yIGluIE9tYWhhIGFuZCBmYWlsZWQgdG8gcmVhY2ggdGhl
IGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lLiBCYXNlZCBvbiB0aGF0LCBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7Z3JlYXRl
c3Qgb2YgYWxsIHRpbWUmIzgyMjE7IHRhbGsgY2FuIHdhaXQgZm9yIE9yZWdvbiBTdGF0ZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIG5vdCBkb25lIHlldCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIy
MDtPdXIgZ29hbCBpcyB0byB3aW4gdGhhdCBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5GYW1pbGlhciBmYWNlczwvcD48cD5FYWNoIG9mIHRoZSBlaWdodCB0ZWFtcyBoYXMgcGxh
eWVkIGluIHRoZSBDV1MgYXQgbGVhc3Qgb25jZSBzaW5jZSAyMDExLCB3aXRoIEZsb3JpZGEgaGVy
ZSBmb3IgdGhlIHNpeHRoIHRpbWUgaW4gZWlnaHQgeWVhcnMgYW5kIFRDVSBmb3IgdGhlIGZvdXJ0
aCBjb25zZWN1dGl2ZSB5ZWFyLiBGb3VyIG9mIHRoZSB0ZWFtcyByYW5rIGFtb25nIHRoZSB0b3Ag
MTIgaW4gYWxsLXRpbWUgYXBwZWFyYW5jZXMuIEZsb3JpZGEgU3RhdGUgaXMgZm91cnRoICgyMiks
IENhbCBTdGF0ZSBGdWxsZXJ0b24gYW5kIExTVSBhcmUgdGllZCBmb3Igc2V2ZW50aCAoMTgpLCBh
bmQgRmxvcmlkYSBpcyAxMnRoICgxMSkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoaXMgaXMgdGhl
IG1vc3QgY29tcGxldGUgZmllbGQgSSYjODIxNzt2ZSBzZWVuLCYjODIyMTsgRmxvcmlkYSBjb2Fj
aCBLZXZpbiBPJiM4MjE3O1N1bGxpdmFuIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSBhcmUgbm8gQ2luZGVy
ZWxsYXMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.