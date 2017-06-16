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College World Series

College World Series: 54-4 Oregon State out to finish job in College World Series

By Eric Olson
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 07:55 PM
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Oregon State coach Pat Casey follows team practice in Omaha, Neb., Friday. Oregon State is on the cusp of joining the company of the greatest college baseball teams of all time. At 54-4, the Beavers enter the College World Series with the fewest losses of any team since 1982. (AP Photo/Nati Harnik)


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