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College World Series

College World Series: Louisville builds big lead, holds off Aggies for 8-4 CWS win

Associated Press

Published: June 18, 2017 - 11:16 PM
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Louisville center fielder Logan Taylor catches a fly ball hit by Texas A&M's Hunter Coleman in the third inning of a College World Series game Sunday in Omaha, Neb. (AP Photo/Nati Harnik)


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