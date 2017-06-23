College World Series: LSU beats Oregon State 3-1 at CWS, ending 23-game win streak

PHA+TFNVIDMsIE9yZWdvbiBTdGF0ZSAxPC9wPjxwPk9NQUhBLCBOZWIuOiBBbGV4IExhbmdlIGxp
bWl0ZWQgdG9wLXNlZWRlZCBPcmVnb24gU3RhdGUgdG8gdHdvIGhpdHMgb3ZlciA3JiM4NTMxOyBp
bm5pbmdzLCBhbmQgTFNVIGVuZGVkIHRoZSBCZWF2ZXJzJiM4MjE3OyAyMy1nYW1lIHdpbm5pbmcg
c3RyZWFrIHdpdGggYSAzLTEgdmljdG9yeSBvbiBGcmlkYXkgdG8gc2V0IHVwIGEgd2lubmVyLXRh
a2UtYWxsIEJyYWNrZXQgMSBmaW5hbCBhdCB0aGUgQ29sbGVnZSBXb3JsZCBTZXJpZXMuPC9wPjxw
PlRoZSB0ZWFtcyB3aWxsIG1lZXQgYWdhaW4gU2F0dXJkYXksIHdpdGggdGhlIHdpbm5lciBnb2lu
ZyB0byB0aGUgYmVzdC1vZi10aHJlZSBmaW5hbHMgYmVnaW5uaW5nIE1vbmRheS48L3A+PHA+VGhl
IFRpZ2VycyAoNTEtMTgpLCB3aG8gYXZlbmdlZCBhIDEzLTEgbG9zcyB0byB0aGUgQmVhdmVycyAo
NTYtNSkgb24gTW9uZGF5LCBiZWNhbWUgdGhlIGZpcnN0IHRlYW0gdG8ga25vY2sgb2ZmIHRoZSBC
ZWF2ZXJzIHNpbmNlIFNvdXRoZXJuIENhbGlmb3JuaWEgb24gQXByaWwgMjkuPC9wPjxwPlRoZXkg
ZGlkIGFsbCBvZiB0aGVpciBzY29yaW5nIGFnYWluc3QgbmF0aW9uYWwgd2lucyBsZWFkZXIgSmFr
ZSBUaG9tcHNvbiAoMTQtMSkuIE1heCBFbmdlbGJyZWt0IHJlbGlldmVkIGluIHRoZSBzZXZlbnRo
IGFmdGVyIEpvc2ggU21pdGggaGl0IFRob21wc29uJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgcGl0Y2ggb2YgdGhl
IGlubmluZyBpbnRvIHRoZSByaWdodC1maWVsZCBzZWF0cyBmb3IgYSB0d28tcnVuIGxlYWQuPC9w
PjxwPkxhbmdlICgxMC01KSwgdGhlIENoaWNhZ28gQ3VicyYjODIxNzsgZmlyc3Qtcm91bmQgZHJh
ZnQgcGljaywgcmFuIGludG8gdHJvdWJsZSBpbiB0aGUgdGhpcmQgd2hlbiBoZSB3YWxrZWQgdGhy
ZWUgYmF0dGVycyBhbmQgZ2F2ZSB1cCBhIGRvdWJsZS4gT25seSBvbmUgbW9yZSBiYXR0ZXIgYWR2
YW5jZWQgcGFzdCBmaXJzdCBhZ2FpbnN0IGhpbSwgYW5kIGhlIHJldGlyZWQgZWlnaHQgaW4gYSBy
b3cgYmVmb3JlIGhlIHR1cm5lZCB0aGUgZ2FtZSBvdmVyIHRvIGNsb3NlciBaYWNrIEhlc3Mgd2l0
aCBvbmUgb3V0IGluIHRoZSBlaWdodGguIEhlc3MgcmV0aXJlZCB0aGUgbGFzdCBmaXZlIGJhdHRl
cnMsIGZvdXIgYnkgc3RyaWtlb3V0LCBmb3IgaGlzIGZvdXJ0aCBzYXZlLjwvcD48cD5MU1Ugb3Bl
bmVkIHRoZSBzZWNvbmQgaW5uaW5nIHdpdGggYSBkb3VibGUgYW5kIHR3byBzaW5nbGVzIGFuZCBs
ZWQgMi0wIHdoZW4gQmVhdSBKb3JkYW4mIzgyMTc7cyBzYWZldHktc3F1ZWV6ZSBidW50IHNjb3Jl
ZCBaYWNoIFdhdHNvbi48L3A+PHA+VGhlIEJlYXZlcnMgZ290IGEgcnVuIGJhY2sgaW4gdGhlIHRo
aXJkIG9uIGEgYmFzZXMtbG9hZGVkIHdhbGsuIFRoZXkgc2hvdWxkIGhhdmUgaGFkIGFub3RoZXIg
cnVuIHNjb3JlIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIGlubmluZyB3aGVuLCB3aXRoIHJ1bm5lcnMgb24gZmly
c3QgYW5kIHNlY29uZCwgU3RldmVuIEt3YW4gc2xpY2VkIGEgYmFsbCBkb3duIHRoZSBsZWZ0LWZp
ZWxkIGxpbmUgdGhhdCBib3VuY2VkIG9mZiB0aGUgd2FsbCBhbmQgd2FzIHJ1bGVkIGZvdWwuIFRW
IHJlcGxheXMgaW5kaWNhdGVkIGl0IHdhcyBhIGZhaXIgYmFsbC48L3A+PHA+T3JlZ29uIFN0YXRl
IGRpZCBub3QgcHJvdGVzdCwgYnV0IG5hdGlvbmFsIGNvb3JkaW5hdG9yIG9mIHVtcGlyZXMgR2Vv
cmdlIERyb3VjaGVzIHNhaWQgdGhyb3VnaCBhbiBOQ0FBIHNwb2tlc21hbiB0aGF0IGNyZXcgY2hp
ZWYgRGFubnkgQ29sbGlucyBzaG91bGQgaGF2ZSBjYWxsZWQgZm9yIGEgdmlkZW8gcmV2aWV3LiBD
b2xsaW5zLCB3aG8gd2FzIHdvcmtpbmcgdGhpcmQgYmFzZSwgbWFkZSB0aGUgb3JpZ2luYWwgZm91
bCBjYWxsLiBLd2FuIGVuZGVkIHVwIHBvcHBpbmcgb3V0IHRvIHNob3J0c3RvcC48L3A+PHA+VGhl
IEJlYXZlcnMmIzgyMTc7IHR3byBoaXRzIHdlcmUgdGhlaXIgZmV3ZXN0IHNpbmNlIHRoZXkgaGFk
IGZvdXIgaW4gdGhlaXIgc2Vhc29uIG9wZW5lciBhZ2FpbnN0IEluZGlhbmEuPC9wPjxwPlRvdWdo
IG9uIGxlZnRpZXM8L3A+PHA+RGVpY2htYW5uJiM4MjE3O3MgZG91YmxlIGluIHRoZSBzZWNvbmQg
aW5uaW5nIGVuZGVkIGFuIDAtZm9yLTI0IGRyb3VnaHQgZm9yIGxlZnQtaGFuZGVkIGhpdHRlcnMg
aW4gdGhlIENXUyBhZ2FpbnN0IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBwaXRjaGVycy48L3A+PHA+V2FsbG9waW5n
IFdhdHNvbjwvcD48cD5MU1UmIzgyMTc7cyBaYWNoIFdhdHNvbiBoYWQgdGhyZWUgaGl0cyBmb3Ig
dGhlIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCBnYW1lLCB0aGUgZmlyc3QgcGxheWVyIHRvIGRvIHRoYXQgaW4g
dGhlIENXUyBzaW5jZSBGbG9yaWRhJiM4MjE3O3MgUmljaGllIE1hcnRpbiBpbiAyMDE1LiBXYXRz
b24gaXMgOCBmb3IgaGlzIGxhc3QgMTIgYWZ0ZXIgZ29pbmcgMCBmb3IgNCBhZ2FpbnN0IEZsb3Jp
ZGEgU3RhdGUgbGFzdCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+QWJvdXQgU2F0dXJkYXk8L3A+PHA+U29tZXRo
aW5nIGZvciBMU1UgZmFucyB0byBjaGV3IG9uIGJlZm9yZSB0aGUgd2lubmVyLXRha2UtYWxsIGJy
YWNrZXQgZmluYWw6IFNpbmNlIGxvc2luZyBmaXZlIHN0cmFpZ2h0IGdhbWVzIGZyb20gTWF5IDYt
MTMsIDIwMTYsIE9yZWdvbiBTdGF0ZSBpcyA2Mi02IGFuZCBoYXMgbm90IGxvc3QgY29uc2VjdXRp
dmUgZ2FtZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.