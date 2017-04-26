All CATEGORIES
☰ Menu

ESPN laying off 100 broadcasters, writers as viewers dwindle

Associated Press

Published: April 26, 2017 - 08:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Sept. 19, 2016 photo, Trent Dilfer talks during ESPN's "Monday Night Countdown" before an NFL game between the Chicago Bears and the Philadelphia Eagles, in Chicago. ESPN is laying off about 100 employees, including former athletes-turned-broadcasters Trent Dilfer, Len Elmore and Danny Kanell, in a purge designed to focus the sports network on a more digital future. The cuts will trim ESPN's stable of on-air talent and writers by about 10 percent. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)


MORE IN SPORTS

kneading27web Deanna Stevens
LeBron says Reebok head offered a $10 million endorsement deal while he was still a student at Akron’s St. V-M - 12:26 PM

He was still in high school.

ulrich27web
Nate Ulrich’s Browns analysis: Best player, most valuable player can be had, but dream draft scenario likely calls for bold trade
cavs27cut_01
Cavaliers report: Coach Tyronn Lue to host watch party for Raptors-Bucks Game 6, but NFL Draft not included in festivities
Nate Ulrich’s 2017 mock draft: Myles Garrett or Mitchell Trubisky at No. 1?
2017 NFL Draft schedule
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next