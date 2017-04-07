Ex-boxing champ Kelly Pavlik sentenced for assault, home break-in

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyA8L3A+PHA+WU9VTkdTVE9XTjogRm9ybWVyIGJveGluZyBjaGFt
cGlvbiBLZWxseSBQYXZsaWsgaGFzIGJlZW4gb3JkZXJlZCB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBhIGRy
dWcgY291cnQgcHJvZ3JhbSBhZnRlciBwbGVhZGluZyBndWlsdHkgaW4gWW91bmdzdG93biB0byBh
IDIwMTEgYnJlYWstaW4gaGlzIGF0dG9ybmV5IHNheXMgd2FzIGEgZ2hvc3QgaHVudCB3aXRoIGZy
aWVuZHMgYXQgYSBwdXJwb3J0ZWRseSBoYXVudGVkIGhvdXNlLjwvcD48cD5UaGUgKFlvdW5nc3Rv
d24pIFZpbmRpY2F0b3IgcmVwb3J0cyBhIE1haG9uaW5nIENvdW50eSBqdWRnZSBvbiBUaHVyc2Rh
eSBhbHNvIHN1c3BlbmRlZCBhIDE4MC1kYXkgamFpbCBzZW50ZW5jZSBmb3IgMzUteWVhci1vbGQg
UGF2bGlrIGFmdGVyIGhlIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGFuIGFzc2F1bHQgY2hhcmdlIGFjY3Vz
aW5nIGhpbSBvZiBzaG9vdGluZyBhIG1hbiBpbiB0aGUgYXJtIHdpdGggYSBwZWxsZXQgZ3VuIGxh
c3QgeWVhci48L3A+PHA+UGF2bGlrJiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXkgc2FpZCBpbiBjb3VydCBUaHVy
c2RheSB0aGF0IFBhdmxpayBoYXMgYmVlbiBzb2JlciBmb3IgZWlnaHQgbW9udGhzIGFuZCB0aGF0
IGJvdGggY2hhcmdlcyBzdGVtbWVkIGZyb20gYWxjb2hvbCBhYnVzZS48L3A+PHA+UGF2bGlrLCBv
ZiBCb2FyZG1hbiwgd29uIHRoZSBtaWRkbGV3ZWlnaHQgdGl0bGUgaW4gMjAwNyBhbmQga2VwdCBp
dCB1bnRpbCAyMDEwLiBIaXMgbmlja25hbWUgd2FzICYjODIyMDtUaGUgR2hvc3QuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5IZSByZXRpcmVkIGZyb20gYm94aW5nIGluIDIwMTMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.