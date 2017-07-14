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Federer into 11th Wimbledon final; faces Cilic for 8th title

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 02:52 PM
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Switzerland's Roger Federer returns to Czech Republic's Tomas Berdych during their Men's Singles semifinal match on day eleven at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 14, 2017. (AP Photo/Alastair Grant)


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