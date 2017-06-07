French Open: 2016 champ Novak Djokovic in ‘whole new situation’ after Paris loss

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IEhpcyBGcmVuY2ggT3BlbiB0aXRsZSBkZWZlbnNlIG5lYXJpbmcgYW4gZW5kLCBO
b3ZhayBEam9rb3ZpYyBzdHVtYmxlZCBhbmQgdHVtYmxlZCB0byBoaXMga25lZXMgb24gdGhlIHJl
ZCBjbGF5LCBoaXMgcmFja2V0IGZseWluZyBmcm9tIGhpcyByaWdodCBoYW5kIGFzIGhpcyBvcHBv
bmVudCYjODIxNztzIGJhY2toYW5kIHppcHBlZCBwYXN0LjwvcD48cD5FdmVuIERqb2tvdmljIGZv
dW5kIGl0IGhhcmQgdG8gZmF0aG9tIGhvdyBmYXIgaGUmIzgyMTc7cyBmYWxsZW4sIG9ubHkgYSB5
ZWFyIHJlbW92ZWQgZnJvbSBsZWF2aW5nIFJvbGFuZCBHYXJyb3MgYXMgYSBwbGF5ZXIgbm9ucGFy
ZWlsLCB0aGUgZmlyc3QgbWFuIGluIG5lYXJseSBhIGhhbGYtY2VudHVyeSB0byB3aW4gZm91ciBj
b25zZWN1dGl2ZSBHcmFuZCBTbGFtIHRpdGxlcy48L3A+PHA+VGhhdCBoZSBkZXBhcnRlZCB0aGlz
IHRpbWUgd2l0aCBhIHN1cnByaXNpbmdseSBsb3BzaWRlZCA3LTYgKDUpLCA2LTMsIDYtMCBxdWFy
dGVyZmluYWwgbG9zcyB0byBzaXh0aC1zZWVkZWQgRG9taW5pYyBUaGllbSBvZiBBdXN0cmlhIG9u
IFdlZG5lc2RheSBsZWZ0IGV2ZXJ5b25lLCBpbmNsdWRpbmcgRGpva292aWMsIHBvbmRlcmluZyB0
aGUgYW5zd2VycyB0byBkaWZmaWN1bHQgcXVlc3Rpb25zLjwvcD48cD5EaWQgaGUgZ2l2ZSB1cCBp
biB0aGUgbGFzdCBzZXQ/IFdoYXQgaGFzIGhhcHBlbmVkIHRvIGhpcyBvbmNlLWltcGVydmlvdXMg
cGxheT8gQ2FuIGhlIHN1bW1vbiB0aGF0IGFnYWluPyBEb2VzIGhlIG5lZWQgYSBicmVhayBmcm9t
IHRoZSBncmluZCBvZiB0aGUgdG91cj88L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBmYWN0IHRo
YXQgSSYjODIxNzttIG5vdCBwbGF5aW5nIGNsb3NlIHRvIG15IGJlc3QsIGFuZCBJIGtub3cgdGhh
dCwmIzgyMjE7IERqb2tvdmljIHNhaWQgYWZ0ZXIgaGlzIGZpcnN0IHN0cmFpZ2h0LXNldCBsb3Nz
IGF0IGEgbWFqb3Igc2luY2UgdGhlIDIwMTMgV2ltYmxlZG9uIGZpbmFsLiAmIzgyMjA7Rm9yIG1l
LCBpdCYjODIxNztzIGEgd2hvbGUgbmV3IHNpdHVhdGlvbiB0aGF0IEkmIzgyMTc7bSBmYWNpbmcu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5TaW5jZSBjb21wbGV0aW5nIGhpcyBjYXJlZXIgR3JhbmQgU2xhbSBhdCB0
aGUgRnJlbmNoIE9wZW4gMTIgbW9udGhzIGFnbywgRGpva292aWMgaGFzIHBhcnRpY2lwYXRlZCBp
biBmb3VyIG1ham9ycyBpbiBhIHJvdyB3aXRob3V0IGVhcm5pbmcgYSB0cm9waHkuIEhlIGFsc28g
bG9zdCBoaXMgTm8uIDEgcmFua2luZyB0byBBbmR5IE11cnJheS48L3A+PHA+RGpva292aWMgd2Fz
IHJ1bm5lci11cCBhdCB0aGUgVS5TLiBPcGVuIGJ1dCBsb3N0IGluIHRoZSB0aGlyZCByb3VuZCBh
dCBXaW1ibGVkb24sIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCBhdCB0aGUgUmlvIE9seW1waWNzIGFuZCB0aGUg
c2Vjb25kIHJvdW5kIGF0IHRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE9wZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgd2lu
IGhlcmUgbGFzdCB5ZWFyIGhhcyBicm91Z2h0IGEgbG90IG9mIGRpZmZlcmVudCBlbW90aW9ucy4g
T2J2aW91c2x5LCBpdCB3YXMgYSB0aHJpbGwgYW5kIGNvbXBsZXRlIGZ1bGZpbGxtZW50LCBJIGd1
ZXNzLCYjODIyMTsgRGpva292aWMgc2FpZCBkdXJpbmcgYW4gZXhwYW5zaXZlIGFuZCBmcmFuayBu
ZXdzIGNvbmZlcmVuY2UuICYjODIyMDtJIGhhdmUgbGl2ZWQgb24gdGhhdCB3YXZlIG9mIGV4Y2l0
ZW1lbnQsIEkgZ3Vlc3MsICYjODIxNzt0aWwgdGhlIFUuUy4gT3BlbiBvciBzby4gQW5kIGF0IHRo
ZSBVLlMuIE9wZW4sIEkganVzdCB3YXMgZW1vdGlvbmFsbHkgdmVyeSBmbGF0IGFuZCBmb3VuZCBt
eXNlbGYgaW4gYSBzaXR1YXRpb24gdGhhdCBJIGhhZG4mIzgyMTc7dCBmYWNlZCBiZWZvcmUgaW4g
W215XSBwcm9mZXNzaW9uYWwgdGVubmlzIGNhcmVlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSAyMy15ZWFy
LW9sZCBUaGllbSBuZXh0IGZhY2VzIG5pbmUtdGltZSBGcmVuY2ggT3BlbiBjaGFtcGlvbiBSYWZh
ZWwgTmFkYWwsIHdobyBhZHZhbmNlZCB3aGVuIE5vLiAyMCBQYWJsbyBDYXJyZW5vIEJ1c3RhIHN0
b3BwZWQgd2hpbGUgdHJhaWxpbmcgNi0yLCAyLTAgYWZ0ZXIgaW5qdXJpbmcgYW4gYWJkb21pbmFs
IG11c2NsZSBsYXRlIGluIHRoZSBmaXJzdCBzZXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIG1lYW4sIGl0JiM4
MjE3O3MgYSBqb2tlIGhvdyB0b3VnaCBpdCBpcyB0byB3aW4gYSBTbGFtLCYjODIyMTsgc2FpZCBU
aGllbSwgdGhlIG9ubHkgcGxheWVyIHdobyBiZWF0IE5hZGFsIGluIG9uZSBvZiBoaXMgMjMgY2xh
eS1jb3VydCBtYXRjaGVzIHRoaXMgc2Vhc29uLiAmIzgyMjA7Tm93IEkgYmVhdCBOb3Zhay4gT24g
RnJpZGF5LCBbaXQmIzgyMTc7c10gTmFkYWwuIEluIHRoZSBmaW5hbHMsIHRoZXJlIGlzIGFub3Ro
ZXIgdG9wIHN0YXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiB0aGUgb3RoZXIgc2VtaWZpbmFsLCAyMDE2IHJ1
bm5lci11cCBNdXJyYXkgd2lsbCBmYWNlIDIwMTUgY2hhbXBpb24gU3RhbiBXYXdyaW5rYSBpbiBh
IG1hdGNodXAgb2YgdGhyZWUtdGltZSBtYWpvciB0aXRsZSB3aW5uZXJzLiBNdXJyYXkgZWxpbWlu
YXRlZCBOby4gIDggS2VpIE5pc2hpa29yaSAyLTYsIDYtMSwgNy02ICgwKSwgNi0xIG9uIFdlZG5l
c2RheSwgd2hpbGUgTm8uIDMgV2F3cmlua2Egd29uIDYtMywgNi0zLCA2LTEgYWdhaW5zdCBOby4g
NyBNYXJpbiBDaWxpYy48L3A+PHA+U2ltb25hIEhhbGVwIGFuZCBLYXJvbGluYSBQbGlza292YSBy
ZWFjaGVkIHRoZSB3b21lbiYjODIxNztzIHNlbWlmaW5hbHMuIEhhbGVwIGNhbWUgYWxsIHRoZSB3
YXkgYmFjayBmcm9tIGEgc2V0IGFuZCA1LTEgZG93biBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHRvIGRlZmVhdCBF
bGluYSBTdml0b2xpbmEgMy02LCA3LTYgKDYpLCA2LTAuIFBsaXNrb3ZhIGJlYXQgQ2Fyb2xpbmUg
R2FyY2lhIDctNiAoMyksIDYtNC48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUgd2luZCB3aGlwcGluZyBhdCBtb3Jl
IHRoYW4gMTUgbXBoLCBhbmQgdGhlIHRlbXBlcmF0dXJlIGluIHRoZSBsb3cgNTBzLCBEam9rb3Zp
YyB3YXMgb3V0IG9mIHNvcnRzIGluIHNvIG1hbnkgd2F5cyBldmVuIGJlZm9yZSB0aGF0IDIwLW1p
bnV0ZSB0aGlyZCBzZXQgaW4gd2hpY2ggaGUgd29uIG9ubHkgOC1vZi0zNCBwb2ludHMuIEl0JiM4
MjE3O3Mgb25seSB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgRGpva292aWMgbG9zdCBhIGZpbmFsIHNldCBieSB0
aGUgc2NvcmUgb2YgNi0wIGluIGhpcyA5MzcgY2FyZWVyIHRvdXItbGV2ZWwgbWF0Y2hlcy48L3A+
PHA+JiM4MjE2OyYjODIxNjtPYnZpb3VzbHksIG5vdGhpbmcgd2FzIGdvaW5nIG15IHdheSBhbmQg
ZXZlcnl0aGluZyBoaXMgd2F5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0p1c3QgcHJldHR5IGJh
ZCBzZXQuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.