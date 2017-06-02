French Open: All so difficult for Novak Djokovic, easy for Rafael Nadal

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IEZyb20gYSB0aWZmIHdpdGggdGhlIGNoYWlyIHVtcGlyZSB0byB0aGUgYmlnIGRl
ZmljaXQgaGUgY3JlYXRlZCBhbmQgdGhlbiBuZWVkZWQgdG8gb3ZlcmNvbWUgaW4gYSBzdGVhZHkg
cmFpbiwgTm92YWsgRGpva292aWMgaGFkIGFuIGFsbC1hcm91bmQgZGlmZmljdWx0IGRheSBhdCB0
aGUgRnJlbmNoIE9wZW4uPC9wPjxwPlJhZmFlbCBOYWRhbCYjODIxNztzIGpvdXJuZXkgdG8gdGhl
IGZvdXJ0aCByb3VuZCwgaW4gY29udHJhc3QsIGNvdWxkIGhhcmRseSBoYXZlIGJlZW4gZWFzaWVy
LiBJbmRlZWQsIGhpcyAxMDB0aCBiZXN0LW9mLWZpdmUtc2V0IG1hdGNoIG9uIGNsYXkgd2FzIGFs
c28gdGhlIG1vc3QgbG9wc2lkZWQuPC9wPjxwPlRoZSBzdGFyayBudW1iZXJzIG9uIHRoZSBzY29y
ZWJvYXJkcyBhdCBDb3VydCBQaGlsaXBwZSBDaGF0cmllciByZXZlYWxlZCBwbGVudHkgYWJvdXQg
aG93IGRpZmZlcmVudGx5IHRoaW5ncyB3ZW50IGluIHRoZSBiYWNrLXRvLWJhY2sgY29udGVzdHMg
RnJpZGF5IGZvciBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb24gRGpva292aWMgYW5kIG5pbmUtdGltZSBjaGFt
cGlvbiBOYWRhbC4gRmlyc3QgdXAgaW4gdGhlIG1haW4gc3RhZGl1bSBhdCBSb2xhbmQgR2Fycm9z
IHdhcyBOYWRhbCwgd2hvIHdvbiA4MiBwb2ludHMgYW5kIGNvbmNlZGVkIG1lcmVseSAzNiBpbiBh
IDYtMCwgNi0xLCA2LTAgdmljdG9yeSBvdmVyIDYzcmQtcmFua2VkIE5pa29sb3ogQmFzaWxhc2h2
aWxpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHNjb3JlIGlzIHF1aXRlIGVtYmFycmFzc2luZywgeW91IGtu
b3csJiM4MjIxOyBCYXNpbGFzaHZpbGkgYWNrbm93bGVkZ2VkLCAmIzgyMjA7YnV0IEkgaGF2ZSB0
byBhY2NlcHQgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Eam9rb3ZpYyBmb2xsb3dlZCBpbiB0aGUgbWFpbiBz
dGFkaXVtIGFuZCBmb3VuZCBoaW1zZWxmIGluIHF1aXRlIGEgYml0IG9mIHRyb3VibGUgcmlnaHQg
YXdheSBhZ2FpbnN0IDQxc3QtcmFua2VkIERpZWdvIFNjaHdhcnR6bWFuIGJlZm9yZSBlbWVyZ2lu
ZyB0byB3aW4gNS03LCA2LTMsIDMtNiwgNi0xLCA2LTEuPC9wPjxwPldoaWxlIGl0IHRvb2sgQmFz
aWxhc2h2aWxpIDEyIGdhbWVzIGFuZCA0OSBtaW51dGVzIGp1c3QgdG8gY2xhaW0gYSBzaW5nbGUg
Z2FtZSAmIzgyMTI7IHdoaWNoIHNwZWN0YXRvcnMgZ3JlZXRlZCB3aXRoIGEgcm9hciBhcyBoZSBz
dG9vZCBtb3Rpb25sZXNzIGFuZCBzdHJhaWdodC1mYWNlZCAmIzgyMTI7IFNjaHdhcnR6bWFuIG5v
dCBvbmx5IHRvb2sgdGhlIHNlY29uZCBnYW1lIG9mIGhpcyBtYXRjaCBhZ2FpbnN0IERqb2tvdmlj
LCBoZSBncmFiYmVkIHRoZSBvcGVuaW5nIHNldCwgdG9vLiBBbmQgdGhlbiB0aGUgdGhpcmQsIHRv
IGdvIHVwIGJ5IHR3byBzZXRzIHRvIG9uZS48L3A+PHA+U2Nod2FydHptYW4gcGxheWVkIHdlbGwg
ZHVyaW5nIHRoYXQgc3RyZXRjaCwgdG8gYmUgc3VyZSwgYnV0IHRoZSBOby4gMi1zZWVkZWQgRGpv
a292aWMmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IHByb2JsZW0gd2FzIGhpbXNlbGYuIEhlIHdvdW5kIHVwIHdp
dGggNTUgdW5mb3JjZWQgZXJyb3JzIHRvIDQzIHdpbm5lcnMsIGFuZCBhbGwgc29ydHMgb2YgaXNz
dWVzIG9uIGhpcyBiYWNraGFuZCB3aW5nLCB3aGljaCBwcm9kdWNlZCAzMyBvZiB0aG9zZSBtaXNj
dWVzLCBhbGwgdW5kZXIgdGhlIHdhdGNoZnVsIGV5ZSBvZiBuZXcgY29hY2ggQW5kcmUgQWdhc3Np
LjwvcD48cD5Eam9rb3ZpYywgd2hvIGNvbXBsZXRlZCBhIGNhcmVlciBHcmFuZCBTbGFtIGEgeWVh
ciBhZ28gaW4gUGFyaXMsIGV2ZW50dWFsbHkgbWFuYWdlZCB0byBmaWd1cmUgb3V0IGhvdyB0byBz
dGVhZHkgaGlzIGdhbWUsIGlmIG5vdCBoaXMgZGVtZWFub3IuPC9wPjxwPkFzIFNjaHdhcnR6bWFu
IGJlY2FtZSBsZXNzIHByb2ZpY2llbnQgYW5kIGNvbXBsYWluZWQgYWJvdXQgaXNzdWVzIGluIGhp
cyByaWdodCBoaXAgYXJlYSAmIzgyMTI7IGEgdHJhaW5lciBjYW1lIG91dCBhbmQgZ2F2ZSBoaW0g
YSBtYXNzYWdlIGR1cmluZyBhIGNoYW5nZW92ZXIgbGF0ZSBpbiB0aGUgZmluYWwgc2V0ICYjODIx
MjsgRGpva292aWMgYmVjYW1lIG1vcmUgYXNzZXJ0aXZlIGFuZCBtb3JlIGFjY3VyYXRlLjwvcD48
cD5TdGlsbCwgdGhlcmUgd2VyZSBkaXN0cmFjdGlvbnMuPC9wPjxwPkluIHRoZSBmb3VydGggc2V0
LCB3aXRoIERqb2tvdmljIGxlYWRpbmcgNC0wIGFuZCBzZXJ2aW5nIGF0IDMwLWFsbCwgaGUgd2Fz
IGdpdmVuIGEgZmF1bHQgYnkgY2hhaXIgdW1waXJlIENhcmxvcyBSYW1vcyBmb3IgbXVsdGlwbGUg
dGltZSB2aW9sYXRpb25zLiBBZnRlciB0aGUgZW5zdWluZyBwb2ludCwgRGpva292aWMgc3RhcmVk
IGluIFJhbW9zJiM4MjE3OyBkaXJlY3Rpb24uIE1vbWVudHMgbGF0ZXIsIGp1c3QgYWJvdXQgdG8g
ZmFjZSBhIGJyZWFrIHBvaW50LCBEam9rb3ZpYyB5ZWxsZWQgYXQgaGltc2VsZiwgbW9zdGx5IGlu
IFNlcmJpYW4uIFRoZW4sIGZhY2luZyBSYW1vcywgRGpva292aWMgYnJpZWZseSBsaWZ0ZWQgaGlz
IHJhY2tldCBvdmVyaGVhZCwgYmVmb3JlIHVzaW5nIGl0IHRvIGZsaXAgYSBiYWxsIGJhY2t3YXJk
IHRvd2FyZCBhIGJhbGwgYm95LjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hlbiBSYW1vcyBpbnRlcnJ1
cHRlZCwgYW5ub3VuY2luZyBhIGNvZGUgdmlvbGF0aW9uIHdhcm5pbmcgZm9yIHVuc3BvcnRzbWFu
bGlrZSBjb25kdWN0LiBEam9rb3ZpYyB3YWxrZWQgb3ZlciBhbmQgYmFya2VkOiAmIzgyMjA7V2hh
dCYjODIxNztzIHdyb25nIHdpdGggeW91PyBXaGF0IGRpZCBJIHNheT8gV2hhdCBkaWQgSSBzYXk/
IFdoYXQgZGlkIEkgc2F5PyBXaHkgZGlkIHlvdSBnaXZlIG1lIHdhcm5pbmc/IFdoYXQsIGRvIHlv
dSB1bmRlcnN0YW5kIFNlcmJpYW4/JiM4MjIxOzwvcD48cD5SYW1vcyBoYWQgdHJvdWJsZSBnZXR0
aW5nIGEgd29yZCBpbiBlZGdld2lzZSwgYnV0IGhlIHJlc3BvbmRlZDogJiM4MjIwO0JlY2F1c2Ug
b2Ygd2hhdCB5b3UgZGlkLiBUaGUgZ2VzdHVyZSB5b3UgbWFkZSB3aXRoIHRoZSByYWNrZXQuIFRo
aXMgaXMgbm90IGFjY2VwdGFibGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Eam9rb3ZpYzogJiM4MjIwO0RpZCBJ
IGhpdCB0aGUgYmFsbCBpbiB5b3VyIGRpcmVjdGlvbj8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJhbW9zOiAmIzgy
MjA7Tm8sIHlvdSBkaWQgbm90LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGpva292aWM6ICYjODIyMDtEaWQgSSBo
aXQgaXQ/IFdoeSBkaWQgeW91IGdpdmUgbWUgYSB3YXJuaW5nPyYjODIyMTs8L3A+PHA+UmFtb3M6
ICYjODIyMDtCZWNhdXNlIG9mIHlvdXIgYXR0aXR1ZGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Eam9rb3ZpYzog
JiM4MjIwO1doYXQgYXR0aXR1ZGUsIG1hbj8mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoZW4gcGxheSByZXN1bWVk
LCBEam9rb3ZpYyBtaXNzZWQgYSBmb3JlaGFuZCB0byBkcm9wIHRoYXQgZ2FtZS4gSGUgd29uIDgg
b2YgOSBnYW1lcyB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgd2F5LjwvcD48cD5FbHNld2hlcmUgb24gRGF5IDYg
YXQgUm9sYW5kIEdhcnJvcywgMTB0aC1zZWVkZWQgRGF2aWQgR29mZmluIHN0b3BwZWQgcGxheWlu
ZyBhZnRlciB0dXJuaW5nIGhpcyBhbmtsZSB3aGVuIGhlIHRyaXBwZWQgb24gYSB0YXJwIGF0IHRo
ZSBiYWNrIG9mIHRoZSBjb3VydCBpbiB0aGUgZmlyc3Qgc2V0IGFnYWluc3QgSG9yYWNpbyBaZWJh
bGxvczsgTm8uIDUgTWlsb3MgUmFvbmljIGFkdmFuY2VkIHdoZW4gaGlzIG9wcG9uZW50LCBHdWls
bGVybW8gR2FyY2lhLUxvcGV6LCBxdWl0IGJlY2F1c2Ugb2YgYSBsZWZ0IHRoaWdoIGluanVyeTsg
Tm8uIDIwIFBhYmxvIENhcnJlbm8gQnVzdGEgZWxpbWluYXRlZCBOby4gMTEgR3JpZ29yIERpbWl0
cm92IDctNSwgNi0zLCA2LTQ7IGFuZCBOby4gNiBEb21pbmljIFRoaWVtIHdhcyBhIDYtMSwgNy02
ICg0KSwgNi0zIHdpbm5lciBvdmVyIE5vLiAyNSBTdGV2ZSBKb2huc29uLCBhbiBBbWVyaWNhbiB3
aG8gZ2VuZXJhdGVkIHN5bXBhdGh5IGZyb20gZmFucyBhbmQgZm9lcyBhcyBoZSBkaXNwbGF5ZWQg
cmF3IGVtb3Rpb24gd2hpbGUgY29tcGV0aW5nIGp1c3Qgd2Vla3MgYWZ0ZXIgdGhlIGRlYXRoIG9m
IGhpcyBmYXRoZXIuPC9wPjxwPkluIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgcGxheSwgZGVmZW5kaW5nIGNoYW1w
aW9uIEdhcmJpbmUgTXVndXJ1emEgYmVhdCBOby4gMjcgWXVsaWEgUHV0aW50c2V2YSA3LTUsIDYt
MiwgYW5kIGEgY291cGxlIG9mIHVuc2VlZGVkIEFtZXJpY2FucyBsb3N0IHRvIHNlZWRlZCBvcHBv
bmVudHM6IE5vLiAxMyBLcmlzdGluYSBNbGFkZW5vdmljIGVkZ2VkIFNoZWxieSBSb2dlcnMgNy01
LCA0LTYsIDgtNiwgd2hpbGUgTm8uIDIzIFNhbSBTdG9zdXIgZWxpbWluYXRlZCBxdWFsaWZpZXIg
QmV0aGFuaWUgTWF0dGVrLVNhbmRzIDYtMiwgNi0yLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.