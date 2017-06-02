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Tennis: French Open

French Open: Andy Murray ousts Juan Martin del Potro and his ’very manly grunt’

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 06:13 PM
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Argentina's Juan Martin del Potro stops at the net as he loses the first set against Britain's Andy Murray during their third round match of the French Open tennis tournament at the Roland Garros stadium, Saturday in Paris. (AP Photo/Christophe Ena)


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